Aaj Ka Ank Jyotish 26 September 2025: इन जातकों को मिलेगी कामयाबी, जानें मूलांक 7 से 9 का राशिफल

आज के अंक ज्योतिष राशिफल के मुताबिक आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं कुछ जातकों के रिश्तों में मजबूती आएगी। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन आपको याद दिलाता है कि निजी जरूरतों और सामूहिक फर्जों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। काम में टीमवर्क और ठोस योजना से सफलता मिलेगी। रिश्तों में धैर्य और समझौता पुराने झगड़े मिटा सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह दिन सिखाता है कि हर कर्म का फल होता है और असली ताकत संतुलन में है, नियंत्रण में नहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 7 (जन्म 7, 16, 25) आध्यात्मिक मजबूती आपका चिंतनशील स्वभाव आज 8 की कर्म वाली वाइब्रेशन से जमीन पकड़ता है। काम में योजना और रिसर्च, अनुशासन से सफल होगी। अलग-थलग न पड़ें, मेलजोल संतुलन लाता है। रिश्ते मजबूत होंगे जब आप खुलकर बांटेंगे। शुभ रंग: बैंगनी

शुभ समय: सुबह

पैसों की सलाह: जोखिम से बचें, धीरे-धीरे बढ़त बेहतर है।

रिश्तों की सलाह: भावनाएं ईमानदारी से साझा करें।

सकारात्मक वाक्य: “मैं आध्यात्मिक बुद्धि और व्यावहारिक ज़िम्मेदारी का संतुलन बनाता हूं।” अंक 8 (जन्म 8, 17, 26)

शक्ति और सामंजस्य आज आपका दिन है, 8 नंबर की वाइब्रेशन आपकी ताकत, महत्वाकांक्षा और कर्म के सबक को और बढ़ाती है। काम में ठोस कदम सफलता देंगे। रिश्तों में निष्पक्षता और भरोसा गहराई लाएंगे। संतुलन अपनाएं, आपका प्रभाव सम्मान देगा। शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: शाम

पैसों की सलाह: स्थायी तरक्की पर ध्यान दें, जल्दबाजी न करें।

रिश्तों की सलाह: भरोसा और धैर्य ही प्यार को गहराई देंगे।

सकारात्मक वाक्य: “मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल संतुलन और निष्पक्षता से करता हूं।” अंक 9 (जन्म 9, 18, 27)

करुणा और अनुशासन आपका सेवाभाव आज 8 की कर्म वाली ऊर्जा से संतुलन पाता है। काम में सेवा-आधारित प्रयास अनुशासन से सफल होंगे। खुद को ज्यादा न थकाएं, संतुलन जरूरी है। रिश्तों में करुणा और ज़िम्मेदारी साथ रहें तो मेलजोल बढ़ेगा। शुभ रंग: लाल

शुभ समय: दोपहर

पैसों की सलाह: सामूहिक लक्ष्य साधें लेकिन अपनी स्थिरता प्राथमिकता रखें।

रिश्तों की सलाह: प्यार और सीमाएं दोनों संतुलन बनाएंगे।

सकारात्मक वाक्य: “मैं करुणा, निष्पक्षता और जिम्मेदारी से काम करता हूं।” निष्कर्ष - 26 सितम्बर 2025 की 26/8 की कर्म और संतुलन वाली वाइब्रेशन हमें याद दिलाती है कि असली तरक्की जिम्मेदारी, फेयरनेस और अनुशासन से आती है। आज की ऊर्जा बताती है कि असली सफलता तेजी में नहीं बल्कि ठोस और व्यवस्थित प्रगति में है। रिश्तों में समझौता, पैसों में धैर्य ही सही नतीजे देंगे।