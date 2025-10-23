Aaj Ka Ank Jyotish 23 October 2025: मूलांक 2 वालों को मिलेगा टीमवर्क से फायदा, पढ़ें अंक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:15 AM (IST)

आज के अंक ज्योतिष के मुताबिक कुछ जातकों को सोच-समझकर फैसले करने से फायदा हो सकता है। वहीं कुछ जातकों को निवेश न करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं कि अंकज्योतिष राशिफल के अनुसार, मूलांक 1 से लेकर 3 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

Aaj Ka Ank Jyotish 23 October 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। कामकाज में आज रचनात्मक तरीके अपनाएं, लेकिन अपने वादों और जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखें। रिश्तों में खुशी और वफादारी का संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिक रूप से साहसिक और भावनात्मक विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, सच्चा सुख तब मिलता है जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्यार और जिम्मेदारी के साथ मेल खाती है।

अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28)

(साहसी नेतृत्व)

आज आपका नेतृत्व और भी प्रभावी रहेगा अगर आप लचीलापन अपनाएं। काम में नई और रचनात्मक योजनाएं बनाएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएं। रिश्तों में दूसरों को स्वतंत्रता दें और साथ में प्यार और देखभाल बनाए रखें। आध्यात्मिक रूप से अपने लक्ष्यों को ध्यान और सोच-समझ के साथ संतुलित करें; इससे आपकी समझ और बुद्धि बढ़ेगी।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: जल्दबाजी में पैसे खर्च या निवेश न करें।
  • रिश्तों की सलाह: ताकत और कोमलता का संतुलन रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम, समझदारी और लचीलापन के साथ नेतृत्व करता हूं।”

अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

(समझदारी वाला संतुलन)

आज आपकी भावनात्मक समझ और भी बढ़ेगी। कामकाज में टीमवर्क अच्छा रहेगा यदि आप नए दृष्टिकोणों को अपनाएं। रिश्तों में आपकी सहानुभूति गहरे संबंध बनाती है, लेकिन किसी पर ज्यादा निर्भर न हों। आध्यात्मिक रूप से ध्यान से आंतरिक स्पष्टता बढ़ेगी।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ समय: दोपहर
  •  वित्तीय सुझाव: साझेदारी स्थिर वित्तीय सहयोग ला सकती है।
  •  रिश्तों की सलाह: समझदारी दिखाएं लेकिन सीमाओं का ध्यान रखें।
  •  संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम, स्पष्टता और सहज बुद्धि के साथ संतुलन बनाता हूं।”

अंक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)

(रचनात्मक खोज)

आज आपकी उत्साही ऊर्जा बढ़ेगी। काम में नई सोच सफल हो सकती है यदि उसे लगातार प्रयास के साथ जोड़ा जाए। रिश्तों में आपका आकर्षण दूसरों को खुश करता है, लेकिन ज्यादा बेचैनी न दिखाएँ। आध्यात्मिक रूप से आभार लिखने की आदत आपको संतुलित रखेगी।

  •  शुभ रंग: पीला
  •  शुभ समय: शाम
  •  वित्तीय सुझाव: नई योजनाओं को सोच-समझकर अपनाएं।
  •  रिश्तों की सलाह: खुशी और जिम्मेदारी का संतुलन रखें।
  •  संकल्प वाक्य: “मैं जोश, खुशी और संतुलन के साथ रचना करता हूं।”

निष्कर्ष -

23 अक्टूबर, 2025, की ऊर्जा 5/6 वाइब्रेशन पर जोर देती है। यह दिन सिखाता है कि सच्चा संतुलन स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, प्रेम और साहसिकता को मिलाकर आता है। काम में लचीलापन और जिम्मेदारी साथ चलने से प्रगति होती है। रिश्ते तब फलते-फूलते हैं जब खुशी वफादारी के साथ जुड़ी हो। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन याद दिलाता है कि आंतरिक शांति स्वतंत्रता और करुणा के मेल से आती है।

संदेश: “खुशी जिम्मेदारी से मुक्त होने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में आनंद पाने में है।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें।