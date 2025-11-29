Aaj Ka Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 8 वालों की मेहनत होगी सफल, पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल
आज के अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि आज कुछ मूलांक के जातकों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। वहीं कुछ जातकों के लिए आज का दिन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अच्छा माना जा रहा है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के मुताबिक आज के दिन का अंक 2 संवेदनशीलता, इन्टुशन, समझ, रिश्तों और भावनात्मक बुद्धि का प्रतीक है। वहीं यूनिवर्सल अंक 4 दिन में अनुशासन, स्थिरता, प्रैक्टिकल सोच, नियमितता और व्यवस्था जोड़ता है। आज का संदेश यही है कि किसी भी कदम से पहले थोड़ा रुकें, सोचें, रिश्तों में सामंजस्य बनाएं और बिखरी चीजों में क्रम लाएं।
मूलांक 7 (7, 16, 25)
आज आपकी इन्टुशन बहुत मजबूत है। आप अकेले या शांत माहौल में काम करना पसंद करेंगे। रिसर्च, प्लानिंग, मेडिटेशन और आत्मचिंतन के लिए बेहतरीन दिन है। ऐसी जगहों से दूर रहें जो आपको थका दें। रिश्तों में अपनी सच्ची भावनाएं साझा करना समझ बढ़ाएगा। कोई गहरी समझ आपको किसी लंबे समय से चल रहे मुद्दे का हल दे सकती है।
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: सिल्वर, इंडिगो
- आज का सुझाव: भीतर की आवाज सुनें, जवाब वहीं छिपा है।
मूलांक 8 (8, 17, 26)
आज का दिन मेहनती और केंद्रित ऊर्जा वाला है। यूनिवर्सल 4 आपके अनुशासन से मेल खाता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर निरंतर प्रगति करेंगे। आपकी मेहनत के लिए आपको चुपचाप सराहना मिल सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों में थोड़ा नरम रहें, आपकी सीधी बात आज किसी को चुभ सकती है।
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: काला, डार्क ग्रे
- आज का सुझाव: अपनी कमिटमेंट्स बनाए रखें, आपकी मेहनत फल देगी।
मूलांक 9 (9, 18, 27)
आज आपकी तेज, उग्र ऊर्जा नरम होकर हीलिंग मोड में बदलती है। किसी अधूरे काम को खत्म करने या किसी बात को पूरी तरह क्लोज करने के लिए अच्छा दिन है। गुस्सा और जल्दबाजी आज ठीक नहीं, ये आपकी ऊर्जा कम कर देंगे। रिश्तों में दयालुता और समझ से बात करेंगे तो दिल और करीब आएंगे। किसी जरूरतमंद की मदद करना आपको भावनात्मक संतुलन देगा।
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: लाल, बरगंडी
- आज का सुझाव: अपनी शक्ति का उपयोग सपोर्ट देने में करें, रिएक्ट करने में नहीं।
निष्कर्ष -
जिनका जन्म 29 नवंबर को होता है, वे दिवस अंक 2 और यूनिवर्सल अंक 4 के प्रभाव में आते हैं। यह उन्हें संवेदनशील, समझदार, धैर्यवान और जमीन से जुड़ा बनाता है। वे रिश्तों में कोमल और ईमानदार होते हैं और जीवन को भावनात्मक समझ के साथ जीते हैं। कभी–कभी ज्यादा सोचने या सतर्क रहने की वजह से गति धीमी हो सकती है, लेकिन जब ये अपनी इन्टुशन पर भरोसा करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, तो ये बेहद विश्वसनीय, संतुलित और समझदार व्यक्ति बनते हैं जो अपने आसपास शांति और स्थिरता पैदा करते हैं।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अनुभवी न्यूमेरोलॉजिस्ट भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
