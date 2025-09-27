विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Numerology Horoscope 29 Sep to 5 Oct 2025: किस मूलांक के लिए रोमांच से भरा रहेगा सप्ताह

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:42 PM (IST)

अगर हफ्ता 39 ने आपको खुलकर बोलने और क्रिएटिव होने के लिए प्रेरित किया था तो हफ्ता 40 की यह भविष्यवाणी आपको प्लानिंग डिटेल पर ध्यान और धीरे-धीरे आगे बढ़ने की सलाह देती है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 3 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। हफ्ता 40 यूनिवर्सल वीक नंबर 4 लेकर आता है, जो ऊर्जा को एक्सप्रेसिव नंबर 3 से हटाकर स्थिरता, अनुशासन और प्रैक्टिकल मेहनत की तरफ़ ले जाता है। इस हफ्ते का अंक ज्योतिष आपको रचनात्मकता से हटाकर व्यवस्थित काम की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जहां विचारों को ठोस नतीजों में बदलने पर जोर है।

साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल – जन्मांक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28)

इस हफ्ते आपकी नेचुरल लीडरशिप ऊर्जा अनुशासन और संरचना से निखरेगी। इस हफ्ते के अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार -

  • करियर: आपके आइडियाज़ असरदार रहेंगे, लेकिन अनुशासन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ चार्म पर भरोसा न करें। निरंतरता के साथ दी गई अथॉरिटी को ही सम्मान मिलेगा। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग और टीम को जिम्मेदारी बांटने से जुड़े हैं, वे आगे बढ़ेंगे।
  • स्वास्थ्य: सिरदर्द, आंखों की थकान और नींद की गड़बड़ी हो सकती है। पर्याप्त आराम और पानी जरूरी है।
  • रिश्ते: यह हफ्ता नेतृत्व और देखभाल के बीच संतुलन का है। कपल्स छोटे-छोटे भरोसेमंद जेस्चर्स से विश्वास और गहरा करेंगे। सिंगल्स किसी ऐसे स्थिर व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे जो आपके डेटर्मिनेशन की सराहना करे। संदेश: जल्दी जीतने की कोशिश मत कीजिए, सच्ची लीडरशिप तब प्रेरणा देती है जब वह स्थिर और भरोसेमंद हो।
  • शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी
  • शुभ अंक: 1, 10, 19
  • शुभ दिन: रविवार
  • साप्ताहिक संकल्प: “मैं स्पष्टता, अनुशासन और धैर्य से नेतृत्व करता हूं।”
  • साप्ताहिक सीख: असली नेतृत्व जिम्मेदारी से बनता है, कंट्रोल से नहीं।

साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल – जन्मांक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

इस हफ्ते आपकी डिप्लोमेसी और समझदारी में अनुशासन जुड़कर आपको शांति बनाने वाला और मजबूत रिश्ता बनाने वाला बनाएगी। इस हफ्ते के अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार:

  • करियर: टीमवर्क और बातचीत आपके पक्ष में काम करेंगे। यह हफ्ता अपनी ज़रूरतें विनम्र लेकिन मजबूती से रखने का है। संगठन से ग्रुप कामों में स्पष्टता आएगी।
  • स्वास्थ्य: पेट और डाइजेशन संवेदनशील रह सकते हैं। हल्का खाना खाइए और तनाव में खाकर अपनी सेहत न बिगाड़िए। हल्की वॉक या योग से पाचन सुधरेगा और मन शांत होगा।
  • रिश्ते: इमोशनल ईमानदारी भरोसा बनाएगी। कपल्स वफ़ादारी और भरोसेमंद देखभाल से रिश्ता गहरा करेंगे। सिंगल्स को कोई ऐसा इंसान आकर्षित कर सकता है जो सिंसेरिटी और भरोसे को महत्व देता हो।
  • संदेश: अपनी भावनाएं जताना कमजोरी नहीं है, लगातार और सच्चाई से भावनाएं जताने से प्यार और गहरा होता है।
  • शुभ रंग: चांदी, लैवेंडर
  • शुभ अंक: 2, 11, 20
  • शुभ दिन: सोमवार
  • साप्ताहिक संकल्प: “मैं गरिमा और निरंतरता से भरोसा बनाता हूं।”
  • साप्ताहिक सीख: सहानुभूति तब और मजबूत होती है जब उसके साथ सीमाएं और अनुशासन भी हो।

साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल – जन्मांक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)

आपकी क्रिएटिविटी को ठोस नतीजों में बदलने का समय है। इस हफ्ते के अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार:

  • करियर: सिर्फ आइडियाज काफी नहीं होंगे, उन्हें सुव्यवस्थित प्लान में ढालिए। लेखन, पढ़ाना और क्रिएटिव प्रोजेक्ट अनुशासन से तेज़ी पकड़ेंगे।
  • स्वास्थ्य: गले या आवाज़ में तकलीफ़ हो सकती है। हर्बल चाय और आराम मदद करेंगे। रात में गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल स्ट्रेन और थकान बढ़ा सकता है।
  • रिश्ते: खुशी और हल्का फुल्का अंदाज बना रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कपल्स ईमानदार बातचीत और भरोसेमंद रवैये से रिश्ते को गहराई देंगे। सिंगल्स किसी ऐसे इंसान को आकर्षित कर सकते हैं जो आपके चार्म और कमिटमेंट दोनों की कद्र करता हो।
  • संदेश: एक्सप्रेशंस तभी चमकते है जब उसका कोई मक़सद और दिशा हो।
  • शुभ रंग: पीला, आसमानी नीला
  • शुभ अंक: 3, 12, 21
  • शुभ दिन: गुरुवार
  • साप्ताहिक संकल्प: “मैं अपनी क्रिएटिविटी को सार्थक प्रगति में बदलता हूं।”
  • साप्ताहिक सीख: खुशी तभी टिकती है जब उसे अनुशासन से संभाला जाए।

निष्कर्ष -

इस हफ्ते का अंक ज्योतिष संदेश साफ है, हर नंबर को अनुशासन, निरंतरता और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। चाहे आप नंबर 1 की तरह लीडर हों या नंबर 5 की तरह स्वतंत्रता प्रेमी, नंबर 6 की तरह nurturer (पालन-पोषण करने वाला) हों या नंबर 9 की तरह करुणामयी, इस हफ्ते आपके लिए सफलता और संतुलन का राज यही है कि आप अपनी नैसर्गिक ऊर्जा को संरचना और स्थिरता के साथ मिलाएं। हर रिश्ते, करियर और स्वास्थ्य की स्थिति में यह समय आपको याद दिला रहा है कि सच्ची प्रगति तभी होती है जब सपनों के साथ अनुशासन और कर्म भी जुड़े हों।

यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com, की विशेषज्ञ अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया देने के लिए कृपया लिखें: hello@astropatri.com