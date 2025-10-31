Aaj Ka Ank Jyotish 31 October 2025: दूसरों की बातों को न करें नजरअंदाज, मानें एक्सपर्ट की सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन आत्ममंथन और बदलाव के लिए अच्छा है। अंक 4 मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी दिखाता है, जबकि अंक 5 आज़ादी, नए अनुभव और परिवर्तन का प्रतीक है। इन दोनों का मेल बताता है कि जिंदगी में स्थिरता और लचीलापन - दोनों जरूरी हैं। आज अगर कुछ खत्म हो रहा है या कोई नई समझ मिल रही है, तो उसे स्वीकार करें। यही बदलाव आपको अपने असली रास्ते और विकास की ओर ले जा रहे हैं।

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) स्थिति के अनुसार नेतृत्व आप में स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने और नेतृत्व करने की क्षमता है। आज का दिन आपसे थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की सलाह देता है। काम में कुछ अचानक बदलाव हो सकते हैं, घबराएं नहीं, समझदारी से स्थिति के अनुसार खुद को ढालें। अधीर न हों, शांति से सोचेंगे तो अच्छे मौके मिलेंगे। रिश्तों में अपने साथी या करीबियों की बात ध्यान से सुनें। सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश न करें। मन की शांति के लिए चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करें।

शुभ रंग: नारंगी

शुभ समय: सुबह

पैसे से जुड़ी सलाह: नए काम या निवेश से पहले ठीक से सोचें और जांच करें।

रिश्ते की सलाह: अपने साथी को थोड़ा समय और आजादी दें, प्यार इससे और गहरा होगा।

सकारात्मक वाक्य: “मैं आत्मविश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल अंक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)

भावनाओं में नयापन आपका संवेदनशील स्वभाव आज के बदलावों के साथ अच्छा तालमेल बना सकता है। काम में अगर माहौल बदल रहा है तो धैर्य रखें और सहयोग से काम करें। छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा सोचने से बचें। रिश्तों में ईमानदार बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। जरूरत से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव छोड़ें और थोड़ा हल्का महसूस करें। मन को शांत करने के लिए ध्यान या डायरी लिखना फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ समय: दोपहर

पैसे से जुड़ी सलाह: भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें।

रिश्ते की सलाह: खुलकर बात करें, सच्चाई से ही शांति मिलेगी।

सकारात्मक वाक्य: “मैं डर छोड़कर समय और परिस्थितियों पर भरोसा करता हूं।” अंक ज्योतिष राशिफल अंक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)

रचनात्मक परिवर्तन आज का दिन आपकी रचनात्मकता और नए विचारों को जगाने वाला है। काम में कुछ बदलाव आ सकते हैं, इन्हें अवसर की तरह लें। अचानक कोई नया विचार आपको सफलता दिला सकता है। ध्यान भटकने या सबको खुश करने की कोशिश से बचें। रिश्तों में हल्के-फुल्के और सच्चे संवाद से नजदीकियां बढ़ेंगी। अपने अगले कदम की कल्पना करें और जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार जताएं।

शुभ रंग: पीला

शुभ समय: शाम

पैसे से जुड़ी सलाह: नई योजनाओं या निवेश से पहले लंबी सोच रखें।

रिश्ते की सलाह: अपनी बात कहें, लेकिन दूसरों की राय का भी सम्मान करें।

सकारात्मक वाक्य: “मैं बदलाव का स्वागत करता हूं, आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ।” निष्कर्ष -

31 अक्टूबर 2025 का दिन 4 और 5 के मिलन की ऊर्जा से भरा है, यह छोड़ने, लचीलापन अपनाने और नवीनीकरण का समय है। जो चीज़ें अब आपके जीवन में काम नहीं आ रहीं, उन्हें जाने दें ताकि नए मौके आ सकें। काम में बदलाव आपका साथी है, योजनाओं में सुधार करें, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट रखें। रिश्तों में भरोसा और स्वतंत्रता से प्यार गहराता है।