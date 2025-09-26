Aaj Ka Ank Jyotish 26 September 2025: मूलांक 1 वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल

आज की 8 नंबर की पोषण देने वाली और सामंजस्य वाली वाइब्रेशन संतुलन कर्म से जुड़ाव और जिम्मेदारी के जरिये तरक्की का रास्ता दिखाती है। यह ऊर्जा कहती है कि धैर्य और निष्पक्षता से उठाया गया हर कदम आपको सही दिशा में ले जाएगा। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 1 से लकर 3 तक का अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की 8 नंबर की वाइब्रेशन अनुशासन, धैर्य और कर्म से जुड़ाव पर रोशनी डालती है। 26 की ऊर्जा गहराई और जिम्मेदारी लाती है, हमें याद दिलाती है कि रिश्तों और काम में निभाए गए वादे ही असली मजबूती बनते हैं। यह दिन व्यावहारिक प्रगति, पैसों को संभालने और लंबी योजनाओं को मजबूत करने के लिए अच्छा है।

अंक 1 (जन्म 1, 10, 19, 28) संतुलित नेतृत्व आज आपकी लीडरशिप 8 नंबर की जिम्मेदारी से परखी जाएगी। काम में ठोस योजना और टीमवर्क से सफलता मिलेगी, दूसरों पर हावी होने से बचें। रिश्तों में समझौता जोड़ मजबूत करेगा। निष्पक्षता और धैर्य से आगे बढ़ेंगे तो भरोसा और सम्मान दोनों पक्का होगा।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ समय: सुबह

पैसों की सलाह: लंबे समय की तरक्की पर ध्यान दें।

रिश्तों की सलाह: फैसले बांटकर लें, तभी मेलजोल रहेगा।

सकारात्मक वाक्य: “मैं नेतृत्व करता हूं संतुलन, निष्पक्षता और जिम्मेदारी से।” अंक 2 (जन्म 2, 11, 20, 29)

भावनात्मक संतुलन आपकी संवेदनशीलता आज कर्म की 8 ऊर्जा से संतुलन सीख रही है। काम में मिलजुल कर काम करने से स्थिरता मिलेगी। भावनाओं में ज्यादा निर्भर न हों, सच्ची ताकत संतुलन में है। दिल और दिमाग दोनों को मानकर चलेंगे तो हर क्षेत्र में मेलजोल मिलेगा।

शुभ रंग: चांदी

शुभ समय: दोपहर

पैसों की सलाह: भावनाओं में बहकर खर्च न करें, सोच-समझकर निवेश करें।

रिश्तों की सलाह: समझौता लम्बी शांति लाएगा।

सकारात्मक वाक्य: “मैं दिल और जिम्मेदारी का संतुलन बनाकर सामंजस्य रचता हूं।” अंक 3 (जन्म 3, 12, 21, 30)

अनुशासित रचनात्मकता आपकी रचनात्मकता आज 8 नंबर की ठोस ऊर्जा से और निखरेगी। काम में कल्पना और योजना साथ चलेंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे। लापरवाही से बचें, संगठन अहम है। रिश्तों में मस्ती और जिम्मेदारी का संतुलन भरोसा बढ़ाएगा। शुभ रंग: पीला

शुभ समय: शाम

पैसों की सलाह: खर्च की योजना बनाएं, आवेश में पैसे न उड़ाएं।

रिश्तों की सलाह: खुशी और जिम्मेदारी साथ रखो।

सकारात्मक वाक्य: “मैं रचनात्मकता को अनुशासन और बुद्धि से व्यक्त करता हूं।” निष्कर्ष -

26 सितम्बर 2025 की 26/8 की कर्म और संतुलन वाली वाइब्रेशन हमें याद दिलाती है कि असली तरक्की जिम्मेदारी, फेयरनेस और अनुशासन से आती है। आज की ऊर्जा बताती है कि असली सफलता तेजी में नहीं बल्कि ठोस और व्यवस्थित प्रगति में है। रिश्तों में समझौता, पैसों में धैर्य ही सही नतीजे देंगे।