Weekly Numerology Horoscope: करियर से लेकर लव लाइफ तक; आपके मूलांक के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:25 PM (IST)

इस हफ्ते कुछ मूलांक के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं। वहीं कुछ जातकों का इस हफ्ते अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिय ...और पढ़ें

Weekly Numerology Horoscope पढ़ें साप्ताहिक राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह यूनिवर्सल वीक नंबर 5 की जमीन से जुड़ी ऊर्जा और दिसंबर के यूनिवर्सल अंक 2 का भावनात्मक प्रभाव साथ मिलकर काम करेंगे। यह मेल-जोल संतुलन, धैर्य, लचीली सोच और समझदारी से बातचीत करने की सलाह देता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, यह सप्ताह प्राथमिकताओं को संभालने, रिश्तों को बेहतर समझने, धीरे-धीरे लेकिन ठोस कदम बढ़ाने और बड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचने का है।

जन्मांक 1 साप्ताहिक अंक-ज्योतिष (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह आपके कामकाज और दिनचर्या को दोबारा सहेजने और व्यवस्थित करने में सहायक रहेगा। काम के क्षेत्र में दिशा और उद्देश्य साफ होंगे। आपकी नेतृत्व-क्षमता उभरकर सामने आएगी और लोग आपकी सलाह सुनना चाहेंगे। निर्णय लेते समय अहंकार से बचें। पैसों के मामले संतुलित रहेंगे।

  • करियर: यह समय योजना बनाने, काम बांटने और जिम्मेदारी संभालने के लिए अच्छा है। काम से जुड़ी उलझनें दूर होंगी। पहले किए गए किसी फैसले की सराहना भी मिल सकती है।
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा पहले से बेहतर रहेगी। शरीर को पानी की कमी न होने दें और नींद पूरी करें। हल्की कसरत आपकी ताकत बढ़ाएगी।
  • रिश्ते: भावनाओं को व्यक्त करने का मन करेगा। एक छोटा-सा प्रेमभरा कदम रिश्ते में नजदीकी लाएगा। शादीशुदा लोग अपने व्यवहार में जरूरत से ज्यादा हावी न हों। दिल से की गई बातचीत भरोसा मजबूत करेगी।

जन्मांक 2 साप्ताहिक अंक-ज्योतिष (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)

यह सप्ताह भावनात्मक रूप से बहुत साफ-सुथरी समझ देगा। किसी रिश्ते या दोस्ती के बारे में महत्वपूर्ण बात समझ में आ सकती है। काम में टीमवर्क अच्छा रहेगा और मदद आसानी से मिलेगी। अपनी सहज समझ पर भरोसा करें।

  • करियर: काम का माहौल सहयोगी रहेगा। कोई व्यक्ति आपका अटका हुआ काम पूरा करने में मदद कर सकता है। किसी वरिष्ठ से समय पर सलाह मिल सकती है।
  • स्वास्थ्य: मूड में उतार-चढ़ाव हो सकता है। ध्यान, संगीत या हल्का बाहर घूमना मन को हल्का करेगा।
  • रिश्ते: दिल से की गई बातचीत रिश्ते में सुधार लाएगी। सिंगल्स अपने पुराने व्यवहारों को लेकर दोबारा सोच सकते हैं। अचानक किसी व्यक्ति का संदेश या कॉल भावनात्मक सुकून देगा।

जन्मांक 3 साप्ताहिक अंक-ज्योतिष (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)

सप्ताह 50 आपके लिए प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और एक्टिव रहेगा। आप किसी नए काम की शुरुआत करने या पुराने विचार को फिर से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। पैसों का आना जाना सुचारू रहेगा। जरूरत से ज्यादा वचन न दें।

  • करियर: प्रेजेंटेशन, बातचीत और कौशल आधारित कामों के लिए समय शुभ है। किसी बात-चीत या मुलाकात से नया अवसर मिलने की संभावना है।
  • स्वास्थ्य: जीवनशैली संतुलित रखें। शक्कर और कॉफी का अधिक सेवन न करें। हल्की स्ट्रेचिंग या कुछ मिनट गहरी सांस लेने से ऊर्जा स्थिर रहेगी।
  • रिश्ते: आपकी बातों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आपकी भाषा में भावनात्मक उपचार की ताकत होगी। एक छोटी-सी दिल से की गई पहल से नजदीकियां बढ़ेंगी।

यह साप्ताहिक अंक-ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की अनुभवी अंक-ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com