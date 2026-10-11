साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल: किन मूलांक वालों को करियर में मिलेगी नई दिशा और रुके हुए प्रोजेक्ट होंगे पूरे?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह हफ्ता आपकी जिंदगी में रिश्तों, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच बहुत ही सुंदर संतुलन बनाने का खास समय लेकर आ रहा है। पिछले हफ्ते की तेज भागदौड़ और बदलाव भरी ऊर्जा अब शांत होकर घर-परिवार और आपसी मेल-जोल की तरफ बढ़ रही है। इस हफ्ते आपका पूरा ध्यान अपनों की देखभाल, घर की जरूरतों और आपसी तालमेल को मजबूत करने पर रहेगा।

काम के क्षेत्र में जल्दबाजी दिखाने के बजाय एक-दूसरे के साथ मिलकर चलने और भरोसे से काम लेने का बहुत अच्छा फल मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में घर और परिवार की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए समझदारी से बजट बनाना और सही यजना के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी होगा। इस समय छोटी-छोटी बातों में खुशियां तलाशकर आप अपने जीवन को और अधिक शांतिपूर्ण और सफल बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा करें और दूसरों के साथ मिलकर काम करें। दफ्तर में किसी सहकर्मी या साझीदार को आपके थोड़े अधिक ध्यान और सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। अकेले सब कुछ संभालने की जिद छोड़कर आपसी तालमेल मजबूत करें। भविष्य की स्थिरता पर पूरा ध्यान दें।

स्वास्थ्य: दिनभर की भारी भागदौड़ और लगातार काम करने की वजह से आप बहुत जल्दी थक सकते हैं। अपने शरीर को पूरी तरह तरोताजा रखने के लिए अपनी नींद, समय पर भोजन और आराम के समय की पूरी सुरक्षा करें और खुद को शांत रखें।

रिश्ते: आप अपने जीवन में थोड़ा अधिक स्वतंत्र रहना चाहेंगे, लेकिन अपने भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर चलना आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत बना सकता है। मन की बातें अपने तक रखने के बजाय अपनों के सामने खुलकर कहें ताकि दूरियां और गलतफहमियां दूर हो सकें।

क्या करें: अपने काम और धन से जुड़े मामलों में दूसरों के साथ मिलकर सही तालमेल बनाकर आगे बढ़ें।

क्या न करें: केवल दिखावे या शान-शौकत बनाए रखने के लिए बिना सोचे-समझे पैसों की फिजूलखर्च बिल्कुल न करें।

शुभ अंक: 1, 6

शुभ रंग: लाल, पीच

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपसी सहयोग और भावनाओं को समझने का आपका प्राकृतिक गुण इस हफ्ते आपके बहुत काम आएगा। किसी सहकर्मी या ग्राहक के साथ हुई बातचीत आपको अपने काम में बहुत अच्छी स्पष्टता और सही दिशा दे सकती है। किसी भी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले दूसरों की बात को सुनें।

स्वास्थ्य: आपके आसपास के लोगों का तनाव और चिंताएं बहुत जल्दी आपके मन पर असर डाल सकती हैं। अपने मन की शांति और संतुलन को वापस पाने के लिए हर दिन कुछ शांत पल जरूर बिताएं और अपने शरीर को पूरा आराम दें ताकि थकान दूर हो सके।

रिश्ते: आपको अपने रिश्तों में अपनेपन और भावनात्मक नजदीक की बहुत जरूरत महसूस होगी। अपनी भावनाओं को मन में छिपाकर यह उम्मीद न करें कि दूसरे लोग उन्हें खुद समझ जाएंगे, बल्कि अपनी बात खुलकर कहें ताकि आपसी रिश्ता और अधिक मजबूत बन सके और प्यार बढ़े।

क्या करें: अपने पैसों के मामलों में असली जरूरतों और दिखावे के खर्चों को बहुत साफ तौर पर समझें।

क्या न करें: दूसरों की कही गई बातों या उनकी असहज स्थिति का असर अपने मन पर पूरी तरह न पड़ने दें।

शुभ अंक: 2, 6

शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी बातचीत करने की कला और नए विचार इस हफ्ते लोगों से जुड़े कामकाज में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। नए काम बार-बार शुरू करने के बजाय अपने उन पुराने और अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर पूरा ध्यान लगाएं जिन्हें आप पहले छोड़ चुके हैं। सही दिशा में प्रयास जारी रखें।

स्वास्थ्य: मेल-जोल और मेल-मिलाप का कार्यक्रम बहुत अधिक होने की वजह से आपके आराम का समय कम हो सकता है। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपनी पूरी नींद लेने को सबसे पहली प्राथमिकता बनाएं और अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें ताकि ऊर्जा बनी रहे।

