29 सितंबर का अंक राशिफल: मूलांक 1 से 9 वाले भूलकर भी न करें ये 1 गलती, जानें क्या कहता है आज आपका भाग्य

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। सितंबर 29, 2026 का यह खास दिन जीवन में आपसी बातचीत को बढ़ाने, अपनी कला को निखारने और मन में शांति लाने का है। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि किसी भी समस्या को उलझाने के बजाय प्यार से बातचीत करके आसानी से सुलझाया जा सकता है।

जब आप शांत मन से अपनों से अपने दिल की बात कहते हैं, तो रिश्तों में दूरियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। अपनी छोटी-छोटी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करें और अपने सच्चे लक्ष्यों पर पूरा ध्यान दें। आज का दिन आपको यह अहसास कराएगा कि केवल अपने तक सीमित रहने के बजाय अपनी भावनाएं दूसरों के साथ बांटना कितना सुखद होता है। बस अपने भीतर के भरोसे को जगाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज हर काम अकेले करने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर चलना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। किसी साथी या सहकर्मी की अच्छी सलाह से आपके रुके हुए काम बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं और बातचीत के जरिए अपने सभी कामकाज संभालें।

स्वास्थ्य: दिनभर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय रहने के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए बीच में थोड़ा विश्राम जरूर करें। अपने शरीर की बात सुनें और पूरी नींद लें, ताकि आप हर दिन तरोताजा महसूस करें और पूरे दिन आपके भीतर काम करने की अच्छी ऊर्जा बनी रहे।

रिश्ते: कोई अपना आपसे थोड़ा और अधिक प्यार और समय मांग सकता है। बिना किसी जल्दबाजी के उनकी बात को ध्यान से सुनें और समझें। परिवार के साथ बैठकर प्यार से बातें करें और उनके मन की भावनाओं का पूरा सम्मान करें, जिससे आपके रिश्ते और ज्यादा गहरे हो जाएंगे।

क्या करें: किसी भी जरूरी काम से पहले अपने सहयोगियों से राय लें। क्या न करें: दूसरों की राय को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल न करें। शुभ अंक: 1, 2 शुभ रंग: लाल, पीला मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज आपकी अंदरूनी समझ और सिक्स सेंस बहुत मजबूत रहेगी, जिससे आप हर स्थिति को बहुत आसानी से संभाल लेंगे। टीम के साथ मिलकर काम करने से आपके सभी प्रोजेक्ट तय समय पर पूरे होंगे। अपनी सूझबूझ का सही इस्तेमाल करें और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें।

स्वास्थ्य: दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर हावी न होने दें, वरना मानसिक थकान बढ़ सकती है। अपने लिए थोड़ा शांत समय निकालें जिसमें आप केवल अपने मन को आराम दे सकें। खान-पान का पूरा ध्यान रखें और हर दिन कुछ वक्त बिल्कुल शांत माहौल में बिताकर खुद को तरोताजा रखें।

रिश्ते: अपनों से दिल की बात खुलकर कहें ताकि आपसी गलतफहमियां जड़ से खत्म हो सकें। छोटी-छोटी बातों का बुरा मानने के बजाय हर बात को प्यार से समझें। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और उनके सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े रहें ताकि आपके रिश्ते अटूट बन जाएं।

क्या करें: अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करके ही कोई अगला कदम उठाएं। क्या न करें: किसी भी साधारण सी बात को लेकर ज्यादा न सोचें। शुभ अंक: 2, 3 शुभ रंग: सफेद, हल्का हरा मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: अपनी बेहतरीन बातचीत और मिलनसार स्वभाव से आप नए और अच्छे संपर्क बना पाएंगे। लेखन, शिक्षण और लोगों से मिलने-जुल्ने वाले कामों में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अपनी सोच का सही इस्तेमाल करें ताकि आपके काम में चमक आए और सभी लोग आपकी इस मेहनत की तारीफ करें।

स्वास्थ्य: एक साथ कई लोगों से मिलने-जुल्ने की वजह से मानसिक थकावट हो सकती है, इसलिए बीच में थोड़ा एकांत जरूर तलाशें। अपने खान-पान और दिनचर्या को बिल्कुल संतुलित रखें। रोज थोड़ा टहलने की आदत डालें और खुद को मानसिक रूप से शांत रखने की कोशिश करें ताकि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे।

