Aaj Ka Ank Jyotish 6 December 2025: इस मूलांक की गलतफहमियां होंगी दूर, जरूर मानें ये सलाह
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंक ज्योतिष बताता है कि यह दिन गलतफहमियां दूर करने, रिश्तों को मजबूत बनाने, सही फैसले लेने और पुराने अध्यायों को खूबसूरती से पूरा करने के लिए सही है। आज आप अपने परिवार, क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी की ओर स्वाभाविक रूप से खिंचाव महसूस कर सकते हैं। अंक 6 प्रेम, सहयोग और संतुलन देता है, जबकि अंक 9 बुद्धि, उदारता और सहज समझ को बढ़ाता है।
जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28)
- करियर: आज जिम्मेदारी और नेतृत्व दोनों का भाव रहेगा। अंक 6 की शांत ऊर्जा आपके काम में धैर्य लाएगी। आप दूसरों को समझेंगे और विवादों को शांत तरीके से संभालेंगे। अंक 9 आपके निर्णयों में स्पष्टता और समझदारी जोड़ता है। अपने विचार जबरदस्ती न थोपें, कोमलता काम आएगी।
- स्वास्थ्य: ज्यादा सोचने से थकान या नींद आने जैसी स्थिति हो सकती है। संतुलित दिनचर्या और हल्की जमीनी एक्सरसाइज सहायक रहेंगी।
- रिश्ते: आज आप अधिक संवेदनशील और खुले दिल से बात करेंगे। माफी, जुड़ाव या भावनाएं व्यक्त करने के लिए अच्छा समय है।
जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29)
- करियर: टीमवर्क, नरम संवाद और संतुलित निर्णय आपके लिए शुभ हैं। अंक 6 आपकी भावनात्मक प्रकृति के साथ अच्छा मेल बनाता है। अंक 9 लंबी अवधि के फैसलों में इन्टुशन को मजबूत करता है। आलोचना को व्यक्तिगत न लें।
- स्वास्थ्य: थकान या भावनात्मक कमजोरी महसूस हो सकती है। शांत समय, गर्म पेय और हल्का संगीत राहत देंगे।
- रिश्ते: आज आप गहरी भावनाएं महसूस करेंगे। लेकिन अपेक्षाएं ज्यादा न रखें। अपनी जरूरतें धीरे और सरल शब्दों में रखें।
जन्मांक 3 (3, 12, 21, 30)
- करियर: क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति और टीमवर्क आज आपके लिए मुख्य ऊर्जा हैं। अंक 6 आपके विचारों को रूप देता है, और अंक 9 संवाद में भावनात्मक समझ जोड़ता है। कला, लेखन, बोलना, शिक्षण या कंटेंट से जुड़े कामों के लिए बढ़िया दिन।
- स्वास्थ्य: गला भारी लगना या हल्की एसिडिटी हो सकती है। पानी ज्यादा पिएं और बहुत मसालेदार या ठंडा भोजन न लें।
- रिश्ते: आपकी गर्मजोशी और हाजिरजवाबी लोगों को आकर्षित करेगी। बहुत नाटकीय होने से बचें, सादगी अधिक असर करेगी।
यह अंक ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
