Aaj Ka Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 6 वालों को परिवार के साथ समय बिताने का मिलेगा मौका

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि आज बातचीत गहरी हो सकती है, रिश्तों में समझ की जरूरत पड़ेगी, और काम तब आसानी से आगे बढ़ेगा जब आप उसे व्यवस्थित करके करेंगे। ऐसे में चलिए अंक ज्योतिष राशिफल से जानते हैं कि आज का दिन आपके मूलांक के लिए कैसा गुजरने वाला है।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31) आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। यूनिवर्सल अंक 4 की ऊर्जा आपकी अनुशासित प्रकृति के साथ पूरी तरह मेल खाती है। लंबित काम आसानी से पूरे होंगे। आपकी साफ सोच के कारण लोग आपसे सलाह भी मांग सकते हैं। रिश्तों में थोड़ी नरमी दिखाएं कभी–कभी आपके सख्त टोन को लोग गलत समझ लेते हैं। एक छोटा सा प्यारा व्यवहार आज रिश्तों को मजबूत करेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ग्रे, मिट्टी–भूरा

आज का सुझाव: नियमित रहें, आपकी स्थिरता ही आपकी ताकत है। मूलांक 5 (5, 14, 23) आज की धीमी ऊर्जा आपकी तेज रफ्तार को थोड़ा रोक सकती है, लेकिन अंक संदेश कहता है कि यही ठहराव आपकी प्लानिंग को बेहतर बनाएगा। पैसे या काम से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचें। बातचीत में धैर्य रखें, आज सही शब्द चुने जाना जरूरी है। रिश्तों में खुले दिल से सुनेंगे तो स्पष्टता मिलेगी। यह दिन आपकी योजनाओं को स्थिरता देने के लिए अच्छा है।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा, सफेद

आज का सुझाव: चलते वक्त थोड़ा रुकें, चिंतन आपको सही दिशा देगा। मूलांक 6 (6, 15, 24) आज का दिन घर, रिश्ते, आराम और भावनात्मक संतुलन पर केंद्रित है। आप घर सजाने, कुछ स्वादिष्ट बनाने या परिवार के साथ समय बिताने का मन बना सकते हैं। काम में टीमवर्क से प्रगति होगी। पैसे की स्थिति स्थिर रहेगी। प्यार में नरमी और प्यारी बातचीत से जुड़ाव बढ़ेगा।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: पिंक, पेस्टल ब्लू

आज का सुझाव: अपने रिश्तों को समय दें, प्यार ही आपको संतुलित रखेगा। निष्कर्ष - जिनका जन्म 29 नवंबर को होता है, वे दिवस अंक 2 और यूनिवर्सल अंक 4 के प्रभाव में आते हैं। यह उन्हें संवेदनशील, समझदार, धैर्यवान और जमीन से जुड़ा बनाता है। वे रिश्तों में कोमल और ईमानदार होते हैं और जीवन को भावनात्मक समझ के साथ जीते हैं। कभी–कभी ज्यादा सोचने या सतर्क रहने की वजह से गति धीमी हो सकती है, लेकिन जब ये अपनी इन्टुशन पर भरोसा करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, तो ये बेहद विश्वसनीय, संतुलित और समझदार व्यक्ति बनते हैं जो अपने आसपास शांति और स्थिरता पैदा करते हैं।