साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल: पैसा, नौकरी या प्यार... किस मूलांक को कहां मिलेगी कामयाबी और कहां होगा नुकसान?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह सप्ताह आपकी जिंदगी में खुद को गहराई से समझने, पुराने कामों की समीक्षा करने और सूझबूझ से सही फैसले लेने का सुंदर संदेश लेकर आ रहा है। पिछले सप्ताह के पारिवारिक और भावनात्मक मामलों के बाद अब यह समय अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर गौर करने और अपनी योजनाओं को सही दिशा देने का है।

काम के क्षेत्र में बिना सोचे-समड़े तेजी से आगे बढ़ने के बजाय हर स्थिति को परखें और पुरानी गलतियों से सीख लें। धन से जुड़े मामलों में किसी भी नए समझौते या बड़े निवेश में जल्दबाजी दिखाने के बजाय हर पहलू को बहुत सावधानी से जांच लें। इस समय अपनों के साथ धैर्य और स्पष्टता से पेश आकर आप अपने सभी रिश्तों को और अधिक मजबूत और मधुर बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आप हमेशा आगे बढ़कर कमान संभालना पसंद करते हैं, लेकिन यह सप्ताह आपसे यह कहता है कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुककर अपनी दिशा की समीक्षा करें। जो प्रोजेक्ट बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसे एक नए तरीके की जरूरत है। ज्यादा जोर लगाने के बजाय यह जांचें कि क्या सही चल रहा है और किसमें सुधार की आवश्यकता है। व्यवसाय चलाने वाले लोग अपनी रणनीतियों को परख सकते हैं, पेंडिंग कामों की जांच कर सकते हैं और दूसरों से मिलने वाली सही सलाह को खुले मन से सुन सकते हैं ताकि भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सकें।

स्वास्थ्य: दिनभर की भारी भागदौड़ और व्यस्त दिनचर्या की वजह से मानसिक थकान हो सकती है। अपने शरीर और दिमाग को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और ऐसी गतिविधियों में समय बिताएं जो आपको अंदर से शांति दें। टहलना, पढ़ना या स्क्रीन से दूर कुछ शांत पल बिताना आपको बहुत सुकून देगा।

रिश्ते: आपका स्वतंत्र स्वभाव कभी-कभी अपनी परेशानियों को दूसरों को समझाने में थोड़ी रुकावट बन सकता है। सब कुछ अपने तक ही सीमित रखने के बजाय किसी ऐसे अपने से खुलकर बात करें जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं। किसी दूसरे के नजरिए को सुनने से आपका अधिकार कम नहीं होता, बल्कि इससे आपके आपसी रिश्ते और अधिक मजबूत होते हैं।

क्या करें: अपने किसी एक अधूरे काम की समीक्षा करें और उसे पूरा करने के लिए कदम उठाएं।

क्या न करें: अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों की सही सलाह को नजरअंदाज बिल्कुल न करें।

शुभ अंक: 1, 7

शुभ रंग: लाल, सफेद

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: यह सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को समझने के साथ-साथ सोच-समझकर पक्के फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। आप किसी पेशेवर स्थिति को सामान्य से अधिक गहराई से परखेंगे। किसी भी सलाहकार की बात मानने या कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों और सच को अच्छी तरह समझ लें, तभी आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य: आप अपने आस-पास के माहौल और लोगों की भावनाओं के प्रति काफी संवेदनशील हो सकते हैं। अपने शरीर और मन की ऊर्जा को फिर से बढ़ाने के लिए संगीत सुनें, शांत माहौल में बैठें या घर पर ही एक सुकून भरा समय बिताएं ताकि मानसिक शांति बनी रहे।

रिश्ते: अपनों को समझना आपकी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन कई बार आप यह उम्मीद करते हैं कि दूसरे बिना कहे आपकी भावनाएं समझ जाएंगे। इस सप्ताह अपनी बात और अपनी जरूरतें साफ शब्दों में कहें। एक शांत और सच्ची बातचीत पुरानी गलतफहमियों को दूर करके आपसी प्रेम और जुड़ाव को बहुत गहरा बना सकती है।

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, लाइट ब्लू

क्या करें: अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से अपनों के सामने रखें।

क्या न करें: अपनी बात मन में दबाकर खुद को अंदर से परेशान न करें।

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी रचनात्मकता और बातचीत करने की कला इस सप्ताह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, बशर्ते आप हर काम की पूरी तैयारी पहले से करें। लिखने, पढ़ाने, सलाह देने, नई बातें सिखाने या संचार के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए विचारों पर अध्ययन करने और पहले से चल रहे कामों को और बेहतर बनाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य: दिमाग में बहुत अधिक विचार और काम चलते रहने की वजह से आराम कर पाना मुश्किल हो सकता है। सोने का एक पक्का समय तय करें और काम के भारी दबाव के बीच छोटे-छोटे विश्राम लें। रचनात्मक शौक अपनाना आपको रोजमर्रा की उलझनों से राहत दिलाएगा।

