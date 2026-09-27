साप्ताहिक अंक राशिफल: इस सप्ताह रुकेंगे कौन से काम और कहां मिलेगी बड़ी सफलता? जानिए अपने मूलांक से

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सितंबर 27 से अक्टूबर 4, 2026 तक का यह हफ्ता जीवन में अनुशासन, योजना बनाने और बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने का है। अब केवल विचारों पर बात करने के बजाय एक ठोस और सही रास्ता चुनने का समय आ गया है।

पिछला हफ्ता मेल-जोल और नई बातों से भरा था, लेकिन अब माहौल बहुत सुलझा हुआ और व्यवस्थित हो गया है। छोटी-छोटी बातों को पूरा करके आप अपने भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। हर काम को आराम से और सही समय पर पूरा करें। जल्दबाजी करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। यह समय आपको यह सिखाएगा कि सच्ची सफलता हमेशा लगातार और पक्की कोशिशों से ही मिलती है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: इस हफ्ते अपने काम की रफ्तार थोड़ी धीमी रखें और एक बार में किसी एक ही खास बात पर पूरा ध्यान दें। कागजात से जुड़े काम और आगे की प्लानिंग करने से आने वाले समय में आपको बहुत फायदा मिलेगा। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं, इससे आपके सारे रुके हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे और आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे।

स्वास्थ्य: उम्मीद के मुताबिक काम न होने पर मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, इसलिए खुद पर ज्यादा जोर न डालें और समय पर आराम करें। अपने शरीर की बात सुनें और पूरी नींद लें, ताकि आप हर दिन तरोताजा महसूस करें और पूरे दिन आपके अंदर भरपूर एनर्जी बनी रहे।

रिश्ते: बड़े-बड़े वादे करने के बजाय अपने खास लोगों को समय दें और उनके साथ हमेशा एक जैसा प्यार भरा व्यवहार बनाए रखें, इससे आपसी भरोसा पक्का होता है। परिवार के साथ बैठकर शांति से बातें करें और उनकी भावनाओं को समझें, जिससे आपके रिश्ते और ज्यादा गहरे हो जाएंगे।

क्या करें: अपने हर काम को करने के लिए एक पक्का समय तय करके चलें। क्या न करें: किसी भी बात को लेकर अपने ऊपर बिना मतलब का दबाव न बनाएं। शुभ अंक: 1, 4 शुभ रंग: लाल, हरा मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: काम से जुड़ी उलझनों को दूर करने के लिए अपनी खुद की एक सही योजना बनाएं। दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहने के बजाय अपने फैसलों पर भरोसा रखें। हर काम को पूरी लगन और समझदारी के साथ पूरा करें ताकि आने वाले समय में आपको अपने पेशेवर जीवन में बड़ी सफलता और तरक्की मिल सके।

स्वास्थ्य: मन में अधूरे कामों का बोझ न रखें। अपनी प्राथमिकताओं को एक कागज पर लिख लें ताकि अनावश्यक चिंता से राहत मिल सके। अपने खान-पान का पूरा ध्यान रखें और हर दिन थोड़ा समय शांत माहौल में बिताएं ताकि मानसिक शांति बनी रहे और आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ रह सके।

रिश्ते: अपनों से खुलकर बात करें और अपनी मन की बात साफ कहें। छोटी-छोटी बातचीत करने से आपसी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और उनके सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े रहें ताकि आपके रिश्ते और अधिक मजबूत तथा प्यार भरे बन सकें।

क्या करें: अपने जरूरी कामों को लिखकर एक व्यवस्थित सूची तैयार करें। क्या न करें: दूसरों की राय से अपने सारे फैसले पूरी तरह तय न करें। शुभ अंक: 2, 4 शुभ रंग: सफेद, समुद्री हरा मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: अपने दिमाग के विचारों को एक सही दिशा और रूप दें। एक साथ कई सारे नए काम शुरू करने के बजाय किसी एक जरूरी बात पर पूरा ध्यान दें। अपनी रचनात्मक सोच का सही इस्तेमाल करें ताकि आपके काम में निखार आए और अधिकारी भी आपकी मेहनत की पूरी सराहना कर सकें।

स्वास्थ्य: शरीर को आराम की जरूरत है, इसलिए हर खाली समय को काम या भागदौड़ में न बिताएं। अपने खान-पान और दिनचर्या को संतुलित रखें। नियमित रूप से थोड़ा टहलें और खुद को मानसिक रूप से शांत रखने का प्रयास करें ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा और स्थिर बना रहे।

