Aaj Ka Ank Jyotish 31 October 2025: मूलांक 4 के जातकों के रिश्ते में आएगी मजबूती, पढ़ें अंक राशिफल
अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि आज का दिन कुछ मूलांक के जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। वहीं कुछ जातक ट्रिप का भी प्लान बना सकते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का आखिरी दिन गहरा संदेश लेकर आया है - भरोसे और बदलाव का। आज का 4 और 5 का मेल एक पुल की तरह काम कर रहा है, जो आपको कठोरता से लचीलापन, नियंत्रण से स्वीकार्यता की ओर ले जा रहा है। यह ऊर्जा आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ी ढील देने, नए विचारों के लिए मन खोलने और अपने इन्टुशन की सुनने की सलाह देती है।
अंक ज्योतिष राशिफल अंक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)
संतुलन में सफलता
आज का 4 और 5 का मेल सीधे आपसे जुड़ा है। काम में पुराने तरीकों या योजनाओं में बदलाव की जरूरत हो सकती है, बदलाव को अपनाएं, उसका विरोध न करें। ज़िद्दी रवैया छोड़कर लचीला बनें, नए मौके मिलेंगे। रिश्तों में हल्कापन रखें, बहुत गंभीर या नियंत्रित करने वाले न बनें। मन की शांति के लिए हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़ें।
- शुभ रंग: नीला
- शुभ समय: सुबह
- पैसे से जुड़ी सलाह: किसी बड़े खर्च या निवेश से पहले अपनी प्राथमिकताएं दोबारा सोचें।
- रिश्ते की सलाह: सबकुछ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश न करें, चीजों को प्राकृतिक रूप से होने दें।
- सकारात्मक वाक्य: “मैं स्थिर रहकर भी बदलाव के लिए खुला हूं।”
अंक ज्योतिष राशिफल अंक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)
आजादी और सहजता
आपकी स्वाभाविक लचीलापन आज के दिन के साथ पूरी तरह मेल खाता है। काम में कुछ नए मौके या बदलाव सामने आ सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले अपने मन की सुनें। एक साथ बहुत सारे कामों में उलझने से बचें। रिश्तों में थोड़ी जगह और समझ रिश्ते को मजबूत बनाएगी। मन को तरोताजा रखने के लिए यात्रा, संगीत या ध्यान मददगार रहेगा।
- शुभ रंग: हरा
- शुभ समय: दोपहर
- पैसे से जुड़ी सलाह: आवेश में आकर कोई आर्थिक फैसला न लें, थोड़ा रुकें और सोचें।
- रिश्ते की सलाह: हर पल का आनंद लें, बिना ज्यादा उम्मीदों के।
- सकारात्मक वाक्य: “मैं जीवन की धारा के साथ बहता हूं और हर कदम पर भरोसा रखता हूं।”
अंक ज्योतिष राशिफल अंक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)
भावनात्मक विकास
आज का दिन आपको अपनी भावनाओं को बेहतर समझने का मौका देगा। काम में टीमवर्क अच्छा रहेगा, बस दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर जरूरत से ज़्यादा न लें। रिश्तों में दूसरों की देखभाल के साथ खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। मन हल्का करने के लिए पुरानी बातें या बोझ छोड़ दें और खुशियां वापस आने दें।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ समय: शाम
- पैसे से जुड़ी सलाह: पैसों में स्थिरता पर ध्यान दें, किसी को उधार या भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें।
- रिश्ते की सलाह: सीमाएं तय करें, ये रिश्तों को सुरक्षित रखती हैं।
- सकारात्मक वाक्य: “मैं संतुलन, शांति और प्रेम से खुद और दूसरों का ख्याल रखता हूं।”
निष्कर्ष -
31 अक्टूबर 2025 का दिन 4 और 5 के मिलन की ऊर्जा से भरा है, यह छोड़ने, लचीलापन अपनाने और नवीनीकरण का समय है। जो चीजें अब आपके जीवन में काम नहीं आ रहीं, उन्हें जाने दें ताकि नए मौके आ सकें। काम में बदलाव आपका साथी है, योजनाओं में सुधार करें, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट रखें। रिश्तों में भरोसा और स्वतंत्रता से प्यार गहराता है।
आज का ब्रह्मांडीय संदेश -
- “बदलाव अव्यवस्था नहीं, विकास है। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, तो जीवन की सच्ची धारा से जुड़ते हैं।”
- अंत पर भरोसा करें। बदलाव को अपनाएं। नए को खुले दिल से स्वागत करें।
- क्योंकि अक्टूबर का अंत डर से नहीं, बल्कि विश्वास से होता है, उस अच्छे समय पर जो अब आने वाला है।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए हमें लिखें: hello@astropatri.com
