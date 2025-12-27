Aaj Ka Ank Jyotish 27 December 2025: मूलांक 8 वालों के बॉन्ड होंगे गहरे, पढ़ें अंक राशिफल

Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:45 AM (IST)

आज के दिन कुछ जातकों को नए आइडियाज आ सकते हैं, जो उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह ज्यादा भावुक होकर खर्च न करें।

Aaj Ka Ank Jyotish 27 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन बिना भारीपन के भावनात्मक समापन का मौका देता है। जहां अंक 9 यह सिखाता है कि जो अब काम का नहीं है उसे छोड़ना जरूरी है, वहीं अंक 3 यह याद दिलाता है कि चुप रहने के बजाय खुलकर बोलना और साझा करना हीलिंग का रास्ता है। आज दिल से बातचीत, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, भावनात्मक साफ सोच और नरम समापन के लिए दिन अनुकूल है।

जन्मांक 7 (7, 16, 25)

7 i

आज चुप रहने के बजाय अपनी बात कहने का हल्का दबाव महसूस हो सकता है। अकेले सोचने में आप कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन आज बोलने से मन हल्का होगा। काम में अपने आइडियाज शेयर करने से साफ समझ बनेगी। पैसों के फैसले अकेले लेने के बजाय बातचीत करें। रिश्तों में गहरी बातें नजदीकी बढ़ाएंगी। लिखना या आध्यात्मिक सोच भावनात्मक सफाई में मदद करेगी।

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: लैवेंडर
  • सकारात्मक वाक्य: मैं समझ के साथ अपनी अंदरूनी सच्चाई जाहिर करता/करती हूं।

जन्मांक 8 (8, 17, 26)

8 i

आज जिम्मेदारियों के बीच भावनाएं जाहिर करना जरूरी है। काम में सिर्फ अधिकार दिखाने के बजाय साफ बातचीत लीडरशिप मजबूत करेगी। पैसों से जुड़ी लंबी प्लानिंग पर चर्चा फायदेमंद रहेगी। रिश्तों में कमजोरी दिखाने से बॉन्ड गहरे होंगे। जिम्मेदारियों के नाम पर भावनाएं दबाने से बचें।

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • सकारात्मक वाक्य: मैं साफ संवाद और भावनात्मक संतुलन के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।

जन्मांक 9 (9, 18, 27)

2 i

आज आपके लिए भावनात्मक समापन और अभिव्यक्ति का मजबूत दिन है। अधूरी भावनात्मक बातें सुलझाने का मन करेगा। काम में क्रिएटिव या दूसरों की मदद से जुड़ी बातचीत संतोष देगी। पैसों में जरूरत से ज्यादा भावुक होकर खर्च न करें। रिश्तों में शब्दों के जरिए माफी और सच बोलना गहरी हीलिंग लाएगा। सच बोलने से भावनात्मक बोझ कम होगा।

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • सकारात्मक वाक्य: मैं समझ और करुणा के साथ भावनाओं को मुक्त करता/करती हूं।

निष्कर्ष -

27 दिसंबर यह सिखाता है कि जब भावनाओं को छुपाने के बजाय जाहिर किया जाता है, तो हीलिंग आसान हो जाती है। दिनांक अंक 9 की समझदारी और यूनिवर्सल अंक 3 की अभिव्यक्ति वाली ऊर्जा मिलकर बातचीत, माफी और रचनात्मकता के जरिए समापन का रास्ता दिखाती है।

सच्ची बातचीत, भावनात्मक साफ सोच और नरम एक्सप्रेशन पुराने पैटर्न तोड़ने में मदद करते हैं। जब हम दिल से बोलते हैं और पुराने बोझ छोड़ते हैं, तो मन और दिल में हल्कापन, शांति और नई ताकत आती है। यह दिन शब्दों, जागरूकता और करुणा के जरिए हीलिंग का है, जो आपको एक नए भावनात्मक शुरुआत के लिए तैयार करता है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com