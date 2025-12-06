Aaj Ka Ank Jyotish 6 December 2025: इस मूलांक की गलतफहमियां होंगी दूर, जरूर मानें ये सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंक ज्योतिष बताता है कि यह दिन गलतफहमियां दूर करने, रिश्तों को मजबूत बनाने, सही फैसले लेने और पुराने अध्यायों को खूबसूरती से पूरा करने के लिए सही है। आज आप अपने परिवार, क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी की ओर स्वाभाविक रूप से खिंचाव महसूस कर सकते हैं। अंक 6 प्रेम, सहयोग और संतुलन देता है, जबकि अंक 9 बुद्धि, उदारता और सहज समझ को बढ़ाता है।