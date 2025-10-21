Aaj Ka Ank Jyotish 21 October 2025: मूलांक 3 के जातकों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 21 अक्टूबर 2025, पर्सनल डे नंबर 3 और यूनिवर्सल डे नंबर 4 का दिन है। नंबर 3 रचनात्मकता, खुशी और व्यक्तित्व का प्रतीक है, जबकि नंबर 4 अनुशासन, व्यवस्था और स्थिरता लाता है। इन दोनों का मेल आज आपको अपने नए आइडियाज को प्लानिंग और मेहनत के जरिए वास्तविकता में बदलने का मौका देगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 1 से लेकर 3 तक (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28) आज का दिन आपके लिए नेतृत्व और फोकस का है। आपकी नेचुरल लीडरशिप और आज की स्थिर ऊर्जा मिलकर आपको निर्णय लेने और मेहनत में निरंतरता लाने में मदद करेगी। काम में योजना और लगातार प्रयास से सफलता मिलने की संभावना है।

रिश्तों में अपने अधिकार और समझदारी का संतुलन बनाए रखें। आपका साथी भावनात्मक सुरक्षा और भरोसा चाहता हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से धैर्य आपके लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करेगा। शुभ रंग: सफेद

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: लंबी अवधि के निवेश जल्दी मुनाफे से बेहतर होंगे।

रिश्तों का सुझाव: प्यार और भरोसे के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें।

संकल्प: “मैं अनुशासन, धैर्य और करुणा के साथ नेतृत्व करता हूँ।” अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

आज की स्थिर और कठोर ऊर्जा आपके संवेदनशील स्वभाव को थोड़ा सीमित महसूस करा सकती है, लेकिन यह आपको संतुलन खोजने में मदद करेगी। काम में, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें जहाँ सहयोग और समझदारी की जरूरत हो। रिश्तों में धैर्य और खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां नहीं होंगी। आध्यात्मिक रूप से, प्रार्थना, गहरी साँसें या ध्यान जैसी तकनीक मानसिक संतुलन और शांति बनाए रखेंगी।

शुभ रंग: चांदी

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सुझाव: जल्दबाजी से बचें और व्यावहारिक सलाह पर भरोसा करें।

रिश्तों का सुझाव: अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं शांति और स्पष्टता से व्यक्त करें।

संकल्प: “मैं संतुलन अपनाता हूँ और स्थिर और ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ।” अंक 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)