Aaj Ka Ank Jyotish 22 October 2025: सोच-समझकर फैसला करें मूलांक 7 वाले, मानें ये सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 4 और अंक 5 का मेल आज के दिन को विरोधाभास और विकास से भर देता है। अंक 4 हमें अनुशासन, योजना और स्थिरता की याद दिलाती है, जबकि अंक 5 स्वतंत्रता, साहसिकता और खोज की ओर खींचती है। इन दोनों ऊर्जा के मिलन से यह सिखाता है कि परिवर्तन सिर्फ अव्यवस्था नहीं है, जब इसे सही ढंग से और संरचना के साथ किया जाए, तो यही असली रूप में रूपांतरण है।

अंक 7 (जन्मदिन 7, 16, 25) (समझदारी और लचीलापन) आज आपका मन और सोच बदलाव के अनुसार संतुलित रहेगी। काम में धैर्य और सोच समझ से निर्णय लें। रिश्तों में साथी अधिक खुलापन चाहता हो सकता है, अपनी भावनाएं साझा करें। ध्यान और चिंतन मार्गदर्शन देंगे। शुभ रंग: इंडिगो

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: निवेश से पहले सोच-समझ कर निर्णय लें।

रिश्तों की सलाह: अकेलेपन और भावनात्मक संबंध में संतुलन रखें।

संकल्प वाक्य: “मैं समझदारी, चिंतन और लचीलापन के साथ बढ़ता/बढ़ती हूं।” अंक 8 (जन्मदिन 8, 17, 26)

(अनुशासित नेतृत्व) आज आपकी नेतृत्व क्षमता और लचीलापन मिलकर अच्छा निर्णय लेने में मदद करेंगे। काम में निष्पक्षता और जिम्मेदारी से सम्मान मिलेगा। रिश्तों में सख्ती के बजाय कोमलता दिखाएं। करुणा नेतृत्व गुणों को मजबूत करेगी। शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: योजना बनाकर लंबी अवधि के फायदे पाएं।

रिश्तों की सलाह: समझदारी और कोमलता से नेतृत्व करें।

संकल्प वाक्य: “मैं निष्पक्षता, करुणा और लचीलापन के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक 9 (जन्मदिन 9, 18, 27)

(करुणामय बदलाव) आज आपकी मानवीय ऊर्जा बदलाव के साथ संतुलित रहेगी। काम में सेवा-उन्मुख या टीम प्रोजेक्ट अच्छे रहेंगे। रिश्तों में ईमानदारी और सहानुभूति संबंधों को मजबूत करेगी। आज की दयालुता से मन को शांति मिलेगी। शुभ रंग: लाल

शुभ समय: शाम

वित्तीय सलाह: ऐसे कामों में निवेश करें जो लोगों की मदद से जुड़े हों।

रिश्तों की सलाह: भावना और स्थिरता में संतुलन रखें।

संकल्प वाक्य: “मैं करुणा, संतुलन और बदलाव के प्रति खुलेपन के साथ काम करता/करती हूं।” निष्कर्ष -

22 अक्टूबर 2025, 4/5 ऊर्जा के साथ है। यह सिखाता है कि बदलाव तभी सच्चा रूपांतरण है जब उसे सही ढंग से अपनाया जाए। काम में योजना के साथ अनुकूलन सफलता लाता है। रिश्तों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से यह दिन याद दिलाता है कि बदलाव को अपनाना जीवन का सही मार्ग है।