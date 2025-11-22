विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 22 November 2025: मूलांक 1 के रिश्ते होंगे मजबूत, पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:15 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल में आज का दिन नई योजनाएं तय करने के लिए अच्छा माना जा रहा है। वहीं कुछ जातक रिश्तों और काम दोनों के बीच संतुलन बनाने में सफल होंगे। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 3 तक का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 22 November 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 22 नवंबर 2025 की तारीख में 4–6 की गहरी, जमीन से जोड़ने वाली ऊर्जा है, यह जिम्मेदारी, अनुशासन, भावनात्मक संतुलन और अपनापन लाती है। जहां 4 का प्रभाव आपको ध्यान, प्रैक्टिकल सोच और दृढ़ निश्चय देता है, वहीं 6 की ऊर्जा रिश्तों में प्यार, समझदारी और सुधार लाती है। आज का दिन अपने वादों को निभाने, दीर्घकालिक लक्ष्यों की जिम्मेदारी लेने, रिश्तों को मजबूत करने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने के लिए बेहद शुभ है।

अंक ज्योतिष मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 जन्म वाले)

आपकी नेतृत्व क्षमता आज की स्थिर ऊर्जा के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। लेकिन ब्रह्मांड चाहता है कि आप कठोरता से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से नेतृत्व करें।

  • प्यार: भरोसा दिलाने वाले स्थिर कदम रिश्तों को मजबूत करेंगे।
  • करियर: लंबी योजना, काम बांटना और व्यवस्थापन आज सफल रहेगा।
  • स्वास्थ्य: सही बैठने की आदत और धीमी, गहरी सांसों पर ध्यान दें।
  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • संकल्प वाक्य: “मैं अपने लक्ष्य अनुशासन, धैर्य और स्पष्ट सोच से बनाता हूं।”

अंक ज्योतिष मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म वाले)

आज आपकी भावनात्मक समझ और व्यावहारिक सोच का अच्छा तालमेल रहेगा। सहारा देने वाली बातचीत रिश्तों और काम दोनों को मजबूत करेगी।

  • प्यार: दिल से की गई बातचीत राहत और जुड़ाव लाएगी।
  • करियर: टीमवर्क आपकी छवि मजबूत करेगा।
  • स्वास्थ्य: हल्का स्ट्रेचिंग या सरल योग आराम देगा।
  • शुभ रंग: हल्का ग्रे
  • संकल्प वाक्य: “मैं समझ और जिम्मेदारी से संतुलन बनाता हूं।”

अंक ज्योतिष मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म वाले)

दिन की धीमी और गंभीर ऊर्जा आपको थोड़ा बंधा-बंधा महसूस करा सकती है, लेकिन यही आपके विचारों को दिशा देने में मदद करेगी। एक काम चुनकर उसे पूरा करने की कोशिश करें।

  • प्यार: बड़े-बड़े शब्दों से ज्यादा स्थिरता असर दिखाएगी।
  • करियर: संपादन, व्यवस्था बनाने या नई योजनाएं तय करने के लिए अच्छा दिन।
  • स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें; दिमाग शांत रखें।
  • शुभ रंग: ऑलिव
  • संकल्प वाक्य: “मैं अपनी रचनात्मकता को अनुशासन के साथ दिशा देता हूं।”

निष्कर्ष -

22 नवंबर 2025 का यह दिन मास्टर नंबर 22 और संभालने वाली 6 ऊर्जा का अनोखा मेल है। यह आपको जिम्मेदारी लेने, परिपक्व बनने और उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाने का संदेश देता है। पिछले दो दिनों में जहां धैर्य और समझ बढ़ी, वहीं आज उसी स्पष्टता को कर्म में बदलने का समय है।

आज का ब्रह्मांडीय संदेश -

“इरादे से निर्माण करो। जिम्मेदारी से कदम बढ़ाओ। रिश्तों का खयाल रखो। स्थिरता भीतर से शुरू होती है।”
दिन के अंत में आपका मन और भावनाएं हल्की होंगी, इसलिए नहीं कि आपने जल्दी की, बल्कि इसलिए कि आपने सोच-समझकर और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चुना।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव भेजें: hello@astropatri.com