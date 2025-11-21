विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 21 November 2025:आज मूलांक 2 वालों के काम की होगी सराहना, पढ़ें अंक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:15 AM (IST)

अंकज्योतिष राशिफल के मुताबिक, आज के दिन कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। वहीं कुछ जातकों के रिश्तों में आज नई ताजगी आएगी। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 3 तक का अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 21 नवंबर 2025 की 3–5 ऊर्जा बहुत सूक्ष्म लेकिन बदलाव लाने वाली है। 3 की ऊर्जा आपको अभिव्यक्ति, खुशी और रचनात्मकता देती है, जबकि 5 आपको लचीलापन, बदलाव और जिज्ञासा देती है। आज का दिन कहता है - फैसले जल्दी नहीं, जागरूक होकर लें। अपनी इन्ट्यूशन सुनें, मन शांत रखें, और हर कदम सोच-समझकर उठाएं। छोटे, सजग कदम आने वाले दिनों में बड़े परिणाम देंगे।

अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 1 (1, 10, 19, 28 को जन्म वाले)

आज आपको नेतृत्व करना है, लेकिन अधिकार नहीं, जागरूकता के साथ। आपकी पहल तभी सबसे सही दिशा में जाएगी जब आप पहले सुनेंगे और फिर निर्णय लेंगे।

  • प्रेम: छोटी-छोटी ध्यान देने वाली बातें रिश्ता मजबूत करेंगी।
  • करियर: नए विचारों को सुधारें; तुरंत लागू करने की जल्दी न करें।
  • स्वास्थ्य: योग, स्ट्रेचिंग या हल्की मूवमेंट फायदेमंद रहेगी।
  • शुभ रंग: गोल्ड
  • संकल्प वाक्य: “मैं शांत और स्पष्ट नेतृत्व करता/करती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 2 (2, 11, 20, 29 को जन्म वाले)

आपकी इन्ट्यूशन और संवेदनशीलता आज बहुत सक्रिय हैं। बातचीत, सहयोग और संतुलन आपके लिए अच्छे परिणाम लाएंगे।

  • प्रेम: दिल से की गई बातचीत भरोसा बढ़ाएगी।
  • करियर: टीमवर्क में आपकी भूमिका की सराहना होगी।
  • स्वास्थ्य: मीनिंगफुल ब्रीथिंग आपको संतुलित रखेगी।
  • शुभ रंग: सिल्वर
  • संकल्प वाक्य: “मैं अपनी इन्ट्यूशन पर भरोसा करता/करती हूं और सामंजस्य बढ़ाता/बढ़ाती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल नंबर 3 (3, 12, 21, 30 को जन्म वाले)

आज आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा चमक रही है। रचनात्मकता, विचार और संवाद आपकी ताकत हैं। बस ध्यान रखें, बहुत सारी चीजें एक साथ न करें।

  • प्रेम: हल्की-फुल्की प्यारी बातें रिश्ते में नई ताजगी लाएंगी।
  • करियर: ब्रेनस्टॉर्मिंग, नेटवर्किंग और विचार साझा करने का दिन।
  • स्वास्थ्य: खूब पानी पिएं और बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें।
  • शुभ रंग: हल्का पीला
  • संकल्प वाक्य: “मेरी रचनात्मकता उद्देश्य के साथ बहती है।”

निष्कर्ष -

21 नवंबर 2025 की ऊर्जा आपको कहती है: “तेज नहीं, जागरूक होकर चलो। इन्ट्यूशन सुनो, और लचीले रहो।” आज का दिन आपको याद दिलाता है कि वृद्धि हमेशा गति से नहीं आती, कभी-कभी जागरूकता, ध्यान से समझना और शांति सबसे बड़े परिणाम लाती है।

आज का संदेश: “जागरूकता के साथ बहो, अपनी इन्ट्यूशन पर भरोसा करो, और हर कदम स्पष्टता के साथ उठाओ।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com