Weekly Numerology Horoscope: इस हफ्ते मूलांक 2 वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, दूर होंगी गलतफहमियां

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह आगे बढ़ने से पहले रुकने और ठहरने का संदेश देता है, ताकि बीते वर्ष की सीख को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समझदारी के साथ स्वीकार किया जा सके। इस समय भावनात्मक जागरूकता बढ़ी हुई है, जिससे यह पहचानना आसान होता है कि आगे चलकर आपकी ऊर्जा किस दिशा में लगनी चाहिए। जो कुछ आप अभी छोड़ने का निर्णय लेते हैं, वही आगे के लिए स्पष्टता, मानसिक शांति और सही इरादों के लिए जगह बनाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28 को जन्मे) करियर और धन - यह सप्ताह रणनीति को नए सिरे से देखने का है। आप सामान्य से कम आक्रामक और ज्यादा सोच-समझकर काम करेंगे और यही अभी आपके लिए सही है। 2025 में लिए गए नेतृत्व से जुड़े फैसलों की समीक्षा करें। देखें कहां आपकी स्वतंत्रता काम आई और कहां सहयोग की कमी रही। इस सप्ताह नए काम शुरू करने से बचें, बल्कि मौजूदा योजनाओं को बेहतर बनाएं। अल्पकालिक लाभ की बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देने से आर्थिक स्पष्टता बढ़ेगी।

- यह सप्ताह रणनीति को नए सिरे से देखने का है। आप सामान्य से कम आक्रामक और ज्यादा सोच-समझकर काम करेंगे और यही अभी आपके लिए सही है। 2025 में लिए गए नेतृत्व से जुड़े फैसलों की समीक्षा करें। देखें कहां आपकी स्वतंत्रता काम आई और कहां सहयोग की कमी रही। इस सप्ताह नए काम शुरू करने से बचें, बल्कि मौजूदा योजनाओं को बेहतर बनाएं। अल्पकालिक लाभ की बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान देने से आर्थिक स्पष्टता बढ़ेगी। स्वास्थ्य - जिम्मेदारियों का मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। आपका शरीर संघर्ष नहीं, बल्कि आराम मांग रहा है। ज्यादा उत्तेजना से बचें और शांति के क्षण अपनाएं। प्राणायाम और सुबह जल्दी उठना ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करेगा।

- जिम्मेदारियों का मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। आपका शरीर संघर्ष नहीं, बल्कि आराम मांग रहा है। ज्यादा उत्तेजना से बचें और शांति के क्षण अपनाएं। प्राणायाम और सुबह जल्दी उठना ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करेगा। रिश्ते - भावनात्मक रूप से आप नरम पड़ सकते हैं। यह माफी मांगने, माफ करने या मन की अनकही बात कहने का सुंदर समय है। रिश्तों में नेतृत्व अब नियंत्रण से नहीं, बल्कि भावनात्मक ईमानदारी से आएगा। अविवाहित लोगों को यह स्पष्टता मिल सकती है कि वे किस तरह का रिश्ता चाहते हैं।

- भावनात्मक रूप से आप नरम पड़ सकते हैं। यह माफी मांगने, माफ करने या मन की अनकही बात कहने का सुंदर समय है। रिश्तों में नेतृत्व अब नियंत्रण से नहीं, बल्कि भावनात्मक ईमानदारी से आएगा। अविवाहित लोगों को यह स्पष्टता मिल सकती है कि वे किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा शुभ अंक : 1

: 1 सकारात्मक वाक्य: मैं समझदारी के साथ अतीत को छोड़कर सजग आत्मविश्वास से आगे बढ़ता/बढ़ती हूं। जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29 को जन्मे)

करियर और धन - इस सप्ताह आपकी इन्टुशन तेज है। काम या व्यवसाय में हो रहे छोटे बदलावों को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। अपनी समझ पर भरोसा रखें, लेकिन पैसे या साझेदारी से जुड़े भावनात्मक फैसले अभी टालें। यह योजना बनाने और निरीक्षण का सप्ताह है, कोई भी कार्य करने का नहीं। किसी बातचीत या सलाह के जरिए चुपचाप मदद मिल सकती है।

- इस सप्ताह आपकी इन्टुशन तेज है। काम या व्यवसाय में हो रहे छोटे बदलावों को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। अपनी समझ पर भरोसा रखें, लेकिन पैसे या साझेदारी से जुड़े भावनात्मक फैसले अभी टालें। यह योजना बनाने और निरीक्षण का सप्ताह है, कोई भी कार्य करने का नहीं। किसी बातचीत या सलाह के जरिए चुपचाप मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य - भावनात्मक संवेदनशीलता बनी रह सकती है। दूसरों की भावनाएं अपने ऊपर लेने से मन का उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। शांत माहौल में समय बिताकर अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें। रचनात्मक काम, डायरी लिखना या संगीत भावनात्मक संतुलन देगा।

