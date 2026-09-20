साप्ताहिक अंक राशिफल: इस हफ्ते बातचीत से बनेंगे बिगड़े काम, पढ़ें 1 से 9 मूलांक के सितारों का हाल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सितंबर का यह हफ्ता जीवन में एक नया और सुंदर बदलाव लेकर आ रहा है। पिछले दिनों की सुस्ती और खामोशी अब एक नई ऊर्जा और उत्साह में बदल रही है। इस हफ्ते बातचीत करने, अपने दिल की बात अपनों तक पहुंचाने और नए लोगों से जुड़ने के कई बेहतरीन मौके मिलेंगे। योजनाएं बनाने के साथ-साथ अब उन्हें पूरा करने का सही समय आ गया है। छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढने और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए यह अवधि बहुत ही अनुकूल है। बस अपने मन की बात खुलकर कहें और अपनों के साथ इस सकारात्मक समय का पूरा आनंद लें।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) साप्ताहिक राशिफल करियर: इस हफ्ते आप सबके सामने अपनी बात पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ रखेंगे। मीटिंग और बातचीत के दौरान आपकी योजनाएं लोगों को पसंद आएंगी और आपके काम को नई पहचान मिलेगी।

वित्त: पैसों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। किसी भी चीज को देखकर एकदम से पैसे खर्च न करें, बल्कि अपनी बजट का पूरा ध्यान रखें। स्वास्थ्य: मन में कई तरह के विचार और हलचल रह सकती है। काम के साथ-साथ थोड़ा समय आराम के लिए भी निकालें ताकि शरीर और दिमाग को पूरी शांति मिल सके। क्या करें: अपनी बात हमेशा खुलकर और स्पष्ट रूप से सबके सामने रखें। क्या न करें: जोश में आकर बहुत बड़ा खर्च बिल्कुल न करें। शुभ अंक: 1, 3, 21 शुभ रंग: गोल्ड, पीला, कोरल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) साप्ताहिक राशिफल करियर: इस हफ्ते आपको अपनी आवाज और विचारों को दूसरों के सामने मुखर होकर रखने की जरूरत है। चुप रहने के बजाय अपनी बात कहें ताकि आपको सही मौके मिल सकें।

वित्त: आर्थिक मामलों में दूसरों के दबाव में आकर कोई भी फैसला न लें। पैसों का लेन-देन बहुत सोच-समझकर और अपनी समझ से ही करें। स्वास्थ्य: दूसरों की परेशानियां अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने मन को शांत रखने के लिए थोड़ा समय संगीत और एकांत में बिताएं ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। क्या करें: अपने दिल की भावनाएं अपनों के सामने साफ शब्दों में कहें। क्या न करें: यह उम्मीद न करें कि लोग खुद सब समझ जाएंगे। शुभ अंक: 2, 3, 11 शुभ रंग: पर्ल व्हाइट, हल्का नीला, सी ग्रीन मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) साप्ताहिक राशिफल करियर: यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। कला, लेखन, शिक्षा या मीडिया से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत का बेहतरीन फल मिलेगा और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे।

वित्त: नए लोगों से मेल-जोल बढ़ाने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। स्वास्थ्य: सामाजिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने के कारण थकान हो सकती है। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त नींद लें और थोड़ा आराम जरूर करें। क्या करें: अपनी रचनात्मकता और कला का खुलकर इस्तेमाल करें। क्या न करें: काम के चक्कर में अपनी सेहत की अनदेखी न करें। शुभ अंक: 3, 12, 21 शुभ रंग: पीला, आड़ू, क्रीम मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) साप्ताहिक राशिफल करियर: इस हफ्ते आपको अपनी कार्यशैली में थोड़ा लचीलापन लाना होगा। साफ-सुथरी बातचीत से आपके काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी और सभी का सहयोग मिलेगा। वित्त: पैसों के मामलों में अपनी पुरानी अनुशासन नीति को बनाए रखें। बाहर आने-जाने या मेल-जोल में फालतू खर्च बढ़ने से बचें ताकि बजट न बिगड़े। स्वास्थ्य: अचानक योजनाएं बदलने पर आपको थोड़ी झुंझलाहट हो सकती है। खुद को शांत रखें और काम के साथ मनोरंजन के लिए भी थोड़ा वक्त निकालें। क्या करें: अपनों को शब्दों के जरिए अपनेपन का अहसास कराएं। क्या न करें: किसी भी बदलाव से बिल्कुल परेशान न हों। शुभ अंक: 3, 4, 22 शुभ रंग: ग्रे, हल्का हरा, क्रीम मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) साप्ताहिक राशिफल करियर: यात्रा और नए लोगों से मेल-जोल के लिए यह हफ्ता बहुत व्यस्त और फलदायी रहेगा। किसी पुरानी मुलाकात से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल सकता है।

वित्त: बिना सोचे-समझे खरीदारी करने की आदत पर रोक लगाएं। भविष्य की सुरक्षा के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित जगह पर ही निवेश करें। स्वास्थ्य: भागदौड़ की वजह से तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ सकता है और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। दिनभर में कुछ पल शांति से बैठकर जरूर बिताएं। क्या करें: हर नए मौके का स्वागत पूरी समझदारी से करें। क्या न करें: उत्साह में आकर बहुत बड़े वादे न करें। शुभ अंक: 3, 5, 23 शुभ रंग: फिरोजी, हल्का हरा, पीला मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) साप्ताहिक राशिफल करियर: लोगों के साथ मिलकर काम करने की आपकी खूबी इस हफ्ते बहुत काम आएगी। टीम वर्क और दोस्ताना स्वभाव से आप अपने सभी अटके हुए प्रोजेक्ट्स को आसानी से पूरा कर लेंगे।

वित्त: दोस्तों और अपनों के साथ आनंद में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन अपनी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ही हाथ खोलें। स्वास्थ्य: दूसरों की मदद करने के चक्कर में आप अपनी सेहत को भूल सकते हैं। खुद के आराम के लिए भी समय निकालें ताकि कमजोरी महसूस न हो। क्या करें: परिवार के साथ बैठकर खुशनुमा पल बिताएं। क्या न करें: दूसरों की खुशियों में अपनी सेहत न गंवाएं। शुभ अंक: 3, 6, 24 शुभ रंग: गुलाब गुलाबी, क्रीम, मिंट ग्रीन मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) साप्ताहिक राशिफल करियर: आप हमेशा चुपचाप रहकर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको अपने विचार खुलकर सबके सामने रखने होंगे। एक छोटी सी चर्चा आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।

वित्त: पैसों के मामले में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। अपने पुराने अनुभवों से सीख लेकर ही धन से जुड़ा कोई भी नया कदम उठाएं। स्वास्थ्य: ज्यादा मेल-जोल और बातचीत से आपको मानसिक थकान महसूस हो सकती है। प्रकृति के करीब समय बिताएं या ध्यान करें ताकि मन शांत हो सके। क्या करें: अपने मन की बात अपनों के साथ साझा करें। क्या न करें: अपनी चुप्पी से गलतफहमियां न बढ़ने दें। शुभ अंक: 3, 7, 16 शुभ रंग: इंडिगो, लैवेंडर, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) साप्ताहिक राशिफल करियर: इस हफ्ते आपको यह समझने की जरूरत है कि अधिकार दिखाने से ज्यादा प्यार से बात करने से काम बनते हैं। मीटिंग और बातचीत में नरमी बरतें ताकि लोग आपकी बात सुनें।