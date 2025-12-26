Aaj Ka Ank Jyotish 26 December 2025: अंक राशिफल से जानें मूलांक 1 से लेकर 3 का हाल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 26 दिसंबर का योग डे अंक 8 (2 + 6 = 8) बनता है। यह अंक जिम्मेदारी, अनुशासन और प्रैक्टिकल समझ का प्रतीक है। साल की चल रही ऊर्जा के साथ मिलकर यह दिन यूनिवर्सल डे अंक 8 बनता है, जो महत्वाकांक्षा और भावनात्मक समझ के बीच संतुलन सिखाता है।

जन्मांक 1 (1, 10, 19, 28) आज आपको संतुलित और सोच-समझकर चलने की सलाह है। नेतृत्व आपकी ताकत है, लेकिन आज नए कदम उठाने से बेहतर है कि आप योजना बनाएं। काम में जिम्मेदारियों को सही ढंग से संभालना और रणनीति पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। पैसों में जल्दबाजी से खर्च न करें। रिश्तों में ध्यान से सुनना रिश्तों को मजबूत करेगा। मन की शांति आपको क्लैरिटी देगी।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: हल्का सुनहरा

सकारात्मक वाक्य: मैं क्लैरिटी, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीवन को आगे बढ़ाता/बढ़ाती हूं। जन्मांक 2 (2, 11, 20, 29) आज का दिन भावनात्मक संतुलन और अंदर की समझ को मजबूत करता है। आप दूसरों की भावनाएं आसानी से समझ पाएंगे।

काम में सबके साथ मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। पैसों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन वादों में सावधानी रखें। रिश्तों में नरमी और खुली बातचीत से बात बनेगी।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: मोती जैसा सफेद

सकारात्मक वाक्य: मैं अपनी इन्टुशन पर भरोसा रखता/रखती हूं। जन्मांक 3 (3, 12, 21, 30) आज बोलने और लिखने में समझदारी जरूरी है। रचनात्मकता अच्छी रहेगी, लेकिन शब्दों का चुनाव सोचकर करें।

काम में छोटी बातों पर ध्यान दें। बेवजह खर्च से बचें। रिश्तों में सच्चाई राहत देगी, लेकिन बात नरमी से रखें। मन खुश रखने के लिए कोई पसंदीदा काम करें।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

सकारात्मक वाक्य: मेरे शब्द साफ, समझदार और सकारात्मक हैं। निष्कर्ष - 26 दिसंबर याद दिलाता है कि हर प्रगति जल्दबाजी से नहीं होती। यह दिन सोच-समझकर कदम उठाने, भावनाओं को संतुलित रखने और खुद को समझने का है। जब आप दबाव की जगह धैर्य चुनते हैं और प्रतिक्रिया की जगह समझदारी, तो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। यह दिन भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने में मदद करता है। अंदर की शांति और बाहर की स्थिरता दोनों साथ बढ़ती हैं।