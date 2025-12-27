Aaj Ka Ank Jyotish 27 December 2025: इस मूलांक को अपनी बात रखने से होगा फायदा, फिजूलखर्च से बचें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 27 दिसंबर का दिन दिनांक अंक 9 (2 + 7 = 9) की ऊर्जा लेकर आता है। अंक 9 पूर्णता, भावनात्मक समझ, माफी और अतीत को छोड़ने का प्रतीक है। जब इसे चल रहे वर्ष की सामूहिक ऊर्जा से जोड़ा जाता है, तो यह दिन यूनिवर्सल दिनांक अंक 3 बनता है। अंक 3 संवाद, खुद को व्यक्त करने, रचनात्मकता और बातचीत के जरिए भावनात्मक हल्केपन से जुड़ा होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्मांक 4 (4, 13, 22, 31) आज भावनाओं को लेकर आपकी सख्ती थोड़ी ढीली पड़ सकती है। आप आमतौर पर लॉजिक पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज दिल की बात कहना जरूरी है। काम में बहुत ज्यादा प्लानिंग से ज्यादा बातचीत काम आएगी। पैसों के पुराने फैसलों पर शांति से सोचें। रिश्तों में भावनात्मक खुलापन भरोसा बढ़ाएगा। अपनी भावनाओं (feelings) को दबाने के बजाय उन्हें शब्द दें।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

सकारात्मक वाक्य: मैं समझदारी और भावनाओं के बीच संतुलन बनाता/बनाती हूं। जन्मांक 5 (5, 14, 23) आज भावनाएं जाहिर करना आसान रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में बोले गए शब्द नुकसान कर सकते हैं। काम में साफ और सीधी बातचीत जरूरी है। पैसों में एक्साइटमेंट या मूड में आकर खर्च न करें। रिश्तों में ईमानदार बातचीत राहत देगी, बस समय और लहजा सही रखें। लिखना, बात करना या हल्की फिजिकल एक्टिविटी बेचैनी कम करेगी।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: आसमानी नीला

सकारात्मक वाक्य: मैं सोच-समझकर बोलता/बोलती हूं और भावनात्मक संतुलन बनाए रखता/रखती हूं। जन्मांक 6 (6, 15, 24) यह दिन आपके लिए सुकून और दिल से जुड़ा हुआ है। परिवार या रिश्तों से जुड़ी भावनात्मक बातें सामने आ सकती हैं। काम में आपकी सपोर्टिव बातचीत सराही जाएगी। पैसों में अपनों के लिए खर्च हो सकता है। रिश्तों में शब्दों के जरिए केयर दिखाने से बॉन्ड मजबूत होगा। जरूरत से ज्यादा देने से बचें और अपनी बात भी रखें।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

सकारात्मक वाक्य: मैं प्यार और ईमानदारी के साथ खुद को व्यक्त करता/करती हूं। निष्कर्ष - 27 दिसंबर यह सिखाता है कि जब भावनाओं को छुपाने के बजाय जाहिर किया जाता है, तो हीलिंग आसान हो जाती है। दिनांक अंक 9 की समझदारी और यूनिवर्सल अंक 3 की अभिव्यक्ति वाली ऊर्जा मिलकर बातचीत, माफी और रचनात्मकता के जरिए समापन का रास्ता दिखाती है।

सच्ची बातचीत, भावनात्मक साफ सोच और नरम एक्सप्रेशन पुराने पैटर्न तोड़ने में मदद करते हैं। जब हम दिल से बोलते हैं और पुराने बोझ छोड़ते हैं, तो मन और दिल में हल्कापन, शांति और नई ताकत आती है। यह दिन शब्दों, जागरूकता और करुणा के जरिए हीलिंग का है, जो आपको एक नए भावनात्मक शुरुआत के लिए तैयार करता है।