रिश्ते: आपका हंसमुख और प्यारा स्वभाव घर में अच्छा माहौल बनाए रखता है, लेकिन हर बातचीत में केवल हंसी-मजाक या सलाह देना जरूरी नहीं है। कभी-कभी लोग केवल यह चाहते हैं कि कोई उनकी बात को पूरे ध्यान से सुने। किसी अपने को पूरा समय और ध्यान दें।

शुभ अंक: 3, 7

शुभ रंग: पीला, क्रीम

क्या करें: किसी नए विचार पर आगे बढ़ने से पहले उसकी पूरी योजना बनाएं।

क्या न करें: अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को बीच में छोड़कर नए कामों में न उलझें।

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: यह सप्ताह सही योजना बनाने, हर चीज को व्यवस्थित करने और समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत अनुकूल है। आप उन छोटी-छोटी बातों को भी देख लेंगे जिन्हें दूसरे लोग छोड़ चुके हैं, जिससे किसी पुरानी गलती को सुधारने या काम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। पेशेवर लोग इस समय का उपयोग अपने पुराने रिकॉर्ड की जांच करने, दस्तावेजों को संभालने और सही रास्ते खोजने के लिए कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: आपकी नियम से जीने की आदत आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर जिम्मेदारी आपके लिए मानसिक दबाव न बन जाए। अपने रोज के समय में थोड़ा चलना, हल्का आराम करना और अपनी पसंद के कामों को भी जरूर जगह दें।

रिश्ते: आप केवल पक्के तथ्यों और साफ नियमों को पसंद करते हैं, लेकिन आपका कोई अपना किसी परिस्थिति को अलग नजरिए से देख सकता है। दूसरों की बात को सुनें और जहां जरूरी हो वहां थोड़ा समझौता करें। लचीलापन अपनाने से रिश्ते सुधरते हैं।

शुभ अंक: 4, 7

शुभ रंग: हरा, भूरा

क्या करें: अपने सभी जरूरी दस्तावेजों और पेंडिंग कामों को व्यवस्थित करें।

क्या न करें: कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिद पर बिल्कुल न अड़े रहें।

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ और नए अनुभवों के बाद, यह सप्ताह आपको अपने अगले कदम के बारे में बहुत सोच-समझकर फैसला लेने का संदेश देता है। आपके सामने कई सारे विचार आ सकते हैं, लेकिन हर नए रास्ते पर भागने के बजाय यह पहचानें कि कौन सा मौका आपके समय और मेहनत के सबसे ज्यादा योग्य है।

स्वास्थ्य: आपका दिमाग तब भी काम करता रहता है जब आपके शरीर को आराम की जरूरत होती है। समय पर सही भोजन करने की आदत डालें और रात को सोने से पहले अपने आस-पास का माहौल शांत रखें। मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाना आपके लिए बहुत मददगार होगा।

रिश्ते: आप अपनी आजादी और जीवन में नयापन पसंद करते हैं, लेकिन आपके करीबी रिश्तों को भी आपके समय और स्थिरता की जरूरत होती है। यदि आप काम में बहुत व्यस्त रहे हैं, तो किसी अपने के साथ बैठकर दिल से बातचीत करें। थोड़ा सा प्यार भरा समय बहुत बड़ा असर डालता है।

शुभ अंक: 5, 7

शुभ रंग: हरा, हल्का नीला

क्या करें: किसी भी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच करें।

क्या न करें: बिना सोचे-समझे या अचानक गुस्से में आकर अपनी योजनाएं न बदलें।

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: पिछले सप्ताह के पारिवारिक और रिश्तों से जुड़े माहौल के बाद, यह सप्ताह आपको अपनी जिम्मेदारियों और पेशेवर प्राथमिकताओं के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। आप इस बात पर विचार करेंगे कि क्या आपकी रोज की दिनचर्या में आपके अपने सपनों और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच सही तालमेल बैठ रहा है या नहीं।

स्वास्थ्य: जब आप हमेशा दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं और अपने लिए समय नहीं निकालते, तो शारीरिक और मानसिक थकान होने लगती है। दूसरों का ध्यान रखने के साथ-साथ अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। सही आराम करना एक अच्छी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा है।

रिश्ते: यह सप्ताह आपको रिश्तों के केवल बाहरी और व्यावहारिक रूप से आगे बढ़कर उनकी गहराई और भावनाओं को समझने का बुलावा देता है। क्या आप अपनों से खुलकर बात कर रहे हैं? क्या आप दिल से बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय निकाल पा रहे हैं? इन बातों पर जरूर गौर करें।

