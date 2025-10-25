Aaj Ka Ank Jyotish 25 October 2025: आज किस मूलांक के बनेंगे काम, अंक राशिफल से जानें
25 अक्टूबर को अंक 7 और 8 की ऊर्जा एक खास संदेश देती है - आपकी इन्टुशन और जिम्मेदारी साथ-साथ काम करें। अंक 7 हमें धीरे चलने, सोचने और अपनी अंदर की समझ सुनने की सीख देती है, वहीं अंक 8 हमें सुसंगठित कार्रवाई, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने को कहती है। चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह ऊर्जा रणनीतिक योजना बनाने, आत्मनिरीक्षण करने और लंबे समय के फैसले लेने के लिए बहुत सही है। कामकाज में यह दिन मजबूत नींव बनाने, स्पष्ट नेतृत्व दिखाने और टिकाऊ फैसले लेने के लिए अनुकूल है। रिश्तों में गहराई, निष्ठा और भावनात्मक समझ जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से यह दिन ज्ञान पाने और जीवन की जिम्मेदारियों में स्थिर रहने का है।
अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25)
(सोच-समझकर काम करना)
आज आपका दिन इन्टुशन और खुद के कार्यों की जांच से जुड़ा है। पेशेवर रूप से आपकी सूझबूझ अच्छे समाधान लाएगी। रिश्तों में खुद को बंद न करें—खुलापन संबंध मजबूत करता है। ध्यान या शांत चिंतन से समझ बढ़ेगी।
- शुभ रंग: इंडिगो
- शुभ समय: दोपहर
- वित्तीय सलाह: निवेश या फैसले लेने से पहले ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें।
- रिश्तों की सलाह: अकेलेपन और भावनाओं के साझा करने में संतुलन बनाएं।
- संकल्प वाक्य: “मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा करता/करती हूं और स्पष्टता के साथ कार्य करता/करती हूं।”
अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)
(संतुलित अधिकार)
आपकी नेतृत्व क्षमता आज न्याय और अनुशासन के साथ प्रभावशाली रहेगी। पेशेवर रूप से सही और संतुलित नेतृत्व मान्यता दिलाएगा। रिश्तों में अनुशासन के साथ स्नेह से संबंध मजबूत होंगे। आध्यात्मिक रूप से, शक्ति में नम्रता लाएं।
- शुभ रंग: गहरा नीला
- शुभ समय: सुबह
- वित्तीय सलाह: दीर्घकालिक लाभ के लिए रणनीतिक योजना बनाएं।
- रिश्तों की सलाह: स्नेह के साथ नेतृत्व करें, नियंत्रण न करें।
- संकल्प वाक्य: “मैं न्याय, बुद्धि और प्यार के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।”
अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)
(प्यार और ताकत)
आज आपकी मानवता और सेवा की भावना प्रमुख रहेगी। पेशेवर रूप से सेवा-संबंधी काम सफल होंगे। रिश्तों में धैर्य और संयम से मजबूती आएगी। प्यार से किये गए काम मन को संतोष देंगे।
- शुभ रंग: लाल
- शुभ समय: शाम
- वित्तीय सलाह: ऐसे काम या निवेश का समर्थन करें जो समुदाय को लाभ दें।
- रिश्तों की सलाह: प्यार को स्थिर और सोच-समझकर दिखाएं।
- संकल्प वाक्य: “मैं दया, संतुलन और ईमानदारी के साथ कार्य करता/करती हूं।”
निष्कर्ष -
25 अक्टूबर 2025, 7/8 की ऊर्जा के अनुसार इन्टुशन और जिम्मेदारी का संतुलन जरूरी है। पेशेवर सफलता सोच-समझकर फैसलों और अनुशासन से मिलेगी। रिश्तों में ईमानदारी और धैर्य मददगार होंगे। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली विकास तब होता है जब हमारी अंदर की समझ हमारे कामों के साथ मेल खाती है।
आज का दिन यह भी सिखाता है कि बिना जिम्मेदारी के अंतर्ज्ञान कमजोर होता है, और बिना अंतर्ज्ञान के जिम्मेदारी गहराई नहीं ला पाती। जब हम दोनों को मिलाते हैं, तो हम एक संतुलित, स्पष्ट और मजबूत जीवन बना पाते हैं।
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com
