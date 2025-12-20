विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 20 December 2025: इस मूलांक के काम में अचानक आएगा बदलाव, इन टिप्स से होगा फायदा

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:30 AM (IST)

आज के अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि कुछ जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। वहीं कुछ जातकों के लिए आज का दिन चुनौती भरा रह सकता है। ऐसे मे ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 20 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज भावनाओं में उतार-चढ़ाव हो सकता है। अचानक बातचीत या प्लान में बदलाव भी संभव है। आप एक साथ सेंसिटिव और बेचैन महसूस कर सकते हैं। आज दिन को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है भावनाओं को समझना, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया न देना। साथ ही परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना, बिना अंदर का संतुलन खोए।

जन्मांक 4 (4, 13, 22, 31)

4 i

आज आपकी स्थिरता की आदत को चुनौती मिल सकती है। यूनिवर्सल डे 5 बदलाव ला सकता है, जो आपको असहज कर सकता है। घर या काम में अचानक बदलाव संभव हैं। विरोध करने के बजाय खुद को ढालें। जितना लचीला रहेंगे, दिन उतना आसान रहेगा।

  • शुभ रंग: ग्रे
  • शुभ अंक: 5
  • संकल्प: हालात बदलने पर भी मैं अंदर से स्थिर रहता हूं।

जन्मांक 5 (5, 14, 23)

5 i

यह दिन आपके लिए काफी एक्टिव है। यूनिवर्सल डे अंक 5 आपकी ही ऊर्जा से जुड़ा है, इसलिए बेचैनी और जिज्ञासा बढ़ सकती है। डे अंक 2 भावनाओं में सेंसिटिविटी जोड़ रहा है। बोलने से पहले रुकें, ताकि किसी की भावना न दुखे। काम में कई काम एक साथ हो सकते हैं, बस व्यवस्था बनाए रखें।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 5
  • संकल्प: मैं आजादी और भावनात्मक समझ के बीच संतुलन रखता हूं।

जन्मांक 6 (6, 15, 24)

6 i

आज दूसरों की भावनाएं आप पर ज्यादा असर डाल सकती हैं। डे अंक 2 भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है और डे 5 अचानक जिम्मेदारियां ला सकता है। हर किसी के लिए खुद को थकाने से बचें। काम में प्रैक्टिकल रहें। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें और सीमाएं तय करें।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 6
  • संकल्प: मैं दूसरों का ख्याल रखते हुए खुद को नजरअंदाज नहीं करता।

निष्कर्ष -

20 दिसंबर का अंक ज्योतिषीय दिन भावनात्मक रूप से सेंसिटिव और मानसिक रूप से एक्टिव है। डे अंक 2 और यूनिवर्सल डे 5 का मेल यह सिखाता है कि भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उनमें बह जाना सही नहीं।

यह दिन जल्दबाजी में फैसले लेने का नहीं है। यह देखने, समझने और बदलाव के साथ खुद को ढालने का दिन है। जब सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी साथ चलते हैं, तो आज का दिन अच्छी समझ और सार्थक बातचीत दे सकता है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com