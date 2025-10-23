Aaj Ka Ank Jyotish 23 October 2025: मूलांक 9 के जातकों को हर काम में मिलेगी सफलता, मानें ये सलाह

Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:45 AM (IST)

नंबर 6 हमें जिम्मेदारी, रिश्तों और सेवा की याद दिलाता है। दैनिक अंक ज्योतिष में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों को काम में धैर्य रखने से फायदा मिल सकता है। चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 23 October 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का अंक ज्योतिष राशिफल बताता है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, खोज और समर्पण, स्वतंत्रता और देखभाल के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।  आज का कॉस्मिक संदेश है कि “संतुलन तब आता है जब स्वतंत्रता प्यार के साथ बहती है और जिम्मेदारी खुशी के साथ अपनाई जाती है।” चलिए पढ़ते हैं अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25)

(चिंतन और स्पष्टता)

आज आपकी आत्मनिरीक्षण की क्षमता ऊर्जा के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। काम में धैर्य और विश्लेषण मदद करेंगे। रिश्तों में अपने साथी के लिए खुलापन दिखाएं। ध्यान से गहरी मार्गदर्शन प्राप्त होगी।

  •  शुभ रंग: इंडिगो
  •  शुभ समय: सुबह
  •  वित्तीय सुझाव: वित्तीय मामलों में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें।
  •  रिश्तों की सलाह: आत्मनिरीक्षण और साझा करने में संतुलन रखें।
  •  संकल्प वाक्य: “मैं अपनी आंतरिक बुद्धि पर भरोसा करता हूं और स्पष्टता के साथ बढ़ता हूं।”

अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)

(संतुलित नेतृत्व)

आपकी नेतृत्व क्षमता आज पोषणकारी ऊर्जा के साथ संतुलित होगी। काम में निष्पक्षता और लचीलापन सम्मान दिलाएगा। रिश्तों में समझदारी के साथ नेतृत्व करें, नियंत्रण नहीं। आध्यात्मिक रूप से करुणा आपकी जीवन दृष्टि को गहरा करती है।

  •  शुभ रंग: गहरा नीला
  •  शुभ समय: दोपहर
  •  वित्तीय सुझाव: व्यवस्थित योजना से स्थायी लाभ मिलता है।
  •  रिश्तों की सलाह: शक्ति में करुणा जोड़ें।
  •  संकल्प वाक्य: “मैं जिम्मेदारी, करुणा और बुद्धि के साथ नेतृत्व करता हूं।”

अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)

(करुणामय साहस)

आपकी मानवीय प्रवृत्ति आज बढ़ेगी। काम में सेवा या रचनात्मक कार्य सफल होंगे। रिश्तों में सहानुभूति गहराई लाएगी, लेकिन अत्यधिक गंभीर न हों। आध्यात्मिक रूप से दया और सेवा संतोष देंगे।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सुझाव: अपने मूल्यों के अनुरूप परियोजनाओं का समर्थन करें।
  • रिश्तों की सलाह: धैर्य के साथ जुनून बढ़ाएं।
  • संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम, करुणा और खुशी के साथ कार्य करता हूं।”

निष्कर्ष -

23 अक्टूबर, 2025, की ऊर्जा 5/6 वाइब्रेशन पर जोर देती है। यह दिन सिखाता है कि सच्चा संतुलन स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, प्रेम और साहसिकता को मिलाकर आता है। काम में लचीलापन और जिम्मेदारी साथ चलने से प्रगति होती है। रिश्ते तब फलते-फूलते हैं जब खुशी वफादारी के साथ जुड़ी हो। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन याद दिलाता है कि आंतरिक शांति स्वतंत्रता और करुणा के मेल से आती है।

संदेश: “खुशी जिम्मेदारी से मुक्त होने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में आनंद पाने में है।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें।