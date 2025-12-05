Aaj Ka Ank Jyotish 5 December 2025: आज आत्मविश्वासी और फुर्तीला महसूस करेंगे मूलांक 5 के जातक

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 5–8 ऊर्जा आपको नए विचारों के लिए खुले रहने और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की सलाह देती है। अंक 5 आपको लचीलापन, जिज्ञासा और उत्साह देता है, जबकि अंक 8 आपको मजबूत निर्णय, अनुशासन और योजनाओं को पूरा करने की शक्ति देता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, यह दिन स्पष्टता से बोलने, फैसले लेने, जरूरी काम संभालने, और लंबे समय का लाभ देने वाले कदम उठाने के लिए उपयुक्त है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म वाले) शुरू में 5–8 की तेज ऊर्जा आपको भारी लग सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आप बेहतरीन तरीके से काम पकड़ लेते हैं। आज योजना बनाना, चीजें व्यवस्थित करना और लंबे समय के फैसले लेना लाभदायक रहेगा। आपकी मेहनत और ईमानदारी आज दूसरों को प्रभावित करेगी। रिश्तों में थोड़ा नरम रहें, ज्यादा कठोरता माहौल खराब कर सकती है।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ग्रे, नेवी ब्लू

सलाह: अनुशासन रखें, पर थोड़ा लचीलापन भी जरूरी है। मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म वाले) आज का दिन आपके लिए बेहद मजबूत और अनुकूल है। आप चतुर, आत्मविश्वासी और फुर्तीले रहेंगे। काम, यात्रा, बातचीत, इंटरव्यू, मीटिंग और पैसों के मामले आपकी इच्छा अनुसार चलेंगे। नए अवसर आपके सामने खुद आकर खड़े हो सकते हैं। रिश्तों में आपकी आकर्षक ऊर्जा गहराई लाती है, बस स्थिरता भी दिखाएं।