Aaj Ka Ank Jyotish 17 October 2025: आज किस मूलांक का भाग्य देगा साथ, अंक राशिफल से जानें

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:30 AM (IST)

आज के अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि आज के दिन कुछ मूलांक के जातकों को नेटवर्किंग के क्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। वहीं कुछ जातकों को सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 17 October 2025 पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 17 अक्टूबर के दिन पर्सनल डे अंक 8 और यूनिवर्सल डे अंक 9 की ऊर्जा है। अंक 8 अधिकार, संरचना और भौतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है, जबकि अंक 9 करुणा, समापन और मानवीय विकास का प्रतीक है। दोनों मिलकर एक शक्तिशाली परिवर्तन का दिन बनाते हैं, जहां जिम्मेदारी को दया के साथ संतुलित किया जाता है और महत्वाकांक्षा सेवा के साथ मिलती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 4 (जन्म तिथि 4, 13, 22, या 31)

4 i

स्ट्रक्चर्ड उपचार

आपका अनुशासित स्वभाव आज की करुणामय ऊर्जा को स्थिरता देता है। व्यावसायिक रूप से, यह दिन समस्याओं को सुलझाने और अधूरे कार्य पूरे करने के लिए उत्तम है। रिश्तों में, आपकी निष्ठा में थोड़ी गर्मजोशी जोड़ें — संबंध और मजबूत होंगे। आध्यात्मिक रूप से, धैर्य आपको भीतर की स्पष्टता तक पहुँचाता है।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: दीर्घकालिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्णय लें।
  • रिश्तों की सलाह: अनुशासन और कोमलता का संतुलन बनाएं।
  • संकल्प वाक्य: “मैं धैर्य, शक्ति और प्रेम से निर्माण करता/करती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 5 (जन्मतिथि 5, 14, या 23)

5 i

उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता

आपकी गतिशील ऊर्जा आज मानवीय भावनाओं से जुड़ रही है। व्यावसायिक रूप से, संवाद, शिक्षण या नेटवर्किंग के क्षेत्र में आपकी मेहनत सामूहिक हित के लिए सफल होगी। रिश्तों में, मस्ती और करुणा का मिश्रण संबंधों को गहराई देगा। आध्यात्मिक रूप से, माइंडफुलनेस बेचैनी को शांत रखेगी।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: उन कार्यों या कारणों में निवेश करें जो आपके मूल्यों से मेल खाते हों।
  • रिश्तों की सलाह: स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता दोनों का सम्मान करें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं प्रेम और उद्देश्य के साथ अपनी स्वतंत्रता को अपनाता/अपनाती हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल अंक 6 (जन्म तिथि 6, 15, या 24)

6 i

पालन-पोषण और सेवा

आज का दिन आपकी देखभाल और सेवा भावना से मेल खाता है। व्यावसायिक रूप से, शिक्षण, उपचार या सेवा से जुड़े कार्यों में आप चमकेंगे। रिश्तों में, वफादारी आपकी ताकत है, पर अत्यधिक देने से बचें। आध्यात्मिक रूप से, परिवार से जुड़ाव आपको शांति देगा।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: परिवार या संपत्ति से जुड़े निवेश स्थिरता देंगे।
  • रिश्तों की सलाह: प्रेम दें, लेकिन स्वयं की देखभाल भी करें।
  • संकल्प वाक्य: “मैं करुणा, संतुलन और प्रेम से पोषण करता/करती हूं।”

निष्कर्ष:

17 अक्टूबर 2025 की 8/9 ऊर्जा जिम्मेदारी और करुणा, अधिकार और उपचार, तथा शक्ति और प्रेम का सुंदर संगम है। व्यावसायिक रूप से, यह दिन कार्य पूर्ण करने, समाधान लाने और न्यायपूर्वक नेतृत्व करने के लिए श्रेष्ठ है। रिश्तों में, क्षमा, उपचार और गहरे जुड़ाव के लिए समय अनुकूल है। आध्यात्मिक रूप से, यह दिन सेवा, मुक्ति और करुणा से मिलने वाली बुद्धि को सम्मान देने का संकेत देता है। अंक 8 की शक्ति और अंक 9 की करुणा मिलकर इस दिन को भावनात्मक विकास और उपचार का प्रतीक बनाते हैं, याद दिलाते हुए कि सच्ची शक्ति सिर्फ अधिकार में नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और निस्वार्थ सेवा में है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com