साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल: अटके काम होंगे पूरे, निवेश योजनाओं की समीक्षा करने का है उत्तम समय

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर के अंतिम दिनों से शुरू हो रहा यह सप्ताह आपके जीवन में अनुशासन, वित्तीय जिम्मेदारी, करियर की मजबूती और लंबी अवधि की सफलता का एक खास संदेश लेकर आ रहा है। साल का यह खास दौर आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों, धन से जुड़े मामलों और व्यक्तिगत दायित्वों को लेकर अधिक यथार्थवादी बनने के लिए प्रेरित करता है। यह समय अपनी पुरानी निवेश योजनाओं की समीक्षा करने, अपने अटके हुए कार्यों को व्यवस्थित करने और उन योजनाओं पर फिर से विचार करने के लिए बहुत उत्तम है, जिनमें धैर्य और निरंतरता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस सप्ताह आप जितनी अधिक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, आपको भविष्य में उतने ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: इस सप्ताह आपके भीतर की प्राकृतिक क्षमता आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का जिम्मा अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित करेगी। आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे, जिसकी गति पिछले कुछ समय से धीमी चल रही थी। अपनी योजना को सही दिशा दें और वित्तीय मामलों में अपने खर्चों की जांच करके स्पष्ट लक्ष्य तय करें।

स्वास्थ्य: आपका असीम उत्साह आपको तब भी काम में व्यस्त रख सकता है जब आपके शरीर को वास्तव में आराम की जरूरत होती है। अपने लक्ष्यों को पाने की होड़ में कभी भी अपने विश्राम को नजरअंदाज न करें। एक संतुलित दिनचर्या, समय पर पौष्टिक भोजन और थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगी।

रिश्ते: आपकी स्वतंत्र प्रवृत्ति हर स्थिति को अकेले ही संभालने की इच्छा पैदा कर सकती है, लेकिन रिश्ते तब और अधिक मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। यदि आपका कोई अपना आपसे अधिक समय या ध्यान मांग रहा है, तो उनकी बात सुनने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें।

क्या करें: अपने जरूरी कामों और पैसों के बजट की सही समीक्षा करें। क्या न करें: अधिक काम के चक्कर में अपने स्वास्थ्य और आराम की अनदेखी न करें। शुभ अंक: 1, 8 शुभ रंग: लाल, सुनहरा मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: यह सप्ताह आपको लोगों को समझने की अपनी विशेष खूबी पर भरोसा करने और कार्यक्षेत्र से जुड़े फैसलों में पूरी व्यावहारिक समझ रखने की प्रेरणा देता है। आप सहकर्मियों की मदद करते नजर आएंगे या ऐसी जिम्मेदारियों को संभालेंगे जिनमें आपसी सहयोग की सबसे अधिक जरूरत होती है। जब विचारों में मतभेद हो, तो आपकी बात सुनने और सुलह कराने की कला बहुत काम आएगी।

स्वास्थ्य: भावनात्मक दबाव कभी-कभी आपके मन को पूरी तरह शांत नहीं होने देता। काम के भारी दिन के बाद खुद को तरोताजा होने के लिए पर्याप्त समय दें। संगीत सुनना, प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना या शाम की एक शांत दिनचर्या आपको अंदर से बहुत सुकून और स्थिरता देगी।

रिश्ते: आप अपने आस-पास के लोगों से अधिक भावनात्मक सुरक्षा और अपनापन चाहेंगे। बिना किसी बात को बताए दूसरों से यह उम्मीद न करें कि वे आपके मन की बात खुद समझ जाएंगे, बल्कि अपनी भावनाओं को बहुत ही स्पष्ट और खुले रूप में सामने रखें।

क्या करें: अपनों के सामने अपनी भावनाएं खुलकर और प्यार से व्यक्त करें। क्या न करें: बात-बात पर तनाव को अपने मन पर हावी बिल्कुल न होने दें। शुभ अंक: 2, 8 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी अद्भुत सोच और संवाद करने की कला किसी पुरानी समस्या का नया और आसान रास्ता खोजने में आपकी पूरी मदद करेगी। लिखने, पढ़ाने, सलाह देने और नई सामग्री तैयार करने वालों के लिए यह समय अपने विचारों को एक पक्की योजना में बदलने के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। हालांकि एक साथ कई कामों में खुद को न उलझाएं।

