Aaj Ka Ank Jyotish 6 December 2025: मूलांक 4 वालों के रिश्ते में आएगी मजबूती, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज दिल से की गई बातचीत, भावनात्मक साफगोई और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने की इच्छा बढ़ेगी। अंक राशिफल में माना जा रहा है कि कुछ मूलांक के जातकों के संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह ज्यादा उत्तेजित होने से बचें।