Aaj Ka Ank Jyotish 25 October 2025: परिवार के साथ समय बिताएंगे मूलांक 6 के जातक, पढ़ें अंक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:30 AM (IST)

आज का अंक ज्योतिष राशिफल कहता है कि कुछ मूलांक के जातकों को यह सलाह देता है कि आध्यात्मिक रूप से अपनी इन्टुशन पर भरोसा करें और अनुशासन के जरिए अपने अंदर की ताकत बढ़ाएं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 25 October 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 25 अक्टूबर को पर्सनल दिन अंक 7 और यूनिवर्सल दिन अंक 8 की ऊर्जा काम करेगी। अंक 7 ज्ञान, सोच-समझ और आत्मनिरीक्षण की ऊर्जा देती है, जबकि अंक 8 सत्ता, अनुशासन और भौतिक प्रगति की। इन दोनों का मिलन आपको अक्लमंदी और व्यावहारिकता का बैलेंस सिखाता है, जिससे आप सही और संतुलित फैसले ले सकें।

अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)

(स्थिर प्रगति)

आपकी अनुशासित ऊर्जा आज की ऊर्जा के साथ मेल खाती है। पेशेवर रूप से, लगातार प्रयास से मान्यता मिलेगी। रिश्तों में स्थिरता भरोसा बढ़ाएगी, लेकिन नम्रता और दया के साथ कठोरता को कम करें। ध्यान और शांति अभ्यास से मन को संतुलन मिलेगा।

  •  शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: सुरक्षित और संरचित निवेश पर ध्यान दें।
  • रिश्तों की सलाह: वफादारी में भावनात्मक गर्माहट जोड़ें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य, ताकत और प्यार के साथ धीरे-धीरे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)

(परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से काम करना)

आपकी ऊर्जा आज लचीलापन अपनाने से और मजबूत होगी। कामकाज में तेज सोच और लचीलेपन से मौके मिलेंगे, लेकिन अनुशासन बनाए रखें। रिश्तों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन बनाएं। ध्यान या प्रकृति में समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

  •  शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: लचीले रहें लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें।
  • रिश्तों की सलाह: ध्यान से सुनें ताकि गलतफहमी न हो।
  • संकल्प वाक्य: “मैं जिम्मेदारी और समझदारी के साथ स्वतंत्रता अपनाता/अपनाती हूं।”

अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)

(जिम्मेदार देखभाल)

आपकी देखभाल की प्रवृत्ति आज शिक्षा और समझ की ऊर्जा के साथ जुड़ी है। पेशेवर रूप से भरोसा मिलेगा। रिश्तों में वफादारी और दयालुता संबंधों को मजबूत बनाएगी। आध्यात्मिक रूप से, परिवार और भक्ति में शांति मिलेगी।

  •  शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: स्थिर और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान दें।
  • रिश्तों की सलाह: दूसरों का ख्याल रखें, लेकिन अपनी जरूरतों का भी सम्मान करें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं संतुलन, समझदारी और प्यार के साथ देखभाल करता/करती हूं।”

निष्कर्ष -

25 अक्टूबर 2025, 7/8 की ऊर्जा के अनुसार इन्टुशन और जिम्मेदारी का संतुलन जरूरी है। पेशेवर सफलता सोच-समझकर फैसलों और अनुशासन से मिलेगी। रिश्तों में ईमानदारी और धैर्य मददगार होंगे। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली विकास तब होता है जब हमारी अंदर की समझ हमारे कामों के साथ मेल खाती है।

आज का दिन यह भी सिखाता है कि बिना जिम्मेदारी के अंतर्ज्ञान कमजोर होता है, और बिना अंतर्ज्ञान के जिम्मेदारी गहराई नहीं ला पाती। जब हम दोनों को मिलाते हैं, तो हम एक संतुलित, स्पष्ट और मजबूत जीवन बना पाते हैं।

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com