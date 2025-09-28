Shardiya navratri 2025: अष्टमी और नवमी के दिन इन मूलांकों की चमकेगी किस्मत, सभी मुरादें होंगी पूरी

शारदीय नवरात्र (Shardiya navratri 2025) का पर्व देशभर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मां दुर्गा की विशेष पूजा होती है। नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को बेहद शुभ माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इन तिथियों पर कुछ मूलांकों की किस्मत चमक सकती है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इसके बारे में।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अष्टमी और नवमी नवरात्र के सबसे शक्तिशाली दिन हैं, जिनका गहरा आध्यात्मिक और अंकशास्त्रिक (Numerological) महत्व है। अष्टमी को माता महागौरी की पूजा की जाती है और शुभ अंक 8, 4 और 2 उनकी पवित्रता, शांति और परिवर्तन की ऊर्जा से जुड़े हैं। ये अंक भक्तों को शांति, शक्ति और देवी का आशीर्वाद पाने में मदद करते हैं। नवमी माता सिद्धिदात्री को समर्पित होती है, और शुभ अंक 9, 3 और 7 आध्यात्मिक ज्ञान, पूर्णता और ऊर्जा का संकेत देते हैं।

प्रार्थना, मंत्र जप या दान में इन संख्याओं का पालन करने से कृपा बढ़ती है और समृद्धि, सामंजस्य और इच्छाओं की पूर्ति होती है। अंकशास्त्र (Numerology) इन त्योहारों को और भी खास बनाता है। यह बताता है कि कौन से लकी नंबर इन शुभ दिनों की ब्रह्मांडीय ऊर्जा (Universal Energy) के साथ मेल खाते हैं, जिससे भक्त अपनी प्रार्थनाएं मजबूत कर सकें और शांति पा सकें।

दिन 8- अष्टमी (29 अक्टूबर 2025, सोमवार) देवी महागौरी को समर्पित। शुभ अंक: 8, 4 महागौरी माता अपनी पवित्रता, शांति और कृपा के लिए पूजनीय हैं। वह पापों को दूर करने और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक हैं। अंक 8 से शक्ति, समृद्धि और खुशहाली मिलती है, जबकि 4 से स्थिरता, अनुशासन और जमीन से जुड़ी सोच आती है। ये दोनों अंक मिलकर आपके पुराने कर्मों को साफ करने, अंदर से संतुलन पाने और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने में मदद करते हैं।

कैसे करें उपयोग: 8 ताजे कमल के फूल अर्पित करें, दिन में 4 विशेष समय पर प्रार्थना करें (सुबह, दोपहर, शाम, रात), 8 कन्याओं को भोजन कराना (कन्या पूजन) अत्यंत शुभ फल देगा और परिवार में सामंजस्य व आध्यात्मिक विकास के लिए आशीर्वाद प्राप्त होगा। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें और ध्यान के समय महागौरी माता का मंत्र जपें, यह पवित्रता और शांति को बढ़ाता है। आज आत्म-निरीक्षण में समय बिताना, ईमानदारी से कार्य करना और जरूरतमंदों की मदद करना आपके कर्म फलों को बढ़ाएगा।

दिन 9- नवमी (30 अक्टूबर 2025, मंगलवार) देवी सिद्धिदात्री को समर्पित। शुभ अंक: 9, 3 नवरात्र के आखिरी दिन, माता सिद्धिदात्री भक्तों को सिद्धि (आध्यात्मिक सफलता), ज्ञान और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं। अंक 9 से सार्वभौमिक आशीर्वाद, आध्यात्मिक पूर्णता और बदलाव की ऊर्जा मिलती है, जबकि 3 से सृजनात्मकता, मार्गदर्शन और स्पष्ट संवाद की शक्ति आती है। यह दिन भक्ति के समापन, कर्म चक्र की पूर्णता और अंदर की उच्च चेतना के जागरण का प्रतीक है।