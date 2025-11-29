Aaj Ka Ank Jyotish 29 November 2025: मूलांक 2 वालों के लिए अच्छा रहेगा दिन, इन्हें रखना होगा धैर्य

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक ज्योतिष के अनुसार 29 नवंबर 2025 की ऊर्जा में आज के दिन का अंक 2 की भावुक, संवेदनशील और इन्टुशन कंपन मौजूद है, जो यूनिवर्सल अंक 4 की स्थिर, आध्यात्मिक और अनुशासित ऊर्जा के साथ मिलकर दिन को संतुलित बनाती है। यह संयोजन आपको धैर्य रखने, सहयोग से काम करने, सोच–समझकर फैसले लेने, और अपनी भावनाओं व योजनाओं में स्थिरता लाने के लिए प्रेरित करता है।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28) आज की अंक ऊर्जा आपको थोड़ा धीमा चलने और धैर्य से बात करने की सलाह देती है। आपकी लीडरशिप तो मजबूत है, लेकिन आज टीम के साथ काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा। काम में छोटे–छोटे काम ध्यान से करने से लंबे समय में फायदा दिखेगा। फैसलों में जल्दबाजी न करें। रिश्तों में आज संवेदनशीलता जरूरी है आपके अपने लोग आपसे थोड़ी भावनात्मक सपोर्ट चाहेंगे। नरम लहजा आज आपकी जीत है।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: हल्का लाल, सफेद

आज का सुझाव: धैर्य से आगे बढ़ें, नरम शब्द आज मजबूत असर देंगे। मूलांक 2 (2, 11, 20, 29) आज का दिन बिल्कुल आपके नाम है! आपकी इन्टुशन, भावनात्मक समझ और संवेदनशीलता बहुत तेज रहेगी। किसी करीबी से उम्मीद से ज्यादा सपोर्ट या सुकून देने वाली बात सुनने को मिल सकती है। काम सहयोग और शांत बातचीत से बेहतर चलेगा। जो बात दिल में दबाए हुए थे, उसका व्यावहारिक समाधान आज मिल सकता है। प्यार में अपनी भावनाएं खुलकर कहें, बस ज्यादा सोचने से बचें।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: हल्का नीला, मोती सफेद

आज का सुझाव: अपनी इन्टुशन को फॉलो करें, आज यह आपको सही दिशा दिखाएगी। मूलांक 3 (3, 12, 21, 30) आज आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी धरातल पर आएगी, जिससे आप प्रैक्टिकल कामों पर बेहतर फोकस कर पाएंगे। आप आइडियाज को व्यवस्थित और प्लान्ड तरीके से लागू करना चाहेंगे। प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और ऑर्गनाइजिंग से जुड़े काम आसानी से निपटेंगे। बातचीत में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें, पहले सुनें, फिर बोलें। रिश्तों में आपका हल्का, मजेदार अंदाज माहौल को अच्छा बनाए रखेगा।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला, आसमानी नीला

आज का सुझाव: क्रिएटिविटी को प्रैक्टिकलिटी के साथ मिलाकर आगे बढ़ें। निष्कर्ष - जिनका जन्म 29 नवंबर को होता है, वे दिवस अंक 2 और यूनिवर्सल अंक 4 के प्रभाव में आते हैं। यह उन्हें संवेदनशील, समझदार, धैर्यवान और जमीन से जुड़ा बनाता है। वे रिश्तों में कोमल और ईमानदार होते हैं और जीवन को भावनात्मक समझ के साथ जीते हैं। कभी–कभी ज्यादा सोचने या सतर्क रहने की वजह से गति धीमी हो सकती है, लेकिन जब ये अपनी इन्टुशन पर भरोसा करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, तो ये बेहद विश्वसनीय, संतुलित और समझदार व्यक्ति बनते हैं जो अपने आसपास शांति और स्थिरता पैदा करते हैं।