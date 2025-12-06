Aaj Ka Ank Jyotish 6 December 2025: मूलांक 4 वालों के रिश्ते में आएगी मजबूती, पढ़ें अंक राशिफल
अंक ज्योतिष राशिफल के मुताबिक कुछ जातकों के लिए आज सोच-समझकर फैसला सही होगा। वहीं कुछ जातकों की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भ ...और पढ़ें
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज दिल से की गई बातचीत, भावनात्मक साफगोई और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाने की इच्छा बढ़ेगी। अंक राशिफल में माना जा रहा है कि कुछ मूलांक के जातकों के संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह ज्यादा उत्तेजित होने से बचें।
जन्मांक 4 (4, 13, 22, 31)
- करियर: आज स्थिरता, योजना और जिम्मेदारी बढ़ेगी। अंक 6 आपको धैर्य देता है। अंक 9 व्यवस्थित और सोच-समझकर कदम उठाने में मदद करता है। पुराने काम पूरा करें और वित्त से जुड़े फैसलों पर ध्यान दें।
- स्वास्थ्य: शरीर में जकड़न या थकान महसूस हो सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग और पानी पीते रहना जरूरी है।
- रिश्ते: आप संबंधों में साफगोई चाहेंगे। कोमलता और सरल संवाद रिश्ते को मजबूत करेंगे।
जन्मांक 5 (5, 14, 23)
- करियर: आपकी तेज गति आज थोड़ी शांत हो सकती है। अंक 6 सोच-समझकर फैसले लेने को प्रोत्साहित करता है। अंक 9 योजनाओं में गहराई जोड़ता है। आज प्लानिंग, क्लाइंट संबंध और पुराने काम पूरे करने के लिए अच्छा समय है।
- स्वास्थ्य: मूड बदलना या बेचैनी महसूस हो सकती है। गहरी सांसें लें और ज्यादा उत्तेजित से बचें।
- रिश्ते: आज आपकी नरम और करुणामयी ऊर्जा दिखाई देगी। गलतफहमियां मिटाने और प्यार जताने के लिए अच्छा समय है।
जन्मांक 6 (6, 15, 24)
- करियर: आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। अंक 6 नेतृत्व में दयालुता लाता है। अंक 9 इन्टुशन और समझदारी बढ़ाता है। आप दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे और टीमवर्क में चमकेंगे।
- स्वास्थ्य: ज्यादा जिम्मेदारी लेने से सिरदर्द या भावनात्मक भारीपन हो सकता है। आराम और सेल्फ-केयर जरूरी है।
- रिश्ते: आपका प्रेमपूर्ण और सहायक रवैया रिश्तों को गहरा करेगा। आज संबंधों में गर्माहट और नजदीकी बढ़ेगी।
यह अंक ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
