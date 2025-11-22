Aaj Ka Ank Jyotish 22 November 2025: मूलांक 9 के जातक अधूरे काम करेंगे पूरे, अच्छा रहेगा दिन
अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ मूलांक के जातक अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे। वहीं कुछ जातक अपने अधूरे काम पूरे कर सकते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। जब यह ऊर्जा 6 की संभालने वाली और शांत प्रकृति के साथ मिलती है, तो दिन शक्तिशाली होने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी संतुलित रहता है। आज आप रिश्तों, काम या अपनी आंतरिक स्थिरता के प्रति स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार महसूस करेंगे। ये दिन जल्दबाजी या अधूरे फैसलों के लिए नहीं है, बल्कि संगठन, भावनात्मक समझ और सोच-समझकर आगे बढ़ने का समय है।
अंक ज्योतिष मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म वाले)
आज आत्मचिंतन का दिन है। आप भीतर से बहुत साफ महसूस करेंगे और गहराई से सोचने की इच्छा होगी।
- प्यार: कोमलता से बात करें; खुद को पूरी तरह अलग न करें।
- करियर: शोध, विश्लेषण और रणनीति बनाने के लिए बेहतरीन दिन।
- स्वास्थ्य: थोड़ा अकेले समय से ऊर्जा लौटेगी।
- शुभ रंग: गहरा जामुनी
- संकल्प वाक्य: “मैं अपने इन्टुशन को समझदारी और स्थिरता के साथ जोड़ता हूं।”
अंक ज्योतिष मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्म वाले)
आज का दिन आपके लिए बेहद फलदायक है। 4–6 ऊर्जा आपकी नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने और अनुशासन को मजबूत करती है।
- प्यार: नरमी और समझदारी रिश्तों को और मजबूत करेगी।
- करियर: नेतृत्व, व्यावसायिक फैसले और बातचीत में सफलता की संभावना।
- स्वास्थ्य: रीढ़ और पीठ का ध्यान रखें; गहरी सांसें लें।
- शुभ रंग: गहरा हरा
- संकल्प वाक्य: “मैं अपनी शक्ति को समझदारी, धैर्य और करुणा के साथ उपयोग करता हूं।”
अंक ज्योतिष मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म वाले)
आज आपकी भावनाएं स्थिर होंगी। पुरानी परेशानियों को सुलझाने या अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने का मन करेगा।
- प्यार: दिल से की गई बातचीत से जुड़ाव और भरोसा बढ़ेगा।
- करियर: योजना बनाने और अधूरे काम पूरे करने के लिए अच्छा दिन।
- स्वास्थ्य: पानी पिएं, आराम करें, मन हल्का रखें।
- शुभ रंग: मैरून
- संकल्प वाक्य: “मैं अपने जुनून को शांत और सार्थक दिशा में लगाता हूं।”
निष्कर्ष -
22 नवंबर 2025 का यह दिन मास्टर नंबर 22 और संभालने वाली 6 ऊर्जा का अनोखा मेल है। यह आपको जिम्मेदारी लेने, परिपक्व बनने और उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाने का संदेश देता है। पिछले दो दिनों में जहां धैर्य और समझ बढ़ी, वहीं आज उसी स्पष्टता को कर्म में बदलने का समय है।
आज का ब्रह्मांडीय संदेश -
“इरादे से निर्माण करो। जिम्मेदारी से कदम बढ़ाओ। रिश्तों का ख्याल रखो। स्थिरता भीतर से शुरू होती है।”
दिन के अंत में आपका मन और भावनाएं हल्की होंगी, इसलिए नहीं कि आपने जल्दी की, बल्कि इसलिए कि आपने सोच-समझकर और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चुना।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव भेजें: hello@astropatri.com
