Aaj Ka Ank Jyotish 5 December 2025: मूलांक 3 वाले करियर में करेंगे बेहतर प्रदर्शन, खुशनुमा रहेगा दिन

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:15 AM (IST)

आज काम, पैसा, बातचीत और नेतृत्व से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत हैं। यह वह दिन है जब आप बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं, जिम्मेदारियां निभा सकते हैं ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 5 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 5 दिसंबर की ऊर्जा दिनांक अंक 5 और यूनिवर्सल डे नंबर 8 के मेल से बनती है। यह 5–8 संयोजन दिन को बेहद सक्रिय, तेज, और परिणाम देने वाला बनाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का दिन बड़े कदम उठाने, महत्वपूर्ण फैसले लेने, और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत शुभ है।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म वाले)

आज आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता तेज हो जाती है। आप किसी काम की बागडोर संभालने या नई शुरुआत करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। काम में आपकी सोच और सुझाव लोगों का ध्यान खींचेंगे। पैसे और करियर से जुड़े फैसलों के लिए भी अच्छा दिन है। घर-परिवार में आपकी मजबूत मौजूदगी सुकून देती है, बस जरूरत से ज्यादा सख्ती न दिखाएं।

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: गोल्ड, लाल
  • सलाह: स्पष्टता से नेतृत्व करें, दबाव न बनाएं।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म वाले)

दिन की तेज गति आपको थोड़ी तेज लग सकती है, लेकिन आपकी शांत और संतुलित ऊर्जा सब संभाल लेती है। काम में टीमवर्क बहुत अच्छा चलेगा। आपकी समझदारी किसी विवाद या गलतफहमी को दूर करने में मदद कर सकती है। रिश्तों में आपकी कोमलता और स्नेह गहराई लाते हैं।

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: हल्का नीला, सफेद
  • सलाह: शांत रहें, आपकी अंतर्ज्ञान आज सही दिशा दिखाएगी।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म वाले)

आज आप बेहद अभिव्यक्तिशील, रचनात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। संचार, लेखन, बोलने, पढ़ाने या प्रस्तुति से जुड़े काम खूब अच्छे चलेंगे। पैसों में सावधानी रखें, फिजूल खर्च से बचें। रिश्तों में हल्की-फुल्की बातें और मुस्कान दिन को खुशनुमा बना देंगी।

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला, पीच
  • सलाह: अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें, नए रास्ते खुलेंगे।

निष्कर्ष -

आज की 5–8 की ऊर्जा आपको हिम्मत, एक्शन, आत्मविश्वास और दूरदर्शी सोच देती है। काम, पैसा, रिश्ते या निजी लक्ष्य—हर जगह प्रगति के संकेत हैं। अंक ज्योतिष का आज का संदेश सरल है - लचीले बनें (अंक 5 की तरह), मजबूत बनें (अंक 8 की तरह), और अपने भविष्य की दिशा तय करें।

यह अंक ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com