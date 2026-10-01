01 अक्टूबर राशिफल: ग्रहों के खास संयोग से इन 5 राशियों की बदल सकती है किस्मत, किसे रहना होगा सतर्क?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज सूर्यदेव कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में उच्च के गुरुदेव आश्लेषा नक्षत्र में और नीच के मंगलदेव पुष्य नक्षत्र में एक साथ बैठे हैं, जिससे गुरु-मंगल योग बन रहा है और मंगलदेव को नीचभंग का सहारा भी मिल रहा है।

तुला राशि में शुक्रदेव अपनी ही राशि में हैं, वहीं बुधदेव आज सुबह चित्रा से निकलकर स्वाति नक्षत्र में कदम रखेंगे। शनिदेव मीन राशि के रेवती नक्षत्र में वक्री चाल से चल रहे हैं। राहुदेव कुंभ और केतुदेव सिंह राशि में हैं। रात करीब नौ बजे तक सिद्धि योग रहेगा।

उच्च के चंद्रदेव का सबसे सीधा फायदा आज वृषभ राशि को मिलेगा, मन भी टिका रहेगा और लोग आपकी बात भी सुनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए लाभ और दोस्तों का साथ, दोनों एक साथ चलेंगे। गुरुदेव की उच्च स्थिति से मीन राशि को संतान और पढ़ाई के मोर्चे पर अच्छी खबर मिल सकती है।

तुला में बुध-शुक्र की जोड़ी से कन्या को पैसा, मकर को करियर और कुंभ को भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरी तरफ तुला राशि वालों को आठवें चंद्रमा के कारण बेचैनी और कागजी गड़बड़ से बचना होगा। मिथुन को खर्च और कड़वी बोली, धनु को सेहत और उधार, जबकि मेष व वृश्चिक को नीच मंगल के कारण गुस्से पर लगाम रखनी होगी। सिंह राशि वाले खर्च पर नजर रखें।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

पॉजिटिव: परिवार के साथ बैठकर खुलकर बात करने का मौका बनेगा और आपकी बातों में आज मिठास रहेगी। किसी रिश्तेदार से अटका हुआ पैसा लौट आए तो हैरान न हों ।

नेगेटिव: घर पर टीवी के रिमोट या रसोई के किसी काम जैसी मामूली बात पर भी झुंझलाहट हो सकती है। मां से बात करते हुए आवाज ऊंची न होने दें, गुस्सा आज जल्दी आ सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: जीवनसाथी आज हर बात में आपके साथ खड़े दिखेंगे, शाम को साथ में बाहर खाना खाने का प्लान बना लें। बच्चों के मूड को लेकर थोड़ी उलझन रहेगी, डांटने की जगह पहले उनकी बात सुनें।

आर्थिक स्थिति: पुराने दोस्त या किसी जान पहचान वाले के जरिए कमाई की बात आगे बढ़ सकती है। घर की मरम्मत या नया सामान खरीदने में खर्च होगा, दुकान जाने से पहले ही बजट तय कर लें।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, पुरानी तकलीफ से राहत भी महसूस होगी। रात को देर तक फोन स्क्रॉल करने की आदत नींद बिगाड़ सकती है।

करियर और कारोबार: दफ्तर में जो सहकर्मी आपसे होड़ ले रहे थे, आज वे पीछे रह जाएंगे। साझेदारी वाले कारोबार में कोई नई डील पक्की हो सकती है।

उपाय: आज हनुमान जी को गुड़ और भुने चने का भोग लगाएं।

शुभ रंग: मरून | शुभ अंक: 9

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज आप खुद को अंदर से हल्का और भरोसे से भरा महसूस करेंगे, चेहरे पर भी वह चमक दिखेगी। लोग आपकी राय पूछने आएंगे और आपकी बात का वजन रहेगा।

नेगेटिव: छोटे भाई-बहन या पड़ोसी से किसी बात पर बहस की नौबत आ सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप में लंबा जवाब लिखने से पहले एक बार रुककर सोच लें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम जीवन में गर्माहट रहेगी और साथी के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी। बच्चों की किसी छोटी उपलब्धि पर घर में खुशी का माहौल बनेगा।

आर्थिक स्थिति: शेयर या म्यूचुअल फंड में लगा पैसा धीरे धीरे बढ़ता दिखेगा, बस अभी निकालने की जल्दी न करें। घर का माहौल थोड़ा अस्थिर रहे तो बड़ी खरीदारी आज टाल दें।

स्वास्थ्य: दिनचर्या में थोड़ी गड़बड़ी से गले या पेट में हल्की तकलीफ हो सकती है। मीठा और तला खाना आज कम ही रखें।

करियर और कारोबार: नौकरी में अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो पहली नजर में भारी लगेगी। इसे मौका समझकर संभालें, आगे चलकर यही आपकी पहचान बनाएगी।