स्वास्थ्य: व्यस्त दिनचर्या की वजह से मानसिक थकान हो सकती है, खासकर तब जब आप लगातार एक काम से दूसरे काम पर कूद रहे हों। सोने का एक पक्का नियम बनाएं और खुद को तरोताजा करने के लिए समय निकालें। आपको दिनभर हर पल पूरी तरह सक्रिय रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

रिश्ते: आपका हंसमुख स्वभाव आपके रिश्तों में मिठास घोलेगा, लेकिन इस सप्ताह आपको कुछ मामलों में गहरी और गंभीर बातचीत करने की जरूरत पड़ सकती है। कोई अपना केवल आपको सुनना चाहता है, उसे फौरन सलाह देने के बजाय उसकी बात शांति से सुनें।

क्या करें: अपने सबसे जरूरी काम को चुनकर पूरी एकाग्रता से पूरा करें। क्या न करें: एक साथ कई अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हाथ में लेकर अपनी ऊर्जा न बिखेरें। शुभ अंक: 3, 8 शुभ रंग: पीला, जामुनी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपके व्यवस्थित और अनुशासित स्वभाव के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। अपने कागजातों को सही करना, पुरानी योजनाओं की समीक्षा करना और चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर नजर डालना इस समय बहुत फायदेमंद रहेगा। काम के दौरान उन छोटी-छोटी बातों पर विशेष ध्यान दें जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर चुके थे।

स्वास्थ्य: आपका पक्का इरादा आपको एक अच्छी दिनचर्या में बांधकर रखेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा मानसिक दबाव रोजमर्रा के कामों को भी भारी बना सकता है। यह पक्का करें कि आपकी समय-सारणी में पर्याप्त आराम और आनंद देने वाली गतिविधियां जरूर शामिल हों।

रिश्ते: व्यक्तिगत मामलों को सुलझाते समय आप हमेशा साफ-सुथरी बात और सही तर्क पसंद करते हैं। हालांकि, हर भावनात्मक उलझन को केवल नियमों या बुद्धि के सहारे नहीं सुलझाया जा सकता। दूसरों को भी अपने दिल की बात कहने का पूरा मौका दें।

क्या करें: अपनी अटकी हुई योजनाओं और जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित करें। क्या न करें: हर बात में केवल अपने ही नियमों को सही साबित करने की जिद न करें। शुभ अंक: 4, 8 शुभ रंग: हरा, बादामी मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपके मन में अपने कामकाज को बेहतर बनाने के कई नए विचार आ सकते हैं, लेकिन यह सप्ताह आपको पूरी तरह यथार्थवादी और जमीन से जुड़े रहने की सलाह देता है। हर समय नए अवसर की तलाश करने के बजाय यह सोचें कि आपके पास जो संसाधन और संपर्क पहले से मौजूद हैं, उनका सही उपयोग कैसे किया जाए।

स्वास्थ्य: भले ही आपके शरीर को आराम की जरूरत हो, लेकिन आपका तेज दिमाग लगातार काम में उलझा रह सकता है। यदि आप देर रात तक जागते हैं या स्क्रीन के सामने बहुत अधिक समय बिताते हैं, तो अपनी इस आदत को बदलकर एक संतुलित दिनचर्या अपनाने का प्रयास करें।

रिश्ते: आपकी हमेशा कुछ नया चाहने की आदत कभी-कभी रिश्तों में स्थिरता की कमी ला सकती है। यह सप्ताह याद दिलाता है कि रिश्तों में निरंतरता बहुत जरूरी है। यदि कोई अपना खुद को अकेला महसूस कर रहा है, तो एक सच्ची बातचीत उनके साथ आपके बंधन को फिर से गहरा कर देगी।

क्या करें: अपने पास मौजूद साधनों और संपर्कों का सही इस्तेमाल करें। क्या न करें: केवल नएपन की चाहत में अपने मौजूदा काम से भटके नहीं। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। शुभ अंक: 5, 8 शुभ रंग: फिरोजी, हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: इस सप्ताह आपको अपने कामकाज और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बनाने की जरूरत होगी। यह समय यह परखने का है कि आपकी ऊर्जा और समय का बंटवारा सही जगह हो रहा है या नहीं। यदि आप केवल दूसरों की मदद करने में अपने लक्ष्य भूल रहे हैं, तो अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करें।

स्वास्थ्य: हर समय आस-पास के सभी लोगों की देखभाल करते रहना आपको अंदर से थका सकता है, खासकर तब जब आप अपने लिए थोड़ा सा भी समय न निकालें। अपनी रोज की दिनचर्या में आराम के छोटे-छोटे पल जरूर शामिल करें। अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा पीछे हटने पर आपको कोई गिल्ट महसूस नहीं होना चाहिए।