रिश्ते: जरूरी मामलों पर अपनों से खुलकर चर्चा करें और अपनी बात को प्यार से समझाएं। कभी भी गंभीर बातों को टालने के लिए सिर्फ हंसी-मजाक का सहारा न लें। अपनों की छोटी-छोटी जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा सम्मान दें ताकि आपके बीच का प्यार और विश्वास हमेशा के लिए पक्का हो सके।

क्या करें: अपनी मीठी बोली से दूसरों के दिलों को जीतने की कोशिश करें। क्या न करें: किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाकर उसे ठेस न पहुंचाएं। शुभ अंक: 3, 2 शुभ रंग: पीला, नारंगी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: पैसों के लेन-देन और पुरानी योजनाओं को सुधारने के लिए लोगों से खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। किसी उलझे हुए मामले को आपसी चर्चा से बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने सभी कामकाज संभालें ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी न हो।

स्वास्थ्य: मन में किसी बात की चिंता को दबाकर न रखें, वरना मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अपने काम और आराम के बीच एक बेहतरीन तालमेल बनाकर रखें ताकि शरीर को पूरी राहत मिल सके। योग या हल्की सैर करने से आपका शरीर और दिमाग दोनों पूरे दिन तरोताजा और ऊर्जावान बने रहेंगे।

रिश्ते: कभी-कभार उनकी बात ध्यान से सुनना ही उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। परिवार के साथ बैठकर कुछ सुकून के पल बिताएं, ताकि वे सुरक्षित महसूस करें और आपके रिश्ते और भी अधिक मजबूत हो सकें।

क्या करें: किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए खुलकर बातचीत करें। क्या न करें: अपनी भावनाओं को मन के भीतर दबाकर न रखें। शुभ अंक: 4, 2 शुभ रंग: हरा, पीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: किसी खास बातचीत या पुराने संपर्क के जरिए आपको आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। अपनी अच्छी बातचीत के हुनर से आप व्यापार और नौकरी में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। किसी भी नए काम या समझौते को फाइनल करने से पहले उसकी सभी छोटी-बड़ी बातों को अच्छी तरह जांच लें।

स्वास्थ्य: भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए खुद को थोड़ा धीमा करने की कोशिश करें। अपने शरीर को रिकवर होने के लिए पूरा समय दें और लगातार काम करने से बचें। ताजे फल और पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे।

रिश्ते: हो सकता है कि आप थोड़ा अकेलापन चाहें जबकि आपका कोई अपना आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाहे। दोनों पक्षों की जरूरतों को समझकर एक सही और प्यारा सा रास्ता निकालें। अपनों को पूरा मान-सम्मान दें और उनके साथ खुलकर प्यार भरी बातें साझा करें ताकि आपसी रिश्ते और मजबूत हों।

क्या करें: किसी भी समझौते से पहले सारी शर्तें अच्छी तरह जांच लें। क्या न करें: जल्दबाजी में बिना सोचे-समझे कोई भी वादा न करें। शुभ अंक: 5, 3 शुभ रंग: फिरोजी, पीला मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: घर और ऑफिस की ढेरों जिम्मेदारियां एक साथ आपके सिर पर आ सकती हैं। लोगों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखने से आपको करियर में बहुत लाभ मिलेगा। अपनी सूझबूझ से काम लें और हर फैसला बिल्कुल शांत मन से लें ताकि आपके कामकाज में सब कुछ एकदम सही और सुचारू रूप से चलता रहे।

स्वास्थ्य: परिवार और कामकाज की ढेरों जिम्मेदारियों को संभालते-संभाल्ते आप मानसिक रूप से थक सकते हैं। बिना किसी पछतावे के अपने लिए थोड़ा समय निकालें और भरपूर नींद लें। अपने शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि दूसरों की देखभाल करना, इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें।

रिश्ते: अपने रिश्तों में प्यार और मिठास घोलने के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। यदि अपनों से कोई अनबन चल रही है, तो आगे बढ़कर एक प्यार भरी पहल करें। परिवार के हर सदस्य की बात को ध्यान से सुनें और उन्हें यह अहसास कराएं कि वे आपके लिए कितने ज्यादा खास और जरूरी हैं।