उपाय: आज शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला जल चढ़ाएं और मां के पैर छूकर घर से निकलें।

शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

पॉजिटिव: रचनात्मक कामों में आज दिमाग खूब दौड़ेगा, कोई नया आइडिया कागज पर उतारने का सही समय है। प्रेम के मामलों में आपका अंदाज सबको भाएगा।

नेगेटिव: आज बिना सोचे खर्च होने के आसार हैं, जैसे ऑनलाइन सेल में कुछ ऐसा खरीद लेना जिसकी जरूरत ही नहीं थी। नींद भी पूरी न होने से दिन भर सुस्ती रहेगी।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: साथी के साथ बिताया समय आज दिल को सुकून देगा। घर में पैसों या किसी पुरानी बात पर कड़वे शब्द निकल सकते हैं, खाने की मेज पर बहस से बचें।

आर्थिक स्थिति: परिवार की किसी जरूरत पर अचानक पैसा लगाना पड़ सकता है। किसी को उधार देने से पहले लिखित में बात पक्की कर लें।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या सिर भारी रहने की शिकायत हो सकती है। स्क्रीन से हर घंटे कुछ मिनट का ब्रेक लें।

करियर और कारोबार: दफ्तर में कोई पुराना पेंडिंग काम फिर से आपकी मेज पर आ सकता है। बॉस के सामने बहाने बनाने की जगह टाइमलाइन साफ बताएं।

उपाय: आज किसी गौशाला में हरा चारा या हरी मूंग दान करें।

शुभ रंग: हल्का हरा | शुभ अंक: 5

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

पॉजिटिव: आज दोस्तों और बड़े भाई-बहनों का साथ खुलकर मिलेगा, कोई अटकी इच्छा पूरी होने के संकेत हैं। आपकी समझदारी से घर के बड़े भी प्रभावित होंगे।

नेगेटिव: जोश के साथ गुस्सा भी आज बढ़ा हुआ रहेगा। ट्रैफिक में किसी से उलझने या बात बात पर चिढ़ने से दिन खराब हो सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में सजावट या कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने की बात चल सकती है। जीवनसाथी के साथ रिश्ता सहज रहेगा, बस अपनी बात थोपने से बचें।

आर्थिक स्थिति: कमाई के मामले में दिन बढ़िया है, कोई बोनस या अतिरिक्त आय की खबर मिल सकती है। वाहन खरीदने का मन हो तो आज बात आगे बढ़ा सकते हैं।

स्वास्थ्य: शरीर में ऊर्जा भरपूर रहेगी, पर सिर दर्द या बीपी बढ़ने जैसी शिकायत गुस्से के साथ जुड़ सकती है। पानी खूब पिएं। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

करियर और कारोबार: नेटवर्किंग से आज सीधा फायदा होगा, किसी पुराने दोस्त का रेफरेंस काम आ सकता है। पिता या गुरु से जुड़े फैसलों में थोड़ी देरी हो सकती है, धैर्य रखें।

उपाय: आज केले के पेड़ में हल्दी मिला जल चढ़ाएं।

शुभ रंग: चांदी | शुभ अंक: 2

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

पॉजिटिव: दफ्तर में आपकी मेहनत पर बड़ों की नजर जाएगी, किसी मीटिंग में आपकी बात को तवज्जो मिलेगी। छोटी यात्रा या फोन पर हुई बातचीत से कोई काम बन सकता है।

नेगेटिव: खर्च आज बढ़ सकते हैं, खासकर अस्पताल, दवा या दूर रहने वाले किसी अपने पर। खुद को लेकर मन में अजीब सी उलझन रह सकती है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, पर बोलते समय अहंकार का पुट न आने दें। जीवनसाथी के मन की बात समझने में थोड़ी चूक हो सकती है, सीधे पूछ लेना बेहतर है।

आर्थिक स्थिति: बचत और परिवार के पैसों के मामले मजबूत रहेंगे। विदेश या दूसरे शहर से जुड़े किसी खर्च की तैयारी पहले से रखें।

स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से आंखें भारी रहेंगी। पैरों में दर्द या थकान हो सकती है, रात को गुनगुने पानी में पैर रखना राहत देगा।

करियर और कारोबार: बॉस आज किसी नए प्रोजेक्ट पर आपका नाम आगे कर सकते हैं। कागजी काम में देरी से बचने के लिए हर फाइल दोबारा चेक करें।

उपाय: आज सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 1

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पॉजिटिव: पैसा और परिवार, दोनों मोर्चों पर आज दिन अच्छा रहेगा। आपकी बोली में ऐसी मिठास रहेगी कि रूठा हुआ रिश्तेदार भी मान जाए।

