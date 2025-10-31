Aaj Ka Ank Jyotish 31 October 2025: जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें ये जातक, पढ़िए अंक ज्योतिष की सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, अगर आज कुछ बातें अनिश्चित लगें, तो समझिए कि ब्रह्मांड आपके लिए चीज़ों को बेहतर ढंग से सजा रहा है। आज का संदेश है कि डर नहीं, लचीलापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। "नियंत्रण छोड़िए और बदलाव पर भरोसा रखिए, जो जा रहा है, वही किसी बेहतर चीज़ के आने की जगह बना रहा है।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) आध्यात्मिक स्पष्टता आज आपका खुद को समझने की शक्ति और इन्टूशन बहुत मजबूत रहेगा। काम में जल्दबाजी से फैसले न लें, ध्यान से देखें और अपनी अंदरूनी समझ पर भरोसा करें। ज्यादा सोचने से बचें, चीजों को अपने समय पर होने दें। रिश्तों में शांत बातचीत और ईमानदारी से जुड़ाव गहरा होगा। मन की शांति के लिए थोड़ा एकांत या ध्यान आज फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग: नीला-बैंगनी (इंडिगो)

शुभ समय: सुबह

पैसे से जुड़ी सलाह: कोई नया आर्थिक फैसला लेने से पहले गहराई से सोचें, अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें।

रिश्ते की सलाह: बहस से ज्यादा असर खामोशी का होता है, शांति से बात करें।

सकारात्मक वाक्य: “मैं अपनी अंदरूनी आवाज सुनता हूं और जीवन में आने वाले बदलाव को सहजता से अपनाता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल अंक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26)

संतुलित बदलाव आज का दिन आपको अपने लक्ष्यों और योजनाओं में थोड़ा बदलाव लाने का संदेश दे रहा है। काम में प्रैक्टिकल बने रहें, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें। रिश्तों में कंट्रोल करने की कोशिश न करें, भरोसा और खुली बातचीत अपनाएं। मनन करें कि आपके लिए असली सफलता का अर्थ अब क्या है - शायद आपका नजरिया बदल रहा हो।

शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: दोपहर

पैसे से जुड़ी सलाह: पैसों की योजना दोबारा बनाएं या खर्चों को व्यवस्थित करें।

रिश्ते की सलाह: नियंत्रण छोड़ें और भरोसे से रिश्ता मजबूत करें।

सकारात्मक वाक्य: “मैं धैर्य और समझ के साथ बदलाव को अपनाकर आगे बढ़ता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल अंक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

मन की शांति और जीवन में बदलाव आज का दिन आपके लिए मन की शांति और जीवन में बदलाव लेकर आया है। काम में अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें, आपकी समझ दूसरों को प्रेरित करेगी। रिश्तों में माफी और समझ से नई शुरुआत हो सकती है। मन से बोझ हटाएं, ध्यान, प्रार्थना या किसी की मदद करने से सुकून मिलेगा।

शुभ रंग: लाल

शुभ समय: शाम

पैसे से जुड़ी सलाह: भावनाओं में आकर खर्च न करें, अपने विकास में निवेश करें।

रिश्ते की सलाह: पुराना दर्द छोड़ें, दिल को नए रिश्तों के लिए खोलें।

सकारात्मक वाक्य: “मैं अतीत को प्रेम से छोड़ता हूं और नए आरंभ का साहसपूर्वक स्वागत करता हूं।” निष्कर्ष -

31 अक्टूबर 2025 का दिन 4 और 5 के मिलन की ऊर्जा से भरा है, यह छोड़ने, लचीलापन अपनाने और नवीनीकरण का समय है। जो चीज़ें अब आपके जीवन में काम नहीं आ रहीं, उन्हें जाने दें ताकि नए मौके आ सकें। काम में बदलाव आपका साथी है, योजनाओं में सुधार करें, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट रखें। रिश्तों में भरोसा और स्वतंत्रता से प्यार गहराता है।