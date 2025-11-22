विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 22 November 2025: मूलांक 4 का करियर पर रहेगा फोकस, जरूर मानें ये सलाह

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:30 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, कुछ मूलांक के जातकों की आज गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि ज्यादा काम से बचें। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 22 November 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 21 नवंबर ने जहां आपको जागरूक होने और आत्मचिंतन की दिशा दी, वहीं 22 नवंबर उस स्पष्टता को काम में बदलने का दिन है। 22 नवंबर 2025 की ऊर्जा में मास्टर नंबर 22 (मास्टर बिल्डर) और यूनिवर्सल डे नंबर 6 का अनोखा मेल है। यह संयोजन बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता और संतुलन दोनों लाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मास्टर नंबर 22 का अर्थ है -

  • दूरदर्शिता
  • योजनाओं को धरातल पर उतारने की क्षमता
  • मजबूत नींव बनाना
  • विचारों को वास्तविकता में बदलना
  • लंबे समय की रणनीति बनाना

अंक ज्योतिष मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म वाले)

4 i

आज का दिन बिल्कुल आपके अनुरूप है। आपकी मेहनत, फोकस और धैर्य को आज सही समर्थन मिलता है। लंबे समय के लक्ष्य स्पष्ट होंगे।

  • प्यार: समय देना और छोटे-छोटे ध्यान रखने वाले कदम रिश्तों को मजबूत बनाएंगे।
  • करियर: योजना, विश्लेषण और पैसों से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया दिन।
  • स्वास्थ्य: आराम भी जरूरी है, ज्यादा काम से बचें।
  • शुभ रंग: भूरा
  • संकल्प वाक्य: “मेरी निरंतरता और अनुशासन मुझे कामयाबी तक ले जाते हैं।”

अंक ज्योतिष मूलांक 5 (5, 14, 23 जन्म वाले)

5 i

धीमी गति आपको सीमित लगेगी, पर यही आपको स्पष्ट सोच देगी। मन नए-नए काम करेगा, लेकिन आज ध्यान बंटने से बचना जरूरी है।

  • प्यार: शांत दिन, भरोसा दिखाने वाले सरल कदम असर करेंगे।
  • करियर: अधूरे काम निपटाएं और व्यवस्थित रहें।
  • स्वास्थ्य: पानी पर्याप्त पिएं; ज्यादा उत्तेजना से बचें।
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • संकल्प वाक्य: “मैं आजादी और जिम्मेदारी में संतुलन बनाकर आगे बढ़ता हूं।”

अंक ज्योतिष मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म वाले)

6 i

आज की यूनिवर्सल ऊर्जा 6 आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाती है। घर, रिश्ते और मन सभी में सहजता रहेगी।

  • प्यार: गहरी जुड़ाव वाली बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।
  • करियर: टीमवर्क अच्छा चलेगा; तारीफ मिल सकती है।
  • स्वास्थ्य: मन हल्का करने के लिए बात करें, लिखें या ध्यान करें।
  • शुभ रंग: सफेद
  • संकल्प वाक्य: “मैं जहां भी जाता हूं, प्यार और संतुलन फैलाता हूं।”

निष्कर्ष -

22 नवंबर 2025 का यह दिन मास्टर नंबर 22 और संभालने वाली 6 ऊर्जा का अनोखा मेल है। यह आपको जिम्मेदारी लेने, परिपक्व बनने और उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाने का संदेश देता है। पिछले दो दिनों में जहां धैर्य और समझ बढ़ी, वहीं आज उसी स्पष्टता को कर्म में बदलने का समय है।
आज का ब्रह्मांडीय संदेश:

“इरादे से निर्माण करो। जिम्मेदारी से कदम बढ़ाओ। रिश्तों का खयाल रखो। स्थिरता भीतर से शुरू होती है।”
दिन के अंत में आपका मन और भावनाएं हल्की होंगी, इसलिए नहीं कि आपने जल्दी की, बल्कि इसलिए कि आपने सोच-समझकर और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चुना।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव भेजें: hello@astropatri.com