नेगेटिव: आत्मविश्वास कभी कभी जिद में बदल सकता है। जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर की बात को हल्के में लेने की गलती न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर में कोई छोटा आयोजन या मेहमानों का आना हो सकता है। शादीशुदा लोगों को साथी से किसी वादे में देरी पर शिकायत सुननी पड़ सकती है।

आर्थिक स्थिति: दोस्तों या बड़े भाई-बहन की मदद से कोई आर्थिक काम बनेगा। अगर किसी पुराने निवेश से पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो आज ठीक समय है।

स्वास्थ्य: शरीर में गर्मी बढ़ने से सिर दर्द या एसिडिटी हो सकती है। दोपहर में नारियल पानी या छाछ लेना अच्छा रहेगा।

करियर और कारोबार: कोर्ट कचहरी या दफ्तर की राजनीति में विरोधी आज आपसे मात खाएंगे। लंबी यात्रा की योजना या किसी गुरु से मुलाकात करियर को नई दिशा दे सकती है।

उपाय: आज गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 3

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

पॉजिटिव: आपके व्यक्तित्व में आज गजब का आकर्षण रहेगा, लोग आपकी बातों से जल्दी प्रभावित होंगे। दफ्तर में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

नेगेटिव: मन में बिना वजह का डर या बेचैनी बनी रह सकती है। बैंक, बीमा या टैक्स से जुड़े कागज पर बिना पढ़े साइन न करें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: ससुराल पक्ष से कोई बात मन को चुभ सकती है, उसे दिल से न लगाएं। प्रेम में साथी के व्यवहार को लेकर शक पनपे तो सीधी बात करें, अंदाजे न लगाएं।

आर्थिक स्थिति: आज शेयर बाजार, सट्टा या किसी जल्दी पैसा डबल करने वाली स्कीम से दूर रहें। अस्पताल या यात्रा पर अचानक खर्च आ सकता है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी और मानसिक दबाव थकान बढ़ाएंगे। रात को हल्का खाना खाएं और सोने से पहले दस मिनट शांत बैठें।

करियर और कारोबार: काम का दबाव ज्यादा रहेगा और बॉस से किसी बात पर टकराव हो सकता है। अपनी बात तथ्यों के साथ रखें, गुस्से में ईमेल न भेजें।

उपाय: आज मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और थोड़ा इत्र लगाकर घर से निकलें।

शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 7

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

पॉजिटिव: जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ आज अच्छी तालमेल रहेगी, साथ मिलकर लिया फैसला फायदा देगा। बड़े भाई-बहन से कोई मदद मिल सकती है।

नेगेटिव: पिता, गुरु या किसी बुजुर्ग से किसी बात पर मतभेद हो सकता है, बहस में न पड़ें। धार्मिक या आस्था वाले विषय पर सोशल मीडिया पर बहस से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: दांपत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा, साथी कोई सरप्राइज दे सकता है। संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, उनके टीचर से एक बार बात कर लें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

आर्थिक स्थिति: लाभ के मौके आएंगे, पर शौक और लग्जरी चीजों पर खर्च भी बढ़ेगा। महंगा गैजेट या कपड़े खरीदने से पहले एक बार सोच लें।

स्वास्थ्य: घर के माहौल में तनाव से नींद पर असर पड़ सकता है। सुबह हल्की सैर मन को शांत रखेगी।

करियर और कारोबार: सरकारी काम या बड़े अफसर से जुड़ा मामला आज आगे बढ़ सकता है। विदेश से जुड़े कारोबार में खर्च ज्यादा और मुनाफा धीमा रहेगा।

उपाय: पितृपक्ष में आज पितरों के नाम से काले तिल मिला जल अर्पित करें।

शुभ रंग: मूंगा लाल | शुभ अंक: 11

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: दफ्तर में सरकारी काम या बड़े अधिकारी से जुड़ा मसला सुलझ सकता है। दोस्तों के ग्रुप से कोई अच्छी खबर या कमाई का रास्ता मिलेगा।

नेगेटिव: पुराने उधार या क्रेडिट कार्ड के बिल की चिंता आज परेशान कर सकती है। अचानक किसी बात का खुलासा मन को हिला सकता है।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: घर का माहौल थोड़ा भारी रहेगा, मां की सेहत या घर की किसी मरम्मत पर ध्यान देना पड़ेगा। ससुराल से कोई फोन आए तो धैर्य से बात करें।

आर्थिक स्थिति: बीमा, पीएफ या किसी पुराने दस्तावेज से जुड़ा पैसा मिलने की संभावना है। नया लोन लेने का फैसला आज टाल दें।

स्वास्थ्य: पाचन गड़बड़ रह सकता है, समय पर खाना न खाने की आदत भारी पड़ेगी। कमर या जांघों में दर्द होने पर ज्यादा देर एक जगह न बैठें।