रिश्ते: जरूरी और गंभीर मामलों पर अपनों से खुलकर बात करें। अपनी बातों में केवल हंसी-मजाक न रखें, बल्कि दिल की बात भी साझा करें। अपनों की छोटी-छोटी बातों को समझें और उन्हें पूरा सम्मान दें ताकि आपके बीच का आपसी प्यार और विश्वास हमेशा के लिए और अधिक पक्का हो सके।

क्या करें: अपनी रचनात्मक सोच को किसी एक ठोस काम में लगाएं। क्या न करें: गंभीर मामलों को टालने के लिए केवल हंसी-मजाक का सहारा न लें। शुभ अंक: 3, 4 शुभ रंग: पीला, क्रीम मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: पैसों के प्रबंधन, कागजी कार्रवाई और पुरानी योजनाओं को सही करने के लिए यह हफ्ता बहुत बढ़िया है। हर दिन छोटे-छोटे काम समय पर पूरा करें। अपनी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने सभी व्यावसायिक मामलों को संभालें ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की बड़ी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

स्वास्थ्य: अपनी जिम्मेदारियों का बोझ इतना न बढ़ाएं कि खुद के लिए समय ही न बचे। आराम करना भी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अपने काम और विश्राम के बीच एक सही संतुलन बनाकर रखें ताकि मानसिक तनाव दूर हो सके और आप हमेशा तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर सकें।

रिश्ते: केवल काम में मदद करने के साथ-साथ अपनों को प्यार और अपनापन भी दें। कभी-कभार चुपचाप उनकी बात सुनना बहुत बड़ा सहारा बनता है। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर कुछ सुकून के पल बिताएं ताकि वे खुद को सुरक्षित और प्रिय महसूस कर सकें और आपके रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएं।

क्या करें: अपने सभी जरूरी कागजात और कामों को व्यवस्थित करके रखें। क्या न करें: काम के बोझ में खुद को इतना न उलझाएं कि सेहत खराब हो। शुभ अंक: 4, 13 शुभ रंग: हरा, भूरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: इस हफ्ते आपको थोड़ा ठहराव महसूस हो सकता है, लेकिन किसी भी नए काम को हाथ में लेने से पहले उसकी सारी जानकारी अच्छी तरह जांच लें। अपनी बुद्धि और समझ का सही प्रयोग करते हुए आगे बढ़ें ताकि आपको व्यापार या नौकरी में किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके।

स्वास्थ्य: एक जैसी दिनचर्या से बेचैनी बढ़ सकती है। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए कुछ हल्के शारीरिक व्यायाम या वॉक जरूर करें। अपने खान-पान में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करें ताकि आपके शरीर की ऊर्जा बनी रहे और आप पूरे दिन खुद को तरोताजा और हल्का महसूस कर सकें।

रिश्ते: कोई अपना आपसे थोड़ा और अधिक समय और भरोसा मांग सकता है। उनकी इस बात को सकारात्मक रूप से लें और रिश्ता मजबूत करें। अपनों की भावनाओं की कद्र करें और जब भी उन्हें आपकी जरूरत हो, उनके पास मौजूद रहें ताकि आपका आपसी रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा और मधुर बन सके।

क्या करें: कोई भी नया फैसला लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें। क्या न करें: बेचैनी के चक्कर में अपनी सही चल रही दिनचर्या को न बदलें। शुभ अंक: 4, 5 शुभ रंग: फिरोजी, हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: घर और दफ्तर की कई जिम्मेदारियां एक साथ आ सकती हैं। सारा काम खुद ही करने के बजाय कुछ काम दूसरों को भी सौंप दें। अपनी सूझबूझ से काम लें और हर फैसले को बहुत ही शांत मन से लें ताकि आपके पेशेवर जीवन में सब कुछ पूरी तरह व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलता रहे।

स्वास्थ्य: परिवार और काम की भागदौड़ में अपनी सेहत को न भूलें। बिना किसी गिल्ट के अपने लिए थोड़ा समय निकालें और पूरा आराम करें। अपने शरीर को पर्याप्त नींद दें ताकि मानसिक और शारीरिक थकान दूर हो सके और आप आने वाले दिनों के लिए पूरी तरह से तैयार रह सकें।