शुभ अंक: 6, 7

शुभ रंग: गुलाबी, सफेद

क्या करें: दूसरों की देखभाल करने के साथ अपने आराम के लिए भी समय निकालें।

क्या न करें: अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके केवल दूसरों को खुश करने में न लगे रहें।

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: यह सप्ताह आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, इसलिए आपके लिए यह बहुत खास रहने वाला है। मूलांक सात से जुड़ी पुरानी खूबियां जैसे गहराई से सोचना, हर बात की तह तक जाना, अध्ययन करना और किसी विषय पर पूरी रिसर्च करना इस सप्ताह आपके बहुत काम आएंगी और आपको सही दिशा दिखाएंगी।

स्वास्थ्य: शांत माहौल में समय बिताना आपको ऊर्जा देता है, लेकिन बहुत अधिक अकेले रहने से आप अपनों से कटे हुए महसूस कर सकते हैं। अपने निजी विचारों में खोए रहने के साथ-साथ शारीरिक रूप से सक्रिय रहें और भरोसेमंद लोगों के साथ अच्छी बातचीत भी करते रहें।

रिश्ते: आप किसी भी रिश्ते में गहरी समझ और दिल से जुड़ी बातें चाहते हैं। यदि कोई अपना आपसे दूरी बना रहा है, तो तुरंत कोई गलतफहमी मन में न पालें। उनसे प्यार से पूछें, उनकी बात सुनें और अपनी भावनाएं भी उनके सामने साफ-साफ रखें ताकि गलतफहमी दूर हो सके।

शुभ अंक: 7, 16

शुभ रंग: जामुनी, सफेद

क्या करें: अपने किसी जरूरी विषय पर गहराई से अध्ययन और योजना बनाएं।

क्या न करें: अपनी ही सोच में इतना न खो जाएं कि अपनों से दूरी बढ़ जाए।

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी बड़ी सफलता पाने की इच्छा और कड़ी मेहनत आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन यह सप्ताह आपको उन मजबूत आधारों की समीक्षा करने की सलाह देता जिन पर आपकी सफलता टिकी है। व्यवसाय चलाने वाले लोग और पेशेवर इस समय अपने लंबे समय के लक्ष्यों, धन से जुड़े रिकॉर्ड और अपनी जिम्मेदारियों की अच्छी तरह जांच कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: जब आप लगातार काम में लगे रहते हैं और आराम को टालते रहते हैं, तो काम का दबाव बहुत बढ़ जाता है। अपने शरीर को रिकवरी के लिए पूरा समय दें और हर दिन को केवल ज्यादा काम करने का साधन न बनाएं। एक संतुलित दिनचर्या लंबे समय तक आपको स्वस्थ रखेगी।

रिश्ते: आपका पूरा ध्यान आपके पेशेवर लक्ष्यों पर रह सकता है, जबकि आपके किसी अपने को आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप साथ हों तो पूरी तरह वहीं मौजूद रहें। फोन या काम की बातें छोड़कर अपनों की बात सुनना आपके रिश्तों को बहुत मजबूत बनाएगा।

शुभ अंक: 8, 7

शुभ रंग: गहरा नीला, हरा

क्या करें: अपने पैसों के मामलों और काम के पुराने रिकॉर्ड की सही से जांच करें।

क्या न करें: अपनी सफलता का पैमाना केवल पैसे और रुतबे को ही न बनाएं।

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका जोश और पक्का इरादा आपको बड़े लक्ष्यों की तरफ ले जाएगा, लेकिन यह सप्ताह आपको यह सिखाता है कि काम के साथ-साथ सोच-विचार करना भी बहुत जरूरी है। किसी नई जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेने से पहले यह अच्छी तरह सोच लें कि क्या यह आपके बड़े लक्ष्यों में मदद करेगी या केवल आपका काम बढ़ाएगी।

स्वास्थ्य: मानसिक या शारीरिक रूप से बहुत अधिक काम होने के कारण आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। अपने दिन को इस तरह बांटें कि आपको पूरा आराम मिल सके और पूरे दिन का मानसिक तनाव अपने साथ न ढोना पड़े।

रिश्ते: आप हमेशा अपने करीबियों की मदद करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन किसी की मदद करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसकी हर समस्या का समाधान खुद ही करें। उन्हें पूरा सहयोग दें, उनके फैसलों का सम्मान करें और जरूरत पड़ने पर अपनी सीमाएं भी प्यार से समझाएं।

शुभ अंक: 9, 7

शुभ रंग: हल्का लाल, सफेद

क्या करें: अपने किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही योजना बनाएं।

क्या न करें: बिना सोचे-समझे अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने सिर न लें।