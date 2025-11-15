विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 15 November 2025: मूलांक 8 वालों को करियर में मिलेगा प्रॉफिट, इस सलाह से होगा फायदा

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:45 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि आज का दिन रिसर्च या योजना बनाने के लिए सही दिन है। वहीं कुछ जातकों को आज वित्तीय लाभ मिल सकता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 15 November 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, वफादारी और कर्म है। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर, आपकी संतुलित सोच आज आपकी दिशा तय करेगी। चलिए आज के अंक ज्योतिष राशिफल से जानते हैं कि आपके मूलांक के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है।

अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25)

  • आज आप अकेले रहना चाह सकते हैं, पर संवाद भी जरूरी है।
  • कैरियर: रिसर्च या योजना बनाने के लिए सही दिन है।
  • प्रेम: अपनी भावनाओं को साझा करें, यह रिश्ता गहरा करेगा।
  • स्वास्थ्य: ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करें।
  • शुभ रंग: इंडिगो
  • शुभ अंक: 5
  • संकल्प: “मैं जुड़ाव में शांति और मौन में स्पष्टता पाता/पाती हूं।”

अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)

  • यह आपका पॉवर डे है। आज आपकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास चरम पर रहेंगे।
  • कैरियर: मान सम्मान या वित्तीय लाभ संभव होगा। नम्रता रखें।
  • प्रेम: कोमलता दिखाएं; प्रेम तब बढ़ता है जब शक्ति संवेदना से मिले।
  • स्वास्थ्य: जोड़ों और घुटनों का ध्यान रखें।
  • शुभ रंग: काला
  • शुभ अंक: 8
  • संकल्प: “मैं ईमानदारी और करुणा से सफलता को आकर्षित करता/करती हूं।”

अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)

  • आपका मन सेवा और सहायता की ओर झुका रहेगा। दूसरों की मदद करते हुए खुद को भी सहेजें।
  • कैरियर: टीमवर्क और समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियों में लाभ।
  • प्रेम: ईमानदार बातचीत से पुरानी बातें साफ होंगी।
  • स्वास्थ्य: आराम और मानसिक शांति जरूरी।
  • शुभ रंग: गहरा लाल
  • शुभ अंक: 1
  • संकल्प: “मैं प्रेम से देता/देती हूं और ब्रह्मांड मेरी खुशी को कई गुना लौटाता है।”

निष्कर्ष -

15 नवंबर 2025 का दिन है, संवेदना और संरचना का संगम। अंक 6 हमें प्रेम और समझदारी सिखाता है, जबकि अंक 8 अनुशासन और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जब दोनों एक साथ काम करते हैं, तब सफलता आत्मा से जुड़ जाती है।

आज अपने सपनों को मेहनत की रूपरेखा दें, प्रेम को परिपक्वता के साथ जीएं और कर्म को संवेदना से जोड़ें। जब शुक्र की कृपा और शनि की दृष्टि साथ होती है, तब आप सिर्फ सफल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण बनते हैं।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com