रिश्ते: अपने रिश्तों में मजबूती लाने के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। प्यार और छोटे-छोटे स्नेह भरे व्यवहार से अपनों के बीच दूरियां खत्म करें। परिवार के हर सदस्य की बात को ध्यान से सुनें और उन्हें यह अहसास कराएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं ताकि घर में हमेशा सुख-शांति बनी रहे।

क्या करें: अपनी जिम्मेदारियों को बांटकर काम करने की आदत डालें। क्या न करें: दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी सेहत की अनदेखी न करें। शुभ अंक: 4, 6 शुभ रंग: गुलाबी, क्रीम मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: पुरानी किसी बात या योजना पर गहराई से विचार करें। अब सिर्फ सोचने के बजाय अपनी समझ का इस्तेमाल करके एक सही कदम आगे बढ़ाएं। अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी सावधानी के साथ पूरा करें ताकि आपको अपने करियर में बेहतरीन सफलता और उन्नति देखने को मिले।

स्वास्थ्य: इस हफ्ते आपको अकेले में वक्त बिताना अच्छा लगेगा। ध्यान लगाने या प्रकृति के पास बैठने से आपके दिमाग को गहरी शांति मिलेगी। अपने खान-पान का पूरा ध्यान रखें और खुद को मानसिक रूप से तनावमुक्त रखने का प्रयास करें ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम और स्थिर बना रहे।

रिश्ते: अपने मन की भावनाएं खुलकर सामने वाले को बताएं। अपनों को यह समझने का मौका दें कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। किसी भी गलतफहमी को अपने बीच न आने दें और प्यार से हर बात को सुलझाने की कोशिश करें ताकि आपके रिश्ते में हमेशा मिठास और विश्वास कायम रहे।

क्या करें: अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल करके सही दिशा में आगे बढ़ें। क्या न करें: अकेले रहने के चक्कर में अपनों से पूरी तरह दूर न जाएं। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: इंडिगो, लैवेंडर मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: पैसों के मामलों, दफ्तर के काम और लंबी योजनाओं के लिए यह समय बहुत उत्तम है। बिना किसी जल्दबाजी के सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करें। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सही दिशा में धन का निवेश करें और हर कदम बहुत ही सोच-समझकर और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: हर समय केवल काम के बारे में सोचते रहने से मानसिक थकान हो सकती है। थकने से पहले ही अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। अपने दैनिक जीवन में कुछ समय मनोरंजन और योग के लिए भी निकालें ताकि आपका शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा रह सकें और आप हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकें।

रिश्ते: केवल अपनी जिम्मेदारियों और काम में व्यस्त न रहें। परिवार के लोगों को आपकी सलाह से ज्यादा आपके प्यार और साथ की जरूरत है। उनके साथ बैठकर कुछ प्यार भरे पल बिताएं ताकि घर का माहौल खुशनुमा रहे और आपके सभी रिश्ते पहले से अधिक मजबूत और गहरे हो सकें।

क्या करें: अपने पैसों से जुड़े मामलों की पूरी योजना पहले से बनाएं। क्या न करें: तुरंत बड़े नतीजे पाने के चक्कर में अपनी सेहत को दांव पर न लगाएं। शुभ अंक: 4, 8 शुभ रंग: गहरा नीला, स्लेटी मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: एक साथ कई सारे कामों को अपने हाथ में न लें। पहले किसी एक जरूरी काम को पूरा करें और बाकी लोगों का भी सहयोग लें। अपनी मेहनत और सही योजना के बल पर आप अपने सभी लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं, बस आपको अपने काम पर पूरी तरह से फोकस बनाए रखने की जरूरत है।

स्वास्थ्य: अपने आस-पास के तनाव भरे माहौल से खुद को दूर रखें। मन को तरोताजा करने के लिए पर्याप्त नींद लें और खुद को समय दें। सकारात्मक सोच रखें और योग या ध्यान का सहारा लें ताकि आपका मानसिक संतुलन बना रहे और आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत महसूस कर सकें।

रिश्ते: अपनों की मदद जरूर करें, लेकिन हर बात का नियंत्रण अपने हाथ में न लें। प्यार और धीरज से रिश्तों में ज्यादा शांति बनी रहेगी। परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का पूरा सम्मान करें और उनके साथ मिलकर खुशी से समय बिताएं ताकि आपके घर में हमेशा प्रेम और सौहार्द का माहौल बना रहे।