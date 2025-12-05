विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 5 December 2025: आज आत्मविश्वासी और फुर्तीला महसूस करेंगे मूलांक 5 के जातक

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:30 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल में आज का दिन कुछ मूलांक के जातकों के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है। वहीं कुछ जातक आज आत्मविश्वासी और फुर्तीले रहेंगे। ऐसे में चलि ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 5 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 5–8 ऊर्जा आपको नए विचारों के लिए खुले रहने और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की सलाह देती है। अंक 5 आपको लचीलापन, जिज्ञासा और उत्साह देता है, जबकि अंक 8 आपको मजबूत निर्णय, अनुशासन और योजनाओं को पूरा करने की शक्ति देता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, यह दिन स्पष्टता से बोलने, फैसले लेने, जरूरी काम संभालने, और लंबे समय का लाभ देने वाले कदम उठाने के लिए उपयुक्त है।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म वाले)

शुरू में 5–8 की तेज ऊर्जा आपको भारी लग सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आप बेहतरीन तरीके से काम पकड़ लेते हैं। आज योजना बनाना, चीजें व्यवस्थित करना और लंबे समय के फैसले लेना लाभदायक रहेगा। आपकी मेहनत और ईमानदारी आज दूसरों को प्रभावित करेगी। रिश्तों में थोड़ा नरम रहें, ज्यादा कठोरता माहौल खराब कर सकती है।

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: ग्रे, नेवी ब्लू
  • सलाह: अनुशासन रखें, पर थोड़ा लचीलापन भी जरूरी है।

मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म वाले)

आज का दिन आपके लिए बेहद मजबूत और अनुकूल है। आप चतुर, आत्मविश्वासी और फुर्तीले रहेंगे। काम, यात्रा, बातचीत, इंटरव्यू, मीटिंग और पैसों के मामले आपकी इच्छा अनुसार चलेंगे। नए अवसर आपके सामने खुद आकर खड़े हो सकते हैं। रिश्तों में आपकी आकर्षक ऊर्जा गहराई लाती है, बस स्थिरता भी दिखाएं।

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: एक्वा, हरा
  • सलाह: आत्मविश्वास का सही उपयोग करें, मौके हर तरफ हैं।

मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म वाले)

दिन शांत, संतुलित और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। परिवार, रिश्ते, सहयोग और घर से जुड़े काम आसानी से पूरे होंगे। पैसों में स्थिरता बनी रहेगी। रिश्तों में आपकी गर्मजोशी और देखभाल लोगों को सुरक्षा देती है।

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: गुलाबी, क्रीम
  • सलाह: दयालुता फैलाएं, इससे अच्छी ऊर्जा वापस मिलेगी।

निष्कर्ष -

आज की 5–8 की ऊर्जा आपको हिम्मत, एक्शन, आत्मविश्वास और दूरदर्शी सोच देती है। काम, पैसा, रिश्ते या निजी लक्ष्य—हर जगह प्रगति के संकेत हैं। अंक ज्योतिष का आज का संदेश सरल है: लचीले बनें (अंक 5 की तरह), मजबूत बनें (अंक 8 की तरह), और अपने भविष्य की दिशा तय करें।

यह अंक ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com