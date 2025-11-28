विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 28 November 2025: मूलांक 2 वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा
Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:15 AM (IST)

आज के अंकज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि कुछ मूलांक के जातकों को आज अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं कुछ जातकों के लिए आज का दिन मस्ती भरा रह सकता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 3 तक का अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन अंक 1 और यूनिवर्सल डे नंबर 3 की मजबूत ऊर्जा से भरा है। ये संयोजन नए काम शुरू करने, स्थिर कदम बढ़ाने, क्रिएटिविटी और साफ बातचीत को सपोर्ट करता है। आत्मविश्वास और खुशी एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए आज नई शुरुआत या अपने विचार साझा करने का बढ़िया दिन है। हर कदम आपके लिए ग्रोथ का रास्ता बना सकता है।

मूलांक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28)

1 i

आज आपकी लीडरशिप का सबसे अच्छा उपयोग होगा। काम में पहल करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई आइडिया पेश करना है या करियर में कदम बढ़ाना है तो आत्मविश्वास से करें। प्यार में गर्मजोशी दिखाएं और अहंकार से बचें।

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: लाल, गोल्ड
  • आज का सुझाव: समझदारी से लीड करो और अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करो।

मूलांक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

2 - i

आज आपकी भावनाएं और सौम्यता आपका मजबूत पक्ष रहेंगी। परिवार और सहयोगियों का सपोर्ट मिलेगा। अपनी बात मन में मत रखें, धीरे से बोलें, लोग समझेंगे। किसी कॉल या मैसेज से अच्छी खबर मिल सकती है। पैसों में स्थिरता रहेगी।

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: क्रीम, हल्का नीला
  • आज का सुझाव: नरमी से बोलो और अपने आत्मविश्वास को बढ़ने दो।

मूलांक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)

3 i

आज वक्त आपके पक्ष में है। आपकी क्रिएटिविटी चमकेगी और तारीफ भी मिल सकती है। मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग, राइटिंग या आर्ट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। पैसों में थोड़ा संभलकर चलें। प्यार हल्का-फुल्का और मस्ती भरा रहेगा।

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला, ऑरेंज
  • आज का सुझाव: खुद को खुलकर व्यक्त करो, आपके आइडियाज ही आपकी ताकत हैं।

निष्कर्ष -

28 नवंबर को जन्मे लोग, जिन पर अंक 1 और यूनिवर्सल डे नंबर 3 का असर रहता है, बेहद क्रिएटिव, आत्मविश्वासी और नैचुरल लीडर होते हैं। ये लोग आइडियाज देने, बात रखने और दूसरों को प्रेरित करने में आगे रहते हैं।

कभी-कभी नंबर 1 की तीव्रता और नंबर 3 की चंचलता मिलकर बेचैनी या ध्यान भटकने की स्थिति भी बनाती है। लेकिन जब ये लोग फोकस और संतुलन बनाए रखते हैं, तो शानदार सफलता हासिल करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं।

यह अंक ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com