Aaj Ka Ank Jyotish 21 November 2025: इन जातकों को जल्दबाजी से होगा नुकसान, पढ़ें मूलांक 7 से 9 का राशिफल
अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ राशि के जातकों को करियर में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। कल की 2–4 ऊर्जा ने धैर्य, स्थिरता और संयम पर जोर दिया था, जबकि आज का दिन आपसे कहता है कि “खुले रहें, जागरूक रहें, और परिस्थितियों के साथ सहजता से बहें।” भावनाएं हल्की-फुल्की बदल सकती हैं, लेकिन शांत रहकर काम करेंगे तो निर्णय साफ और सही होंगे। चलिए पढ़ते हैं आज का अंक ज्योतिष राशिफल।
अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 7 (7, 16, 25 को जन्म वाले)
आज का दिन आत्मचिंतन का है। आप जितना भीतर झांकेंगे, उतनी ही स्पष्टता मिलेगी।
- प्रेम: भावनाओं को शांत रखकर सुनने से रिश्ता मजबूत होगा।
- करियर: रिसर्च, रणनीति और सोच-विचार वाले काम शानदार रहेंगे।
- स्वास्थ्य: मेडिटेशन या जर्नलिंग आपको स्थिर रखेगी।
- शुभ रंग: सफेद
- संकल्प वाक्य: “मेरी अंतरात्मा मुझे सही दिशा देती है।”
अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 8 (8, 17, 26 को जन्म वाले)
आपकी मजबूत नेतृत्व क्षमता आज सक्रिय है, लेकिन अगर आप सख्ती कम करेंगे और लचीलापन बढ़ाएंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे।
- प्रेम: धैर्य और समझ सब ठीक कर देंगे।
- करियर: वित्तीय योजनाओं और रणनीति में सफलता मिल सकती है।
- स्वास्थ्य: रिलैक्सेशन और सही पोस्चर मददगार होगा।
- शुभ रंग: डार्क ब्लू
- संकल्प वाक्य: “मैं बुद्धिमानी और धैर्य से नेतृत्व करता/करती हूं।”
अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 9 (9, 18, 27 को जन्म वाले)
आज आपकी भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन शांति और समझ आपको सही रास्ता दिखाएगी। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है।
- प्रेम: नरमी और वास्तविकता से बात करेंगे तो पुराने घाव भी भरेंगे।
- करियर: आज प्लानिंग पर ध्यान दें; बड़े कदम कल उठाएं।
- स्वास्थ्य: पानी पिएं, आराम करें और मन को शांत रखें।
- शुभ रंग: लैवेंडर
- संकल्प वाक्य: “मैं अपनी भावनाओं को शांत, उद्देश्यपूर्ण दिशा देता/देती हूं।”
निष्कर्ष -
21 नवंबर 2025 की ऊर्जा आपको कहती है: “तेज नहीं, जागरूक होकर चलो। इन्ट्यूशन सुनो, और लचीले रहो।” आज का दिन आपको याद दिलाता है कि वृद्धि हमेशा गति से नहीं आती, कभी-कभी जागरूकता, ध्यान से समझना और शांति सबसे बड़े परिणाम लाती है।
आज का संदेश: “जागरूकता के साथ बहो, अपनी इन्ट्यूशन पर भरोसा करो, और हर कदम स्पष्टता के साथ उठाओ।”
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com
