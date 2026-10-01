आज का अंक राशिफल 1 अक्टूबर 2026: किस नंबर वालों पर मेहरबान होंगी धन देवी और किसे संभलकर चलने की है सख्त जरूरत?

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह दिन आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत और आत्मविश्वास का खास अहसास लेकर आ रहा है। अंक 1 की ऊर्जा आपके भीतर नया जोश जगाती है, जबकि अंक 3 आपकी रचनात्मकता और बातचीत करने के तरीके को बहुत बढ़ावा देती है।

यह समय पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने और अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाने का है। आपको हर बात पहले से तय करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हिम्मत करके अपना सही काम शुरू करना है। अपनी मेहनत और पक्के इरादे से आप इस दिन को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। बस अपने मन के डर को दूर भगाएं और पूरी सकारात्मकता के साथ अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे आएं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। अपनी बात खुलकर रखने और अपने विचारों को सबके सामने प्रस्तुत करने से ऑफिस में आपकी स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: आपके भीतर का उत्साह आपको एक साथ कई काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और शरीर को पर्याप्त आराम दें ताकि आप किसी भी तरह की थकान से पूरी तरह बचे रहें।

रिश्ते: बातचीत के दौरान आप अपनी बात को सबसे ऊपर रखना चाहेंगे। दूसरों के नजरिए को भी ध्यान से सुनें और समझें, जिससे आपके आपसी रिश्ते और अधिक मजबूत तथा पहले से बेहतर बन जाएंगे। क्या करें: अपने हर काम की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास और पक्की योजना के साथ करें। क्या न करें: किसी भी काम में जल्दबाजी या अपना अधिकार दिखाने की कोशिश बिल्कुल न करें। शुभ अंक: 1, 3 शुभ रंग: लाल, नारंगी मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज का दिन आपको अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यदि आप लंबे समय से किसी की सहमति का इंतजार कर रहे थे, तो अब समय आ गया है कि आप बिना डरे आगे बढ़ें और काम शुरू करें।

स्वास्थ्य: यदि आप खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो आपकी मानसिक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें ताकि शरीर तरोताजा रहे। रिश्ते: आप अपनों से उम्मीद कर सकते हैं कि वे बिना कहे आपकी भावनाएं समझ लें। अपनी बात को घुमा-फिराकर कहने के बजाय सीधे और प्यार से सामने रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो। क्या करें: अपने फैसलों पर पूरा भरोसा रखें और बिना किसी झिझक के आगे बढ़ें। क्या न करें: दूसरों की अलग राय देखकर अपने काम पर बिल्कुल शक न करें। शुभ अंक: 2, 3 शुभ रंग: सफेद, हल्का हरा मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज आपकी रचनात्मकता और कला से जुड़े काम बहुत शानदार चलेंगे। अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने और नए लोगों से जुड़ने के लिए यह दिन बहुत ही बढ़िया है।

स्वास्थ्य: दिमाग में एक साथ कई बातें चलने की वजह से आप मानसिक रूप से बेचैनी महसूस कर सकते हैं। काम के साथ-साथ कुछ पल शांति और आराम के लिए भी निकालें ताकि थकान दूर हो सके। रिश्ते: आपकी मीठी बोली और अच्छी बातें आपके आसपास के माहौल को बहुत खुशनुमा बना देंगी। अगर अपनों के साथ कोई गलतफहमी चल रही है तो खुलकर बात करने से वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्या करें: अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें और सही दिशा में काम करें। क्या न करें: सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें न करें और बिना सोचे कोई कदम न उठाएं। शुभ अंक: 3, 1 शुभ रंग: पीला, नारंगी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज आपको अपनी पुरानी दिनचर्या से थोड़ा बाहर निकलकर कुछ नया सोचना चाहिए। किसी पुरानी समस्या का नया और आसान तरीका ढूंढने से आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता जरूर मिलेगी।

स्वास्थ्य: दिनचर्या में होने वाले बदलावों का असर आपकी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ सकता है। अपने खाने-पीने का समय बिल्कुल ठीक रखें और शरीर को पूरा आराम देना कभी भी न भूलें। रिश्ते: आप अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहते हैं, जबकि आपके आसपास के लोग कुछ बदलाव चाहते हैं। उनकी बात को तुरंत नकारने के बजाय उनके नजरिए को भी समझने की पूरी कोशिश करें। क्या करें: अपनी पुरानी आदतों को बदलकर किसी नए और सही तरीके को अपनाएं। क्या न करें: हालात बदलने पर अपनी बात पर बहुत ज्यादा जिद बिल्कुल न पकड़ें। शुभ अंक: 4, 1 शुभ रंग: हरा, नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज के दिन आपके काम में तेजी आएगी और नए विचार आपके मन में आएंगे। व्यापार से जुड़े मामलों, नई बातचीत और मार्केटिंग के कामों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा।