रिश्ते: आपका हंसमुख और सकारात्मक स्वभाव आपके आसपास के तनाव को बहुत आसानी से दूर कर देगा। किसी पुराने रिश्ते में नयापन लाने के लिए मिलकर कोई अच्छी गतिविधि करें या शांत माहौल में खुलकर बातचीत करें ताकि अपनों के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे और मधुर हो जाएं।

क्या करें: अपने पुराने और अधूरे कामों को समय पर पूरा करने के लिए अपना पूरा ध्यान लगाएं।

क्या न करें: एक ही समय पर बहुत सारे अलग-अलग कामों को एक साथ हाथ में लेकर खुद को न उलझाएं।

शुभ अंक: 3, 6

शुभ रंग: पीला, क्रीम

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: चीजों को व्यवस्थित रखने और अपनी जिम्मेदारी निभाने का आपका स्वभाव इस हफ्ते आपके बहुत काम आएगा। दफ्तर के अधूरे कामों को ठीक करने और अपनी रोज की दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए यह बहुत ही बढ़िया हफ्ता है। व्यवसाय से जुड़े लोग अपने ग्राहकों और कर्मचारियों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: अपनी जिम्मेदारियों और काम के भारी दबाव को अपने दिमाग पर हमेशा हावी न होने दें। अपने मन को शांत और तरोताजा रखने के लिए रोज टहलने जाएं और ताजी हवा में कुछ समय जरूर बिताएं ताकि आपका शरीर और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें।

रिश्ते: आप अपनी जिंदगी में सब कुछ नियम और योजना के हिसाब से चाहते होंगे, जबकि आपका कोई अपना थोड़ी अधिक छूट चाह सकता है। बिना बात के तनाव से बचने के लिए एक-दूसरे की बात सुनना और थोड़ा समझौता करना सीखें ताकि घर में हमेशा प्यार और शांति बनी रहे।

क्या करें: अपने घर-परिवार से जुड़े सभी जरूरी खर्चों की योजना बहुत ही सावधानी के साथ तैयार करें।

क्या न करें: किसी भी काम को लेकर अपने मन में बहुत ज्यादा कड़ा और जिद्दी रवैया बिल्कुल न रखें।

शुभ अंक: 4, 6

शुभ रंग: हरा, मटमैला

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: पिछले हफ्ते की तेज गति के बाद यह हफ्ता आपको स्थिरता के साथ काम करने की सीख दे रहा है। आपके नए कामों को सही नतीजे तक पहुंचाने के लिए धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होगी। ग्राहकों और सहकर्मियों के साथ सही बातचीत आपके पेशेवर अवसरों को मजबूत बनाएगी।

स्वास्थ्य: अपनी सोने की आदत और खाने-पीने के समय को एक जैसा बनाए रखना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपनी रोज की दिनचर्या को हर हाल में संतुलित और स्थिर रखने की कोशिश करें ताकि आपको किसी भी तरह की कमजोरी महसूस न हो।

रिश्ते: आपके लिए अपनी आजादी बहुत जरूरी है, लेकिन यह हफ्ता आपको किसी रिश्ते की जिम्मेदारी और उसके साथ मिलने वाले अपनेपन का महत्व भी समझाएगा। अपनों से दूर होने के बजाय उन्हें पूरा समय दें और अपने मन की बातें उनके साथ बांटकर आपसी विश्वास को और अधिक मजबूत बनाएं।

क्या करें: अपने काम में स्थिरता लाने के लिए धैर्य और लगातार मेहनत का दामन थामे रहें।

क्या न करें: मनोरंजन या खरीदारी के चक्कर में आकर पैसों की कोई भी जल्दबाजी भरी फिजूलखर्च न करें।

शुभ अंक: 5, 6

शुभ रंग: फिरोजी, हरा

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: यह हफ्ता आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इस हफ्ते की कुल ऊर्जा सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से मेल खाती है। आप लोगों की सेवा करने, शिक्षा, कला या किसी भी रचनात्मक और जिम्मेदारी भरे काम से जुड़े रहेंगे। अपने काम में सिर्फ पैसे कमाने के बजाय संतोष तलाशें।

स्वास्थ्य: दूसरों की देखभाल करने की चाह में आपकी अपनी शारीरिक ऊर्जा कम हो सकती है। बिना किसी मन के अपराध बोध के अपने शरीर को पूरा आराम दें और अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालें ताकि आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे और ताजगी मिले।

