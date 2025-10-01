विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 01 अक्टूबर 2025: दोस्ती से मिलेंगे नए अवसर, टीमवर्क से रिश्ते होंगे मजबूत, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 01 अक्टूबर 2025 के अनुसार शनि वक्री मीन राशि में देरी ला सकते हैं लेकिन वे महत्वपूर्ण सबक भी देंगे। आज का राशिफल प्रत्येक राशि को यह मार्गदर्शन देता है कि वे इस अनुशासित और स्थिर ऊर्जा का उपयोग दीर्घकालिक उन्नति के लिए करें।ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 01 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का दिन मीन राशि के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज का राशिफल संकेत दे रहा है कि व्यावहारिक निर्णय लेना जीवन के लिए अच्छे होंगे। सोच-समझकर योजना बनाने से सफतला मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चन्द्रमा मकर राशि में आपके धन, सुरक्षा और आत्म-मूल्य पर ध्यान देंगे। आज का राशिफल कहता है कि आवेग में खर्च से बचें और सोच-समझकर योजना बनाएं, इससे लंबे समय में लाभ होगा। बृहस्पति मिथुन राशि में पार्टनरशिप को लाभकारी बनाएंगे, जबकि शुक्र सिंह राशि में भावनात्मक रिश्तों में गर्मजोशी लाएंगे। भविष्य के लिए व्यावहारिक निर्णय आज अच्छे होंगे।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: क्षणिक सुखों से पहले दीर्घकालिक सुरक्षा पर ध्यान दें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

चन्द्रमा आपके राशि में हैं, जिससे आपकी ऊर्जा, भावनाएं और मौजूदगी प्रबल होंगी। आज का राशिफल नए अवसर, नेतृत्व के मौके और आत्मविश्वास लेकर आएगा। सूर्य और बुध कन्या राशि में आपके दृष्टिकोण को व्यावहारिक कदमों के साथ जोड़ेंगे, जिससे यह दिन संरचित प्रगति के लिए उत्तम होगा। धैर्य और अपनापन रिश्तों में वृद्धि लाएंगे।

  • शुभ रंग: ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ नेतृत्व करें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

राहु आपके राशि में हैं, जो आपको मौलिकता और स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करेंगे। चन्द्रमा मकर राशि में एकांत और योजना पर ध्यान देंगे। आज का राशिफल आत्मनिरीक्षण और सोच-समझकर योजना बनाने की सलाह देता है। अनावश्यक विवाद से बचें और भीतर संतुलन बनाए रखें। शनि वक्री मीन राशि में प्रगति में देरी ला सकते हैं, लेकिन यह आपको सहनशीलता और ज्ञान सिखाएगा।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 11
  • आज का सुझाव: भविष्य की योजना बनाते समय अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

शनि वक्री स्थिति में हैं, जिससे धैर्य आवश्यक है। चन्द्रमा मकर राशि में आपके सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क को सक्रिय करेंगे। आज का राशिफल बताता है कि सहयोग, साझेदारी और दोस्ती से नए अवसर मिलेंगे। सबसे अलग होने से बचें; समूह प्रयास फलदायक होंगे। बुध कन्या राशि में आपके संवाद को सटीक बनाएंगे, जबकि शुक्र सिंह राशि में व्यक्तिगत रिश्तों में गर्मजोशी देंगे।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: सहयोग और टीमवर्क से रिश्तों को मजबूत करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।