Aaj Ka Ank Jyotish 17 October 2025: मूलांक 7 वालों को निवेश से होगा फायदा, पढ़ें 7 से 9 का अंक राशिफल

Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:45 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल के मुताबिक आज के दिन कुछ जातक जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व करेंगे। वहीं कुछ मूलांक के जातकों को जीवन में संतुलन बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 17 October 2025 पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 17 अक्टूबर की 8 और 9 की ऊर्जा सांसारिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक करुणा के बीच संतुलन लाती है। अंक 8 अनुशासन और मटेरियल मास्टरी सिखाता है, जबकि अंक 9 हमें उच्च उद्देश्य, प्रेम, सेवा और निःस्वार्थता की याद दिलाता है। दोनों मिलकर उपचार, मुक्ति और विकास की एक शक्तिशाली तरंग बनाते हैं।

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 7 (जन्म तिथि 7, 16, या 25)

बुद्धिमान उपचार

आपकी गहरी और खुद को आंकने की प्रकृति आज की करुणामय ऊर्जा के साथ संतुलन में है। व्यावसायिक रूप से, शोध, विश्लेषण या हीलिंग के कार्यों में सफलता मिलेगी। रिश्तों में, भावनात्मक खुलापन दूरी को मिटा सकता है। आध्यात्मिक रूप से, ध्यान और चिंतन गहरा उपचार लाते हैं।

  • शुभ रंग: जामुनी (इंडिगो)
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: ज्ञान, उपचार या आध्यात्मिक विकास में निवेश करें।
  • रिश्तों की सलाह: अपने मन की बातें अपनों से साझा करें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं बुद्धि, प्रेम और करुणा से बढ़ता/बढ़ती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 8 (जन्म तिथि 8, 17, या 26)

उद्देश्य के साथ शक्ति

आज का दिन आपका है, आपकी नेतृत्व ऊर्जा आज की तरंगों से पूरी तरह मेल खा रही है। व्यावसायिक रूप से, आपके निर्णय न्यायसंगत हों तो सम्मान और सफलता दोनों मिलेंगे। रिश्तों में, जिम्मेदारी को प्रेम के साथ व्यक्त करें। आध्यात्मिक रूप से, महत्वाकांक्षा और सेवा में संतुलन बनाएं।

  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: अपने संसाधनों का उपयोग स्वयं और दूसरों के विकास के लिए करें।
  • रिश्तों की सलाह: अधिकार और कोमलता के बीच संतुलन रखें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं न्याय, प्रेम और जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 9 (जन्म तिथि 9, 18, या 27)

उत्साह के साथ सेवा

आपकी मानवीय ऊर्जा आज सबसे अधिक एक्टिव है। व्यावसायिक रूप से, नेतृत्व, सेवा और सृजन से जुड़े कार्य दूसरों को प्रेरित करेंगे। रिश्तों में, करुणा और निष्ठा से गहराई बढ़ेगी। आध्यात्मिक रूप से, दया और सेवा के कार्य आपको संतोष और उपचार देंगे।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: उन कारणों का समर्थन करें जो आपके मूल्यों से मेल खाते हों।
  • रिश्तों की सलाह: उत्साह में जिम्मेदारी और देखभाल जोड़ें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम, बुद्धि और करुणा से सेवा करता/करती हूं।”

निष्कर्ष -

17 अक्टूबर 2025 की 8/9 ऊर्जा जिम्मेदारी और करुणा, अधिकार और उपचार, तथा शक्ति और प्रेम का सुंदर संगम है। व्यावसायिक रूप से, यह दिन कार्य पूर्ण करने, समाधान लाने और न्यायपूर्वक नेतृत्व करने के लिए श्रेष्ठ है। रिश्तों में, क्षमा, उपचार और गहरे जुड़ाव के लिए समय अनुकूल है। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन सेवा, मुक्ति और करुणा से मिलने वाली बुद्धि को सम्मान देने का संकेत देता है। अंक 8 की शक्ति और अंक 9 की करुणा मिलकर इस दिन को भावनात्मक विकास और उपचार का प्रतीक बनाते हैं, याद दिलाते हुए कि सच्ची शक्ति सिर्फ अधिकार में नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और निस्वार्थ सेवा में है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com