स्वास्थ्य: आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही थोड़ी बेचैनी भी हो सकती है। अपनी इस ऊर्जा को एक ही जगह सही काम में लगाएं, न कि बार-बार अपने काम बदलते रहें। रिश्ते: लोगों से बातचीत करते समय आपका उत्साह बहुत ज्यादा हो सकता है। ध्यान रखें कि जोश में आकर ऐसा कोई वादा न करें जिसे आप बाद में पूरा करने में असमर्थ रहें। क्या करें: अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किसी एक ही जरूरी काम को पूरा करने में करें। क्या न करें: सिर्फ मजा आने पर बिना सोचे-समझे कोई भी अचानक फैसला न लें। शुभ अंक: 5, 1 शुभ रंग: हरा, फिरोजी मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आज आपको अपनी पुरानी जगह से बाहर निकलकर कुछ नया करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। लोगों को संभालने की आपकी खूबी काम आएगी, लेकिन हर जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर न उठाएं।

स्वास्थ्य: घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोचते-सोचते आप मानसिक रूप से थक सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए दिन में कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालें और आराम करें। रिश्ते: अपनों के साथ खुलकर बातचीत करने से आपके रिश्ते पहले से ज्यादा सुधर जाएंगे। अपनी जरूरतें मन ही मन सोचने के बजाय साफ शब्दों में अपने जीवनसाथी या परिवार के लोगों को बताएं। क्या करें: अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालें और जीवन में साफ सीमाएं तय करें। क्या न करें: दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद की सेहत और जरूरतों को न भूलें। शुभ अंक: 6, 3 शुभ रंग: गुलाबी, नारंगी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आप काफी समय से किसी नए रास्ते के बारे में सोच रहे हैं लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आज का दिन आपको सिर्फ सोचने के बजाय उस पर थोड़ा सा काम शुरू करने की प्रेरणा देता है।

स्वास्थ्य: रात को सोते समय भी आपका दिमाग काम करता रहता है जिसकी वजह से नींद उड़ सकती है। सोने से पहले मोबाइल से दूर रहें और अपने मन को पूरी तरह शांत रखने की कोशिश करें। रिश्ते: आप अपनी बातें अपने दिल में ही रखना पसंद करते हैं, लेकिन आपके अपनों को आपकी भावनाएं जानने की जरूरत है। अपने दिल की बात अपनों से बहुत खुलकर साझा करें। क्या करें: बहुत ज्यादा सोचने के बजाय आज ही अपना एक छोटा कदम उठाएं। क्या न करें: किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा सोच-सोचकर खुद को परेशान न करें। शुभ अंक: 7, 1 शुभ रंग: इंडिगो, बैंगनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज आप अपने किसी बड़े आर्थिक या पेशेवर काम की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। नया लक्ष्य तय करने और अपने पुराने हिसाब-किताब की समीक्षा करने के लिए यह बहुत अच्छा दिन है।

स्वास्थ्य: सफलता पाने की दौड़ में आप अपनी शारीरिक थकान को बिल्कुल भूल जाते हैं। यह हमेशा याद रखें कि आगे बढ़ने के साथ-साथ शरीर को आराम देना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। रिश्ते: आज आपका पूरा ध्यान अपने काम और जिम्मेदारियों पर ही ज्यादा रहेगा। अपनी इस व्यस्तता के बीच भी उन खास लोगों के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें जो आपसे बेहद प्यार करते हैं। क्या करें: अपने लंबे समय के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही आज योजना बनाएं। क्या न करें: तुरंत बड़ा मुनाफा पाने के चक्कर में किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम न उठाएं। शुभ अंक: 8, 1 शुभ रंग: गहरा नीला, नारंगी मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आज आपके मन में किसी पुरानी बेकार बात को छोड़कर कुछ नया शुरू करने की तीव्र इच्छा होगी। सब कुछ एक साथ बदलने के बजाय अपनी किसी एक मुख्य प्राथमिकता पर पूरा ध्यान दें।