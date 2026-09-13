साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल: आपकी जन्मतिथि में छिपा है सफलता का राज, पढ़ें 1 से 9 मूलांक की भविष्यवाणी

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 14 से 20 सितंबर 2026 तक का यह सप्ताह अंक दो की शांत और सहयोगी ऊर्जा का सुंदर मेल लेकर आया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल जल्दबाजी करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही समय का इंतजार करना और अपनों के साथ तालमेल बिठाना भी बहुत जरूरी होता है।

इस सप्ताह की ऊर्जा आपको हर काम को बहुत ही शांति और समझ के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य रखने से आपके सभी कार्य बहुत ही आसानी से सफल हो सकेंगे। इस शांत माहौल में आपको अपनी दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर अपनों के साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि आपको मनचाहा परिणाम मिल सके और जीवन में स्थिरता बनी रहे। ऐसे में आइए पढ़ते हैं मूलांक 1 से 9 तक का साप्ताहिक अंक राशिफल

अंक 1 (1, 10, 19, 28) साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह आपको अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करके दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है। अकेले सब कुछ करने के बजाय काम में सहयोगियों की राय लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। रिश्तों के मामले में अपनी बात रखने के साथ-साथ अपनों की सलाह का भी पूरा सम्मान करें। काम के सिलसिले में किसी अपने से की गई खुलकर बातचीत आपके आने वाले दिनों को बहुत आसान बना देगी।

क्या न करें: किसी भी काम को बहुत जल्दी में करने की जिद नहीं करें और अपनों की बात को भी सुनें।

शुभ अंक: 2, 11, 20 शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला, सिल्वर

फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। अंक 2 (2, 11, 20, 29) साप्ताहिक राशिफल यह सप्ताह आपके अपने स्वभाव के अनुकूल है जहां आपकी समझदारी और लोगों को परखने की कला बहुत काम आएगी। किसी भी पुराने या अटके हुए मामले को सुलझाने के लिए इस सप्ताह का समय बहुत ही उत्तम है। अपनों के साथ समय बिताना और दिल की बातें साझा करना आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़ना आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा।

क्या न करें: छोटी-छोटी बातों को बहुत अधिक दिल से लगाकर खुद को मानसिक रूप से परेशान नहीं करें।

शुभ अंक: 2, 11, 29 शुभ रंग: मोती जैसा सफेद, समुद्री हरा, सिल्वर ग्रे

अंक 3 (3, 12, 21, 30) साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह आपके विचार और योजनाएं तभी सफल होंगी जब आप उन्हें बहुत ही धैर्य और शांति के साथ सबके सामने रखेंगे। दूसरों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से सुनें क्योंकि उनकी सलाह से आपकी योजनाएं और अधिक बेहतर बन सकती हैं। दोस्तों और अपनों के साथ मिलकर किसी रचनात्मक कार्य में हिस्सा लेना आपके मन को बहुत प्रसन्न करेगा। अपने शब्दों में हमेशा मिठास और शालीनता बनाए रखें।

क्या न करें: केवल अपनी बात को ऊपर रखने के चक्कर में दूसरों की सही सलाह को नजरअंदाज नहीं करें।

शुभ अंक: 2, 12, 21 शुभ रंग: पीला, पाउडर नीला, सफेद

यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। अंक 4 (4, 13, 22, 31) साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह आपको अपने काम करने के तरीके में थोड़ा लचीलापन लाने और दूसरों के साथ खुलकर बात करने की जरूरत है। जो योजनाएं आपने बनाई हैं, उन्हें दूसरों के साथ साझा करें ताकि सब मिलकर उन्हें सही रूप दे सकें। घर या काम के माहौल में किसी अपने को आपकी थोड़ी सी और ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए उसकी बात प्रेम से सुनें। हर ठोस योजना को सही संवाद की भी जरूरत होती है।

