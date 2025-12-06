विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 5 वालों का बन सकता है ट्रिप का प्लान, जरूर मानें ये सलाह

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:33 PM (IST)

साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि इस हफ्ते कुछ मूलांक के जातकों की गलतफहमियां दूर होंगी। वहीं कुछ जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होग ...और पढ़ें

Weekly Numerology Horoscope: पढ़ें साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सप्ताह 50 दिसंबर के भावनात्मक अंक 2 की नरम और सोचने-समझने वाली ऊर्जा के साथ आता है, जो यूनिवर्सल वीक 5 की अनुकूल और बदलती हुई ऊर्जा से मिलकर और भी प्रभावशाली बनती है। अंक ज्योतिष के अनुसार यह समय आपको रुक कर स्थिति को देखने, समझदारी से निर्णय लेने और दबाव में आए बिना परिस्थितियों को समझने में मदद करेगा।

जन्मांक 4 साप्ताहिक अंक-ज्योतिष (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह ढांचे, अनुशासन और गंभीरता का है। आपका मन जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में लगा रहेगा। अनावश्यक जोखिम न लें। नियमित दिनचर्या आपको अपने लंबे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगी।

  • करियर: मेहनत का फल मिलेगा। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। लंबे समय से अटके किसी प्रोजेक्ट को लेकर स्थिति साफ हो सकती है।
  • स्वास्थ्य: पीठ, हड्डियों और शारीरिक मुद्रा पर ध्यान दें। हल्की स्ट्रेचिंग या धीमी चाल से टहलना स्थिरता बढ़ाएगा।
  • रिश्ते: बहस से बचें। शांत रहकर बात करना अधिक लाभ देगा। धीरे-धीरे बढ़ाया गया विश्वास और धैर्य रिश्तों में सुरक्षा और समझ बढ़ाएगा।

जन्मांक 5 साप्ताहिक अंक-ज्योतिष (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

यह सप्ताह पूरी तरह आपका है, इस हफ्ते की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करेगी। काम में गति आएगी, नए फैसले होंगे और ताजा मौके दिखाई देंगे। कामकाज आसान रहेगा। छोटी यात्रा या कहीं बाहर जाने की संभावना है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ऐसे फैसले लेंगे जो भविष्य के रास्ते खोलेंगे।

  • करियर: नए विचारों, लोगों से संपर्क बढ़ाने और लचीले कामकाज के लिए अच्छा समय है। अचानक हुई किसी बातचीत से अच्छा अवसर मिल सकता है।
  • स्वास्थ्य: दिनचर्या बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने से थकावट हो सकती है। कामों के बीच छोटे-छोटे ब्रेक आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेंगे।
  • रिश्ते: हल्की-फुल्की और मजेदार बातचीत नजदीकियां बढ़ाएगी। सिंगल्स में आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी के साथ अचानक बनाई गई योजना यादगार पल दे सकती है।

जन्मांक 6 साप्ताहिक अंक-ज्योतिष (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

सप्ताह 50 आपके लिए संतुलन और जिम्मेदारी का समय है। घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है। काम में आपकी मेहनत की सराहना होगी। देने और पाने के बीच संतुलन बनाए रखें। यह सप्ताह भावनाएं स्थिर करने और अपने आसपास शांत, सुखद माहौल बनाने में सहायक रहेगा।

  • करियर: वरिष्ठ लोग आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। पैसों का प्रवाह स्थिर रहेगा। कोई रुका हुआ काम सहयोग से आगे बढ़ जाएगा।
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस गले या सर्दी से जुड़ी दिक्कतों से सावधान रहें। गर्म तरल चीजें और पर्याप्त आराम आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखेंगे।
  • रिश्ते: प्यार और सहयोग की ऊर्जा बनी रहेगी। प्रेम और विवाह, दोनों के लिए अच्छा समय है। एक साफ-सुथरी और दिल से की गई बात पुरानी गलतफहमियों को दूर कर सकती है।

यह साप्ताहिक अंक-ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की अनुभवी अंक-ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com