रिश्ते: प्यार, परवाह और आपसी विश्वास इस सप्ताह के सबसे मुख्य विषय रहेंगे। यदि आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप यह चाहेंगे कि आपके इस समर्पण की सराहना हो। अपनी भावनाएं साफ शब्दों में कहें, उन्हें कभी भी गुस्से या शिकायत का रूप न दें।

क्या करें: अपनी सेहत और प्राथमिकताओं को भी उचित महत्व दें। क्या न करें: सबकी खुशियों का जिम्मा अकेले उठाकर अपनी सेहत न बिगाड़ें। शुभ अंक: 6, 8 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: पिछले दिनों मिले अनुभवों और अपनी गहरी समझ को अब जमीन पर उतारने का सही समय आ गया है। किसी भी पुरानी योजना की कमियों को खोजने और अपनी पेशेवर खूबियों को निखारने के लिए आपकी बारीक सोच बहुत काम आएगी। किसी नए रास्ते पर जल्दबाजी में भागने के बजाय अध्ययन और पक्की योजना पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: आपको शांत एकांत और नियमित शारीरिक गतिविधि के बीच सही तालमेल बिठाना होगा। थोड़ा समय अकेले बिताना आपके विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा, लेकिन तनाव होने पर पूरी तरह दुनिया से कट जाने की गलती बिल्कुल न करें।

रिश्ते: इस सप्ताह आप हल्की-फुल्की बातों के बजाय दिल से जुड़ी गंभीर और सार्थक बातचीत करना पसंद करेंगे। यदि आपका कोई करीबी कुछ परेशान या अलग-थलग दिखे, तो बिना सोचे-समझे किसी नतीजे पर न पहुंचें। अपनी बात प्यार से साझा करें और सामने वाले को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका दें।

क्या करें: अपने विचारों को शांत मन से व्यवस्थित और योजना से करें। क्या न करें: तनाव होने पर अपनों से पूरी तरह दूर होकर अकेले न बैठें। शुभ अंक: 7, 8 शुभ रंग: लैवेंडर, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: यह सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस पूरे सप्ताह का अंक आपके ही मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है। यह समय आपकी महत्वाकांक्षा, अधिकार, धन प्रबंधन और आपकी पुरानी मेहनत के शानदार परिणाम देखने का है। आप अपने करियर की दिशा, व्यवसाय की योजनाओं और वित्तीय समझौतों की नए सिरे से समीक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रेरित रहेंगे।

स्वास्थ्य: सफलता पाने की आपकी तीव्र इच्छा कभी-कभी आपकी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को पीछे धकेल देती है। अपनी सफलता को केवल काम के घंटों से न मापें। एक टिकाऊ दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त नींद को अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बनाएं।

रिश्ते: काम और धन से जुड़ी जिम्मेदारियां आपका अधिकांश समय ले सकती हैं, लेकिन आपके करीबी रिश्तों को भी आपके प्यार और देखभाल की उतनी ही जरूरत है। आपका कोई अपना आपके थोड़े से समय और स्नेह की उम्मीद कर रहा है।

क्या करें: अपनी वित्तीय योजनाओं और करियर की दिशा को मजबूत बनाएं। क्या न करें: काम के दबाव में आकर अपने अपनों की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। शुभ अंक: 8, 17 शुभ रंग: गहरा नीला, हरा मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपकी मजबूत इच्छाशक्ति आपको किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के और करीब ले जाएगी, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। बिना सोचे-समझे अतिरिक्त जिम्मेदारियां अपने सिर लेने से पहले यह जांच लें कि क्या वे आपके बड़े सपनों में मदद करती हैं। नौकरीपेशा लोग अपना पेंडिंग काम पूरा कर सकते हैं और व्यापारी आने वाले महीने की रणनीति तैयार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: काम का दबाव बढ़ने के बावजूद आप खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहने की कोशिश कर सकते हैं। अपने शरीर की आवाज सुनें और तनावमुक्त रहने के लिए कुछ समय विश्राम को दें। एक संतुलित और संयमित दिनचर्या ही आपके अच्छे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार बनेगी।

रिश्ते: दूसरों की मदद करना आपकी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन अपनी सीमाओं को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। यदि कोई अपनी समस्या लेकर आए, तो पूरी सहानुभूति के साथ उसकी बात सुनें, पर हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर न लें।