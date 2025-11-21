विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 21 November 2025: आपके मूलांक के लिए कैसा रहेगा दिन, अंक ज्योतिष राशिफल से जानें

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:30 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों को  टीमवर्क से लाभ मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों को अपनी प्लानिंग के अनुसार, सफलता मिल सकती है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 21 नवंबर 2025 की तारीख दिनांक संख्या 3 और यूनिवर्सल डे नंबर 5 बनाती है, यह जोड़ी संवाद, समझ और बदलाव की ऊर्जा लेकर आती है। 3 आपको बातचीत करने, विचार साझा करने और जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। 5 आपको अनुकूलन, मूवमेंट और नई चीजें समझने की क्षमता देता है।

अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 4 (4, 13, 22, 31 को जन्म वाले)

आज की मूवमेंट और बदलाव आपको थोड़ा अस्थिर कर सकते हैं, लेकिन आपकी योजना और अनुशासन सभी स्थितियों को संतुलित कर देंगे।

  • प्रेम: शांत, ईमानदार बात रिश्ते को मजबूत करेगी।
  • करियर: आज संरचना, प्लानिंग और विश्लेषण में सफलता।
  • स्वास्थ्य: हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए अच्छी रहेगी।
  • शुभ रंग: ग्रे
  • संकल्प वाक्य: “मैं स्थिर रहते हुए बदलाव को आसानी से अपनाता/अपनाती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 5 (5, 14, 23 को जन्म वाले)

आज की 5 ऊर्जा पूरी आपकी है, बदलाव, जिज्ञासा और आकर्षण। लेकिन याद रखें, जल्दबाजी के निर्णय छोटे झटके दे सकते हैं।

  • प्रेम: मजेदार और हल्की-फुल्की बातें रिश्ता मजबूत करेंगी।
  • करियर: अनपेक्षित परिस्थितियों को आप आसानी से संभालेंगे।
  • स्वास्थ्य: थोड़ी देर बाहर टहलना आपको तरोताजा करेगा।
  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • संकल्प वाक्य: “मैं जिज्ञासा और जागरूकता के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 6 (6, 15, 24 को जन्म वाले)

आपकी सौम्यता आज बहुत प्रभावशाली है। आप जहां भी जाएंगे, वहां शांति और संतुलन का माहौल बनेगा।

  • प्रेम: कोमलता और देखभाल आपकी ताकत हैं।
  • करियर: सहयोग, मदद और टीमवर्क से लाभ मिलेगा।
  • स्वास्थ्य: पौष्टिक भोजन और आराम से ऊर्जा बढ़ेगी।
  • शुभ रंग: क्रीम
  • संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम और सामंजस्य से हर संबंध को सुंदर बनाता/बनाती हूं।”

निष्कर्ष -

21 नवंबर 2025 की ऊर्जा आपको कहती है: “तेज नहीं, जागरूक होकर चलो। इन्ट्यूशन सुनो, और लचीले रहो।” आज का दिन आपको याद दिलाता है कि वृद्धि हमेशा गति से नहीं आती, कभी-कभी जागरूकता, ध्यान से समझना और शांति सबसे बड़े परिणाम लाती है।
आज का संदेश: “जागरूकता के साथ बहो, अपनी इन्ट्यूशन पर भरोसा करो, और हर कदम स्पष्टता के साथ उठाओ।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com