शुभ अंक: 2, 4, 22 शुभ रंग: स्लेटी, हल्का हरा, सफेद

अंक 5 (5, 14, 23) साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह का धीमा और शांत माहौल आपको शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जबरदस्ती किसी काम को आगे बढ़ाने के बजाय बातचीत और मेलजोल के जरिए नए अवसरों की तलाश करें। किसी पुराने और भरोसेमंद व्यक्ति के जरिए आपको जीवन में आगे बढ़ने का कोई बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना बहुत जरूरी है।

क्या न करें: किसी भी बात पर बहुत जल्दी अधीर होकर गलत या जल्दबाजी भरा निर्णय नहीं लें।

शुभ अंक: 2, 14, 23 शुभ रंग: फिरोजा, हल्का हरा, सिल्वर

फ्री पर्सनलाइज्ड कुण्डली मिलान के लिए यहां क्लिक करें। अंक 6 (6, 15, 24) साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह आपका पूरा ध्यान टीम के साथ मिलकर काम करने और घर-परिवार के रिश्तों को सहेजने पर होना चाहिए। आपकी यह समझदारी और मेलजोल की आदत काम के स्थान पर चल रहे किसी भी मतभेद को बहुत आसानी से सुलझा देगी। प्यार और अपनेपन के इस दौर में अपनों से अपने मन की भावनाएं आदर से कहें और उनके प्रति आभार प्रकट करें। यह सप्ताह अपनों को यह अहसास कराने के लिए खास है कि वे आपके लिए कितने आदरणीय हैं।

क्या न करें: दूसरों की हर समस्या को हल करने की जिम्मेदारी अपने अकेले के कंधों पर नहीं उठाएं।

शुभ अंक: 2, 6, 24 शुभ रंग: गुलाब जैसा गुलाबी, सफेद, मिंट हरा

अंक 7 (7, 16, 25) साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह आपकी आंतरिक समझ और अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत रहेंगे, जिससे आप आसपास के माहौल को आसानी से समझ पाएंगे। अपने दिल की बातों को पूरी तरह से अपने तक ही सीमित रखने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ शालीनता से साझा करें। इस सामाजिक और व्यस्त समय के बीच में थोड़ा समय अपने लिए एकांत में भी बिताएं ताकि मन पूरी तरह शांत रह सके।

क्या न करें: अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलकर यह उम्मीद नहीं करें कि लोग खुद ही सब समझ जाएंगे।

शुभ अंक: 2, 7, 16 शुभ रंग: जामुनी, सफेद, लैवेंडर

अंक 8 (8, 17, 26) साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह पैसों और बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर होने वाली चर्चाओं में अपनी बात को बहुत ही शालीन तरीके से रखें। काम के दबाव को अपने घर की बातचीत के बीच में नहीं लाएं, बल्कि अपनों के साथ बहुत ही आदर और प्यार से पेश आएं। अपनी हर बात को हुक्म की तरह कहने के बजाय प्रेम और समझदारी से समझाना सीखें ताकि रिश्ते मजबूत हों।

शुभ अंक: 2, 8, 26 शुभ रंग: स्टील ग्रे, सिल्वर, गहरा नीला

अंक 9 (9, 18, 27) साप्ताहिक राशिफल इस सप्ताह आपका दूसरों की मदद करने का स्वभाव और करुणा आपको समाज में बहुत मान-सम्मान दिलाएगी। किसी पुराने विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक अच्छी बातचीत बहुत बड़ा काम कर सकती है। दूसरों की भावनाओं को समझते हुए उनके साथ मिलकर काम करें, इससे आपको मानसिक शांति और संतोष दोनों मिलेंगे। अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए रिश्तों में हमेशा मधुरता बनाए रखें।

क्या न करें: दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर इतना हावी नहीं करें कि आपकी अपनी शांति भंग हो जाए।

शुभ अंक: 2, 9, 18 शुभ रंग: हल्का लाल, सफेद, मौव