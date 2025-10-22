Aaj Ka Ank Jyotish 22 October 2025: मूलांक 5 वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, ट्रिप का बनेगा प्लान

Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:30 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों के लिए यात्रा से जुड़े काम लाभदायक रहेंगे। वहीं कुछ जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 22 October 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। पेशेवर तौर पर, आज कार्यक्षेत्र में अनपेक्षित बदलाव आ सकते हैं, लेकिन ये नए अवसर भी ला सकते हैं। रिश्तों में रोमांच और उत्साह का अनुभव होगा, पर संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि बेचैनी न बढ़े। आध्यात्मिक रूप से, 4/5 ऊर्जा हमें पुरानी आदतों को तोड़ने, विकास को अपनाने और स्थिरता तथा खोज के बीच संतुलन बनाने की प्रेरणा देती है।

अंक 4 (जन्मदिन 4, 13, 22, 31) 

(स्थिर और लचीला)

आज आपका दिन है। काम में अनुशासन आपको बदलावों के साथ सहज बनाए रखेगा। रिश्तों में कठोरता से बचें, लचीलापन संबंध मजबूत करता है। गहरी सांस लेने जैसी साधारण तकनीक भावनाओं को संतुलित रखेंगी।

  •  शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: खर्च आए तो भी योजना पर टिके रहें।
  • रिश्तों की सलाह: जिम्मेदारी और खुलेपन का संतुलन रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं स्थिरता के साथ काम करता/करती हूं और बदलाव के साथ बहता/बहती हूं।”

अंक 5 (जन्मदिन 5, 14, 23) 

(स्वतंत्रता और सक्रियता)

आज आपका उत्साह और ऊर्जा चमकेगी। काम में नेटवर्किंग, संचार और यात्रा से जुड़े काम अच्छे रहेंगे। रिश्तों में आपका उत्साह खुशी लाता है, पर अस्थिरता से बचें। ध्यान और छोटे व्यायाम आपकी ऊर्जा संतुलित करेंगे।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: नए काम में जल्दबाजी न करें, विवरण अच्छे से देखें।
  • रिश्तों की सलाह: स्वतंत्रता और साथी पर ध्यान का संतुलन रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं खुशी, प्रेम और संतुलन के साथ बदलाव अपनाता/अपनाती हूं।”

अंक 6 (जन्मदिन 6, 15, 24) 

(जिम्मेदार और देखभाल)

आज आपकी देखभाल और जिम्मेदारी अच्छी तरह काम करेगी। काम में लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं। रिश्तों में वफादारी और स्नेह संबंधों को गहरा करता है, पर ज्यादा नियंत्रण न करें। पारिवारिक काम मन को शांति देंगे।

  •  शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: तात्कालिक लाभ की बजाय लंबी योजना पर ध्यान दें।
  • रिश्तों की सलाह: देखभाल दिखाएं, पर सीमाओं का सम्मान करें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम, संतुलन और अनुकूलता के साथ देखभाल करता/करती हूं।”

निष्कर्ष -

22 अक्टूबर 2025, 4/5 ऊर्जा के साथ है। यह सिखाता है कि बदलाव तभी सच्चा रूपांतरण है जब उसे सही ढंग से अपनाया जाए। काम में योजना के साथ अनुकूलन सफलता लाता है। रिश्तों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से यह दिन याद दिलाता है कि बदलाव को अपनाना जीवन का सही मार्ग है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए, hello@astropatri.com पर लिखें।