क्या करें: अपनों के साथ कुछ खास और सुकून भरे पल बिताएं। क्या न करें: दूसरों की हर समस्या का बोझ अकेले अपने सिर न लें। शुभ अंक: 6, 2 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: अपनी छिपी हुई प्रतिभा और विचारों को दूसरों के सामने खुलकर रखने का यह बहुत अच्छा समय है। किसी अनुभवी व्यक्ति से चर्चा करने से आपकी अटकी हुई योजना को एक सही दिशा मिल जाएगी। अपने सभी जरूरी कार्यों को पूरी सावधानी से पूरा करें ताकि आपको अपने करियर में जबरदस्त सफलता मिले।

स्वास्थ्य: आज आपका मन काफी संवेदनशील रह सकता है, इसलिए अपने आसपास के माहौल को शांत रखने की कोशिश करें। कुछ समय अकेले में या प्रकृति के बीच बिताने से आपके दिमाग को गहरी शांति मिलेगी। अपने खान-पान का पूरा ध्यान रखें और तनाव को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी न होने दें।

रिश्ते: अपने दिल की दबी हुई भावनाएं खुलकर सामने वाले को बता दें। अपनों को यह समझने का पूरा मौका दें कि आप उनके बारे में असल में क्या सोचते हैं। किसी भी गलतफहमी को अपने बीच दीवार न बनने दें और प्यार से हर बात सुलझाएं ताकि आपके रिश्ते में हमेशा अटूट विश्वास कायम रहे।

क्या करें: अपने मन के विचार सही व्यक्ति के साथ साझा करें। क्या न करें: अकेले रहने की जिद में अपनों से पूरी तरह दूरी न बनाएं। शुभ अंक: 7, 2 शुभ रंग: इंडिगो, पीला मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: पैसों के मामलों और लंबी प्लानिंग के लिए लोगों के साथ मेल-जोल बढ़ाना बहुत फायदेमंद रहेगा। बिना किसी जल्दबाजी के सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच-परख कर लें। अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सही दिशा में काम करें और हर कदम बहुत ही सोच-समझकर तथा पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: हर वक्त सिर्फ काम और पैसे के बारे में सोचते रहने से भारी मानसिक थकान हो सकती है। पूरी तरह थकने से पहले अपने शरीर को थोड़ा विश्राम दें और कुछ पल सुकून के बिताएं। अपनी दिनचर्या में थोड़ा हल्कापन और हंसी-मजाक शामिल करें ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा दुरुस्त और बढ़िया बना रहे।

रिश्ते: केवल अपनी जिम्मेदारियों और काम में ही हमेशा डूबे न रहें। परिवार के लोगों को आपकी किसी सलाह से ज्यादा आपके प्यार और साथ की जरूरत है। उनके साथ बैठकर कुछ प्यार भरे पल बिताएं ताकि घर का माहौल खुशनुमा रहे और आपके सभी अपनेपन के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत हो सकें।

क्या करें: अपने काम के साथ रिश्तों को भी पूरा समय दें। क्या न करें: पैसों के मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। शुभ अंक: 8, 2 शुभ रंग: नीला, पीला मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: अपने काम को बेहतरीन तरीके से पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने के लिए बातचीत का रास्ता सबसे अच्छा साबित होगा। अपनी मेहनत और पक्की योजना के दम पर आप अपने हर लक्ष्य को पा सकते हैं, बस आपको अपने काम पर पूरा फोकस रखना है।

स्वास्थ्य: मन की भारी हलचल या पुरानी बातों की वजह से आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है। अपने आस-पास के तनाव भरे माहौल से खुद को कोसों दूर रखें और शांत जगह पर बैठें। पर्याप्त नींद लें और सकारात्मक सोच रखें ताकि आपका शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत बने रहें।

रिश्ते: आप अपनों की मदद जरूर करें, लेकिन हर बात की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। प्यार और धीरज से ही रिश्तों में असली शांति बनी रहती है। परिवार के हर सदस्य की भावनाओं का पूरा सम्मान करें और उनके साथ मिलकर खुशी से वक्त बिताएं ताकि आपके घर में हमेशा प्यार का पहरा रहे।