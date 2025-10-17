Aaj Ka Ank Jyotish 17 October 2025: मूलांक 1 वालों को निवेश से मिलेगा दोगुना लाभ, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:15 AM (IST)

अंक 8 की हीलिंग वाइब्रेशंस जब यूनिवर्सल डे अंक 9 से मिलती हैं, तो ये करुणा, भावनात्मक मुक्ति और करियर, रिश्तों व आंतरिक जीवन में विकास की प्रेरणा देती हैं। रिश्तों में, हँसी और करुणा आपके संबंधों में नई ताजगी लाएँगे। आध्यात्मिक रूप से, कृतज्ञता का भाव आपके दिल को खोलता है। अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं आज का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 17 October 2025: पढ़ें अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 17 अक्टूबर 2025 में पर्सनल डे अंक 8 और यूनिवर्सल डे अंक 9 की ऊर्जा है। अंक 8 अधिकार, संरचना और भौतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है, जबकि अंक 9 करुणा, समापन और मानवीय विकास का प्रतीक है। दोनों मिलकर एक शक्तिशाली परिवर्तन का दिन बनाते हैं।

जहां जिम्मेदारी को दया के साथ संतुलित किया जाता है और महत्वाकांक्षा सेवा के साथ मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 1 से लेकर 3 तक (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

 

अंक ज्योतिष राशिफल आज अंक 1 (जन्म तिथि 1, 10, 19, या 28)

करुणा के साथ नेतृत्व

आपकी मजबूत नेतृत्व ऊर्जा आज की मानवीय तरंगों के साथ खूबसूरती से मिल रही है। व्यावसायिक रूप से, आपकी नेतृत्व क्षमता तब सबसे ज़्यादा चमकती है जब आप न्याय और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ते हैं। रिश्तों में, स्वतंत्रता और करुणा के बीच संतुलन बनाएं। आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए उपचारकारी हो सकती है।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: ऐसे निवेश चुनें जो लंबे समय में वृद्धि लाएँ और समाज के भी काम आएँ।
  • रिश्तों की सलाह: प्रेम से नेतृत्व करें, नियंत्रण से नहीं।
  • संकल्प वाक्य: “मैं शक्ति, न्याय और करुणा के साथ नेतृत्व करता/करती हूँ।”

 

अंक ज्योतिष राशिफल आज अंक 2 (जन्म तिथि 2, 11, 20, या 29)

संवेदनशीलता में शक्ति

आपकी कोमल और संवेदनशील प्रकृति आज की ऊर्जा के साथ सुंदर तालमेल बनाती है। व्यावसायिक रूप से, टीमवर्क और कूटनीति में सफलता तब मिलती है जब आप जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। रिश्तों में, क्षमा और गहरी समझ के अवसर मिल सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से, आत्म-चिंतन आपके निर्णयों को दिशा देता है।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: साझेदारी में ईमानदारी और निष्पक्षता रखें।
  • रिश्तों की सलाह: ईमानदार बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी।
  • संकल्प वाक्य: “मैं सहानुभूति को बुद्धि और शक्ति के साथ संतुलित करता/करती हूँ।”

 

अंक ज्योतिष राशिफल आज अंक 3 (जन्म तिथि 3, 12, 21, या 30)

रचनात्मक करुणा

आपकी प्राकृतिक रचनात्मकता आज गहराई और उद्देश्य से जुड़ती है। व्यावसायिक रूप से, कला, लेखन या संवाद से जुड़ा कार्य तब फलता है जब आप दूसरों को आगे बढ़ाने की नीयत रखते हैं। रिश्तों में, हंसी और करुणा आपके संबंधों में नई ताजगी लाएंगे। आध्यात्मिक रूप से, कृतज्ञता का भाव आपके दिल को खोलता है।

यह अंकज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।