- भावनात्मक संवेदनशीलता बनी रह सकती है। दूसरों की भावनाएं अपने ऊपर लेने से मन का उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। शांत माहौल में समय बिताकर अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें। रचनात्मक काम, डायरी लिखना या संगीत भावनात्मक संतुलन देगा। रिश्ते - रिश्तों के लिए यह गहरे उपचार का समय है। दिल से की गई बातें पुराने गलतफहमियों को दूर कर सकती हैं। सहानुभूति और भावनात्मक खुलापन रिश्तों को मजबूत करेगा। अविवाहित लोग पुराने भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं।

- रिश्तों के लिए यह गहरे उपचार का समय है। दिल से की गई बातें पुराने गलतफहमियों को दूर कर सकती हैं। सहानुभूति और भावनात्मक खुलापन रिश्तों को मजबूत करेगा। अविवाहित लोग पुराने भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। शुभ रंग: मोती सफेद

मोती सफेद शुभ अंक: 2

2 सकारात्मक वाक्य: मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करता/करती हूं और संतुलन बनाए रखता/रखती हूं। जन्मांक 3 (3, 12, 21, 30 को जन्मे)

करियर और धन - आप सामान्य से शांत महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह खामोशी उपयोगी है। आने वाले साल के लिए रचनात्मक विचारों, कंटेंट, प्रेजेंटेशन और संवाद योजनाओं की समीक्षा के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। काम के सिलसिले में ज्यादा सामाजिक मेलजोल से बचें। आर्थिक मामलों में सुधार व्यवस्था और प्राथमिकता तय करने से आएगा।

- आप सामान्य से शांत महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह खामोशी उपयोगी है। आने वाले साल के लिए रचनात्मक विचारों, कंटेंट, प्रेजेंटेशन और संवाद योजनाओं की समीक्षा के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। काम के सिलसिले में ज्यादा सामाजिक मेलजोल से बचें। आर्थिक मामलों में सुधार व्यवस्था और प्राथमिकता तय करने से आएगा। स्वास्थ्य - ऊर्जा स्तर में उतार-चढ़ाव हो सकता है। अनियमित दिनचर्या से बचें। पर्याप्त पानी, हल्का व्यायाम और सोच-समझकर भोजन संतुलन लाएगा। क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपके लिए भावनात्मक उपचार की तरह काम करेगी।

- ऊर्जा स्तर में उतार-चढ़ाव हो सकता है। अनियमित दिनचर्या से बचें। पर्याप्त पानी, हल्का व्यायाम और सोच-समझकर भोजन संतुलन लाएगा। क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपके लिए भावनात्मक उपचार की तरह काम करेगी। रिश्ते - आप मनोरंजन से ज्यादा गहराई चाहेंगे। एक-एक व्यक्ति से की गई मीनिंगफुल बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी। पुराने रिश्तों के पैटर्न सामने आ सकते हैं, जो दर्द नहीं बल्कि समझ देंगे।

- आप मनोरंजन से ज्यादा गहराई चाहेंगे। एक-एक व्यक्ति से की गई मीनिंगफुल बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी। पुराने रिश्तों के पैटर्न सामने आ सकते हैं, जो दर्द नहीं बल्कि समझ देंगे। शुभ रंग: पीला

पीला शुभ अंक: 3

3 सकारात्मक वाक्य: मैं शांति, स्पष्टता और भावनात्मक समझ के साथ अपनी सच्चाई व्यक्त करता/करती हूं। निष्कर्ष -

सप्ताह 53 (29 दिसंबर 2025 - 4 जनवरी 2026) केवल साल का अंत नहीं है, यह दो चक्रों के बीच का पवित्र ठहराव है। यह खुद के बारे में सोचने, भावनाओं को क्लियर करने, क्षमा करने और सोच-समझकर तैयारी करने का समय है। धीरे चलें, मन से सुनें और भरोसा रखें कि स्पष्टता ठीक उसी समय मिलेगी जब जरूरत होगी।

आप इस साल को जैसे समाप्त करते हैं, वही तय करता है कि आप अगले साल में कितनी मजबूत ऊर्जा के साथ प्रवेश करेंगे। बिना अपराधबोध के आराम करें और उन अपेक्षाओं को छोड़ दें जो अब आपके सच से मेल नहीं खातीं। इस शांत परिवर्तन को जागरूकता और कृतज्ञता के साथ सम्मान देने से आप नए साल में उद्देश्य, मजबूत भावनाओं और अधिक समझदारी से नई शुरुआत के साथ प्रवेश करेंगे।