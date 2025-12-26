विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 26 December 2025: आज इस मूलांक की बदल सकती है किस्मत, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:30 AM (IST)

आज सफलता धैर्य, आत्म-नियंत्रण और क्लैरिटी से मिलेगी। यह दिन रुक कर सोचने, खुद को फिर से सही दिशा में लाने और भरोसे के साथ आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। ऐ ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 26 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज भावनाओं की समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचकर जवाब देंगे। आज लिए गए छोटे लेकिन समझदारी भरे फैसले आगे चलकर स्थिरता दे सकते हैं। यह दिन बाहरी दबाव से ज्यादा अंदर की क्लैरिटी को महत्व देता है।

जन्मांक 4 (4, 13, 22, 31)

4 i

आज का दिन व्यवस्था और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का है। अधूरे काम पूरे करने का मन बनेगा।
काम में अनुशासन से अच्छा परिणाम मिलेगा। बजट और भविष्य की योजना के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों में भरोसा और स्थिरता ज्यादा मायने रखेगी।

  •  शुभ अंक: 4
  •  शुभ रंग: भूरा
  •  सकारात्मक वाक्य: मैं धैर्य और स्थिरता से अपना जीवन बनाता/बनाती हूं।

जन्मांक 5 (5, 14, 23)

5 i

आज संतुलन बनाना जरूरी है। मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, लेकिन ध्यान बनाए रखना जरूरी है।
काम में ध्यान भटकने से बचें। अचानक खर्च हो सकता है, इसलिए योजना रखें। रिश्तों में जल्दबाजी से प्रतिक्रिया न दें। हल्की कसरत फायदेमंद रहेगी।

  •  शुभ अंक: 5
  •  शुभ रंग: हल्का नीला
  •  सकारात्मक वाक्य: मैं हर हाल में संतुलन चुनता/चुनती हूं।

जन्मांक 6 (6, 15, 24)

6 i

आज का दिन देखभाल और अपनापन बढ़ाने वाला है। आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहेंगे।
काम में साथ मिलकर किया गया प्रयास सराहना दिलाएगा। घर या परिवार पर खर्च हो सकता है। रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। खुद के लिए भी समय निकालें।

  •  शुभ अंक: 6
  •  शुभ रंग: हल्का गुलाबी
  •  सकारात्मक वाक्य: मैं प्यार और समझ से संतुलन बनाता/बनाती हूं।

निष्कर्ष -

26 दिसंबर याद दिलाता है कि हर प्रगति जल्दबाजी से नहीं होती। यह दिन सोच-समझकर कदम उठाने, भावनाओं को संतुलित रखने और खुद को समझने का है। जब आप दबाव की जगह धैर्य चुनते हैं और प्रतिक्रिया की जगह समझदारी, तो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। यह दिन भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने में मदद करता है। अंदर की शांति और बाहर की स्थिरता दोनों साथ बढ़ती हैं।

यह अंक ज्योतिष भविष्यवाणी Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषाचार्य भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार की गई है। सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com