करियर और कारोबार: नौकरी में मुकाबला कड़ा रहेगा, पर आपकी मेहनत बॉस की नजर में रहेगी। रिसर्च, बीमा या फाइनेंस के काम वालों के लिए दिन फायदे का है।

उपाय: आज माथे पर केसर-हल्दी का तिलक लगाएं और "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का 108 बार जाप करें।

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 12

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

पॉजिटिव: करियर में आज आपका दबदबा रहेगा, कोई प्रेजेंटेशन या क्लाइंट मीटिंग आपके पक्ष में जाएगी। संतान की तरफ से भी राहत भरी खबर मिल सकती है।

नेगेटिव: जीवनसाथी से किसी मामूली बात पर तकरार हो सकती है, जैसे घर के काम का बंटवारा। पार्टनरशिप वाले कारोबार में हिसाब को लेकर गरमा गरमी से बचें।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: प्रेम संबंधों में मिठास रहेगी, किसी पुराने दोस्त से दिल की बात कहने का मन बन सकता है। भाई-बहन के साथ रिश्ते सुधारने की पहल आपको करनी होगी।

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर बोलते समय आज सावधान रहें, गलत वादा नुकसान दे सकता है। कमाई ठीक रहेगी पर अचानक कोई बीमा या टैक्स का भुगतान सामने आ सकता है।

स्वास्थ्य: दांत, गले या आवाज से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। ठंडी चीजें कम लें।

करियर और कारोबार: नौकरी में प्रमोशन या किसी नई भूमिका की बात चल सकती है। रचनात्मक काम, डिजाइन या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन खास तौर पर अच्छा है।

उपाय: आज किसी सफाई कर्मचारी या मजदूर को भोजन कराएं।

शुभ रंग: गहरा नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

पॉजिटिव: भाग्य आज आपके साथ खड़ा है, रुका हुआ काम किसी जानकार की मदद से अचानक बन सकता है। घर में सुकून भरा माहौल रहेगा।

नेगेटिव: खुद को लेकर मन में उलझन और बेवजह का संदेह रह सकता है। पुरानी बीमारी या छुपी हुई तकलीफ को नजरअंदाज करना ठीक नहीं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: मां के साथ समय बिताना आज मन को सुकून देगा। जीवनसाथी से दूरी महसूस हो सकती है, फोन पर ही सही, आज खुलकर बात कर लें।

आर्थिक स्थिति: घर के लिए कोई वाहन या सामान खरीदने का योग है। परिवार के पैसे से जुड़ा कोई फैसला बड़ों की सलाह के बिना न लें।

स्वास्थ्य: पेट या आंतों से जुड़ी दिक्कत उभर सकती है, बाहर का खाना आज छोड़ दें। पुराना दर्द हो तो डॉक्टर की सलाह टालें नहीं।

करियर और कारोबार: दफ्तर में विरोधी आपकी मेहनत के आगे टिक नहीं पाएंगे। किसी धार्मिक यात्रा या लंबे सफर की योजना आगे जाकर करियर में भी फायदा देगी।

उपाय: आज पक्षियों को सात तरह का अनाज मिलाकर दाना डालें।

शुभ रंग: जामुनी | शुभ अंक: 4

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

पॉजिटिव: संतान, पढ़ाई और प्रेम, तीनों ही मोर्चों पर आज खुशखबरी के आसार हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को किसी शिक्षक की सलाह बहुत काम आएगी।

नेगेटिव: जिम्मेदारियों का बोझ आज कंधे पर कुछ ज्यादा महसूस होगा। जीवनसाथी से किसी बात पर अहं का टकराव हो सकता है, पहले झुकने में कोई बुराई नहीं।

प्रेम और पारिवारिक संबंध: छोटे भाई-बहन के साथ कहीं आस पास घूमने का प्लान बन सकता है। ससुराल से कोई अच्छी खबर या तोहफा भी मिल सकता है।

आर्थिक स्थिति: बीमा, विरासत या किसी पुराने कागज से अचानक पैसा मिलने के संकेत हैं। विदेश यात्रा या अस्पताल पर खर्च के लिए थोड़ा पैसा अलग रखें।

स्वास्थ्य: थकान और नींद की कमी से पैरों में भारीपन रह सकता है। रात को सोने से पहले मोबाइल दूर रख दें।

करियर और कारोबार: कॉन्ट्रैक्ट या पेपरवर्क वाले काम आज आसानी से निपटेंगे। दफ्तर में किसी पुराने विरोधी से सीधे उलझने की जगह चुप रहकर काम पर ध्यान दें।

उपाय: आज पीले वस्त्र पहनकर श्री हरि विष्णु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं।

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 10

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com