रिश्ते: प्रेम, परिवार और आपके अपने करीबी रिश्ते आज आपके जीवन के केंद्र में रहेंगे। यदि आप अपनों को उनकी जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो अपनी जरूरतें साफ शब्दों में बताएं ताकि रिश्तों में हमेशा प्यार, संतुलन और आपसी सम्मान बना रहे।

क्या करें: अपने घर-परिवार के खर्चों और आने वाले समय की योजनाओं की अच्छी तरह समीक्षा करें।

क्या न करें: अपने आसपास के हर इंसान की जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठाने की भूल न करें।

शुभ अंक: 6, 15

शुभ रंग: गुलाबी, सफेद

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: रिश्तों और मेल-जोल से जुड़ी इस हफ्ते की ऊर्जा आपको सामान्य से अधिक लोगों से बातचीत करने पर मजबूर कर सकती है। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से आपको बहुत काम की जानकारी मिल सकती है। भले ही आपको अकेले रहना पसंद है, लेकिन पेशेवर बातचीत के लाभ न छोड़ें।

स्वास्थ्य: अपने मन को तरोताजा और शांत रखने के लिए ध्यान लगाना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना और प्रकृति के बीच समय बिताना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इन आदतों से आपका मानसिक तनाव पूरी तरह दूर होगा और आपको आंतरिक शांति व ऊर्जा की प्राप्ति होगी।

रिश्ते: आप अपनी भावनात्मक सुरक्षा के बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे। यदि आपका कोई अपना आपसे दूर महसूस हो रहा है, तो मन में गलत अनुमान लगाने के बजाय उससे सीधे प्यार से बात करें ताकि हर तरह की गलतफहमी दूर हो और रिश्ता फिर से मजबूत हो सके।

क्या करें: किसी भी पेशेवर या जरूरी काम को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सही तालमेल बिठाएं।

क्या न करें: किसी भी तरह के मानसिक तनाव से बचने के लिए पैसों का उपयोग गलत जगह बिल्कुल न करें।

शुभ अंक: 6, 7

शुभ रंग: लैवेंडर, सफेद

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: सफलता पाने की आपकी तीव्र इच्छा को इस हफ्ते लोगों के साथ अपने रिश्तों के बीच सही तालमेल में रखना होगा। ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छी और साफ बातचीत करना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। यदि काम ने सारा समय ले लिया है, तो अब परिवार पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: यदि आप अपने आराम के समय को टालते रहेंगे, तो आपके शरीर पर काम का दबाव बहुत बढ़ जाएगा। जिस तरह आप अपने काम का समय तय करते हैं, उसी तरह अपने आराम का समय भी पक्का रखें ताकि आपका शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह स्वस्थ और तरोताजा रह सकें।

रिश्ते: आपका परिवार या जीवनसाथी आपका थोड़ा अधिक समय और प्यार पाना चाहता है। उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनने से आपके और आपके अपनों के बीच का भावनात्मक रिश्ता और अधिक मजबूत होगा। एक-दूसरे को समय देकर आप घर के माहौल को खुशनुमा और प्रेमपूर्ण बना सकते हैं।

क्या करें: अपने काम के साथ-साथ अपने परिवार और रिश्तों को भी बराबर का समय दें।

क्या न करें: अपनी तरफ से किसी भी ऐसी बड़ी जिम्मेदारी को न लें जिसे आप संभाल न सकें।

शुभ अंक: 6, 8

शुभ रंग: गहरा नीला, हरा

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: इस हफ्ते आपको अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच सही तालमेल बनाकर चलना होगा। कई सारे पेशेवर काम आपके निजी मामलों के साथ आमने-सामने आ सकते हैं, इसलिए समझदारी से काम लें। एक-दूसरे के सहयोग से आप किसी भी बड़ी अनबन को रोक सकते हैं।

स्वास्थ्य: भावनाओं का तेज बहाव आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को थका सकता है। दिनभर के भारी काम के बाद अपने मन को शांत करने और आराम करने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप अगले दिन के लिए पूरी तरह तरोताजा महसूस कर सकें।

रिश्ते: आप अपने चाहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक महसूस कर सकते हैं। यह हमेशा याद रखें कि किसी की मदद करने का मतलब उसकी सारी समस्याएं खुद हल करना नहीं होता, बल्कि कभी-कभी उन्हें अपनी जगह देना भी जरूरी है ताकि रिश्ते में मिठास बनी रहे।

क्या करें: अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच हमेशा एक सही और साफ तालमेल बनाए रखें।

क्या न करें: दूसरों की हर छोटी-बड़ी समस्या को हल करने के चक्कर में खुद को मानसिक रूप से न थकाएं।

शुभ अंक: 6, 9

शुभ रंग: हल्का लाल, सफेद